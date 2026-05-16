"Lướt xem mà vừa run tay vừa tức nghẹn" - Đoạn clip này có gì mà khiến nhiều phụ huynh thảng thốt đến vậy?

Một đoạn video ngắn ghi lại cảnh một gia đình hạnh phúc mới đây khiến nhiều phụ huynh Việt Nam tranh cãi. Trong clip, người chồng hôn môi vợ thắm thiết, đáng nói, anh cũng hôn môi con gái nhỏ kéo dài.

"Lướt thấy video này mà vừa run tay vừa tức nghẹn. Thật sự không thể chấp nhận nổi! Vợ chồng thể hiện tình cảm với nhau là chuyện bình thường. Nhưng con cái là con cái. Tuyệt đối không thể lấy danh nghĩa “cưng”, “yêu” để hôn môi con kiểu kéo dài như vậy được", một bà mẹ bức xúc để lại bình luận.

Phần lớn ý kiến đều cho rằng đây là chủ đề cần được nhìn nhận cẩn trọng hơn, bởi ranh giới giữa thể hiện tình cảm gia đình và giáo dục nhận thức cơ thể cho trẻ là điều rất quan trọng.

Theo họ, việc cha mẹ ôm con, thơm má, nắm tay hay thể hiện tình cảm là điều hoàn toàn bình thường, nhưng hôn môi kéo dài giữa cha và con gái lại tạo cảm giác không phù hợp. Một số người nói rằng họ đặc biệt dị ứng với câu con gái là người tình kiếp trước của ba, bởi dù chỉ là cách nói vui, nó vô tình khiến ranh giới thiêng liêng trong gia đình trở nên mập mờ.

Không ít bình luận cho rằng xã hội đang ngày càng chú ý hơn tới việc dạy trẻ về ranh giới cơ thể, nên người lớn cũng cần cẩn trọng trong cách thể hiện tình cảm với con. Nhiều phụ huynh chia sẻ trong gia đình họ, từ khi con còn nhỏ đã chỉ duy trì việc thơm má, thơm trán hoặc ôm nhẹ, vừa giữ sự gần gũi vừa giúp trẻ hiểu cơ thể mình cần được tôn trọng.

Một số người kể rằng họ còn chủ động dạy con không hôn môi người khác, xem đây là một phần của giáo dục giới tính và kỹ năng bảo vệ bản thân từ sớm. Có gia đình thống nhất việc chăm sóc con cũng nên có ranh giới phù hợp khi trẻ lớn dần, chẳng hạn ưu tiên mẹ chăm sóc con gái và bố chăm sóc con trai trong những sinh hoạt cá nhân nhạy cảm.

Bên cạnh yếu tố tâm lý, nhiều ý kiến cũng nhắc tới vấn đề vệ sinh và sức khỏe. Một số phụ huynh cho rằng người lớn có thể mang vi khuẩn hoặc virus mà trẻ nhỏ chưa có đủ sức đề kháng, nên họ hạn chế hôn môi con ngay từ khi bé còn nhỏ.

Điều đáng chú ý là phần đông không chỉ phản ứng với hành động trong clip, mà còn với cách một số câu nói đã bị "bình thường hóa" trên mạng xã hội suốt thời gian dài. Những cụm từ như "người tình kiếp trước", "nuôi tiểu tam", "con gái là tình địch của mẹ"… từng được dùng như lời nói vui, nhưng nay ngày càng nhiều người cảm thấy không còn phù hợp.

Theo nhiều phụ huynh, tình cảm cha mẹ con cái vốn là mối quan hệ rất thiêng liêng, không nên dùng những khái niệm mang màu sắc tình yêu nam nữ để gọi đùa, bởi trẻ nhỏ sẽ lớn lên cùng chính những cách gọi và cách thể hiện đó.

Dù vậy, nhiều người cũng cho rằng nên nhìn nhận câu chuyện theo hướng góp ý về nhận thức và ranh giới trong nuôi dạy con , thay vì công kích gay gắt hay quy chụp nặng nề một gia đình chỉ qua vài giây video. Bởi ở nhiều gia đình Á Đông, cha mẹ vốn quen thể hiện tình cảm với con theo bản năng yêu thương, đôi khi chưa từng nghĩ sâu tới khái niệm "ranh giới cơ thể" hay "giáo dục giới tính sớm".

Sự thay đổi trong nhận thức xã hội hiện nay khiến nhiều hành động từng được xem là bình thường bắt đầu được nhìn dưới góc độ khác. Và có lẽ, điều quan trọng nhất vẫn là cách người lớn giúp trẻ hiểu rằng: yêu thương luôn cần đi cùng sự tôn trọng cơ thể và cảm xúc của con.

Một đứa trẻ lớn lên trong môi trường được yêu thương đúng cách sẽ vừa cảm nhận được sự an toàn, vừa biết bảo vệ bản thân trước những tiếp xúc khiến mình không thoải mái. Đôi khi, chính những điều nhỏ như cách ôm con, cách gọi tên các mối quan hệ trong gia đình hay cách thể hiện tình cảm mỗi ngày cũng âm thầm ảnh hưởng tới nhận thức của trẻ sau này.