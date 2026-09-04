Đến cái avatar cũng không có! Điều đó nói gì về vị CEO mới của Apple?

Mở profile LinkedIn của John Ternus ra, bạn sẽ thấy ngạc nhiên vì sự tối giản. Một dòng học vấn, hai dòng kinh nghiệm, bên cạnh đó là một mô tả đơn giản cho vị trí và chức năng hiện tại của mình: Phó Chủ tịch, Kỹ thuật Phần cứng.

Tài khoản LinkedIn của John Ternus thậm chí còn chẳng có cả hình đại diện - Ảnh chụp màn hình.

Nhìn sang hàng triệu profile LinkedIn dày đặc những danh sách chứng chỉ, đi kèm những cụm từ như "thủ lĩnh tinh thần", "nhà lãnh đạo nhiệt huyết", hay "người có tầm nhìn", trang cá nhân của tân CEO Apple trông giống như đang hoàn thiện dở. Thực tế, ông vẫn chưa cập nhật chức danh "CEO Apple" cho trang LinkedIn của mình, mặc dù đã chính thức nhậm chức vào ngày 1/9 vừa qua.

2 dòng dành cho Kinh nghiệ, 1 dòng dành cho Học vấn - Ảnh chụp màn hình.

Sau 25 năm cống hiến tại công ty công nghệ thuộc hàng giá trị nhất thế giới, John Ternus chính thức trở thành bộ mặt đại diện cho Apple. Trong một thời đại đánh đồng tham vọng với tốc độ, với sự ồn ào, với việc có mặt khắp mọi nơi và nói thật nhiều về bản thân, câu chuyện của Ternus đặt lại một câu hỏi mà có lẽ mọi người đàn ông nên ngồi xuống nghĩ thử: tham vọng thực sự trông như thế nào?

Con đường thành công kinh điển

Ternus tốt nghiệp ngành kỹ sư cơ khí tại Đại học Pennsylvania năm 1997, rồi ra trường làm đúng thứ mình thông thạo nhất. Công việc đầu tiên của ông là kỹ sư cơ khí tại Virtual Research Inc., một công ty chuyên thiết kế kính thực tế ảo trong giai đoạn 1997-2001, thời điểm VR còn là thứ xa xỉ và chưa phải sản phẩm tiêu dùng. Năm 2001, John Ternus gia nhập Apple, cụ thể là ở đội thiết kế sản phẩm và làm việc trên Apple Cinema Display. Sau 25 năm, ông phụ trách đã toàn bộ mảng kỹ thuật phần cứng của công ty. Bây giờ, ngay cả khi ông đã nắm cương vị giám đốc điều hành Apple, bản chất của một người kỹ sư lành nghề vẫn không thể mai một.

Học kỹ sư, ra trường làm kỹ sư, và 29 năm sau vẫn đang vận hành mọi thứ từ nền tảng tư duy kỹ thuật. Ở Việt Nam, chuyện "học 1 đằng làm 1 nẻo" bình thường đến mức người ta đã chấp nhận nó như một sự thật không đáng bà. Khó có thể đếm số lượng kỹ sư ra trường đi bán bảo hiểm, và số những người học xây dựng lại rẽ sang làm marketing. Chúng ta không thể đánh giá lựa chọn của họ, nhưng câu chuyện về CEO mới của Apple nhắc chúng ta về con đường thành công cũ kỹ dường như đã bị bỏ quên: chọn đúng thứ mình giỏi, rồi cam kết cuộc đời mình vào nó.

Kiên nhẫn là biết cái gì đáng để chờ đợi

Nếu hiểu cho đúng, kiên nhẫn còn bao gồm cả việc nhận biết thời cơ chưa chín muồi, và đủ tỉnh táo để không “theo lao”, kể cả khi có lý do cá nhân rất đỗi hợp lý để theo đuổi giấc mơ.

Năm 2021, Dan Riccio, người giữ ghế Phó chủ tịch cấp cao mảng kỹ thuật phần cứng của Apple, rời vị trí để chuyển sang một "dự án đặc biệt" mà nhiều nguồn tin cho là Apple Vision Pro. Tháng 2/2024, Vision Pro ra mắt với giá 3.499 USD, và đến nay sản phẩm này vẫn bị đánh giá là chưa đạt kỳ vọng của cộng đồng người tiêu dùng.

Ternus bắt đầu sự nghiệp bằng việc thiết kế thiết bị VR nhưng lại không tiếp quản dự án đầy tham vọng. Đến khi nhà báo Mark Gurman của Bloomberg kể lại, rằng Ternus bộc lộ sự hoài nghi về Vision Pro, chúng ta mới hình dung ra bối cảnh lúc đó.

John Ternus bên cạnh

John Ternus dựa vào chính kinh nghiệm thiết kế headset VR từ thập niên 90 để nhận định rằng công nghệ này chưa sẵn sàng cho thị trường đại chúng. Một người khác, ở vị trí của anh, có lẽ đã lao vào dự án VR với tất cả sự háo hức của kẻ muốn hoàn thành giấc mơ tuổi trẻ còn dang dở. Ternus thì ngược lại, ông tạm gác lại giấc mộng VR, và chọn tập trung vào những thứ đang thực sự đem lại giá trị lớn: chip Apple Silicon, iPhone, AirPods, Apple Watch. Những sản phẩm đang phục vụ hàng trăm triệu người dùng mỗi ngày.

Nhìn lại 25 năm cống hiến của tân CEO Apple

Hãy nhìn lại quá trình thăng tiến của Ternus tại Apple, chúng ta nhận thấy một quy luật lặp lại nhiều lần: mỗi lần ông nhận thêm trách nhiệm, chúng đều là những gì cấp trên của ông giao xuống vì nhận thấy rằng ông đã sẵn sàng.

Năm 2013, Dan Riccio, người báo cáo trực tiếp cho Tim Cook, bổ nhiệm Ternus làm Phó chủ tịch mảng kỹ thuật phần cứng và giao cho ông phụ trách AirPods, Mac, iPad. Năm 2020, Riccio giao thêm cho Ternus mảng phần cứng iPhone, vốn là mảng lớn nhất mà trước đó ông Riccio tự mình nắm giữ.

Tháng 1 năm 2021, khi Riccio chuyển sang "dự án đặc biệt" kể trên, Ternus tiếp nhận toàn bộ vai trò Phó chủ tịch cấp cao mà Riccio để lại. "Sau 23 năm, thời điểm thay đổi đã chín muồi”, ông Riccio đã nhận định như vậy khi rời đi, với một hàm ý rõ ràng rằng người kế nhiệm ông đã sẵn sàng.

Năm 2022, Ternus nhận thêm mảng Apple Watch, và tới tháng 1 năm nay, ông được giao luôn đội thiết kế công nghiệp. Đến tháng 4/2026, điều phải đến cuối cùng cũng diễn ra: Tim Cook cùng Hội đồng quản trị đồng thuận bổ nhiệm John Ternus vào vị trí CEO. Chủ tịch Hội đồng quản trị Arthur Levinson đã nhận xét thế này: “Tình yêu của anh ấy với Apple, rồi khả năng lãnh đạo, kiến thức kỹ thuật, và việc tập trung vào chế tạo những sản phẩm tuyệt hảo sẽ giúp dẫn dắt Apple tới một tương lai phi thường”.

Trong suốt chuỗi sự kiện kéo dài hơn một thập kỷ ấy, những đầu việc được giao thêm đều từ quản lý trực tiếp giao xuống, bởi họ đã quan sát đủ lâu để biết ông làm được. Bloomberg từng mô tả ông là một nhân vật "có sức hút và được yêu mến”, nhưng dựa trên những gì chúng ta đã biết về người kỹ sư này, chúng ta có thể suy đoán sự yêu mến cũng như việc thăng tiến của ông là do thực lực được chứng minh bằng phép thử tàn nhẫn nhất, thời gian.

Trong thời đại phông bạt này, xu hướng xây dựng thương hiệu cá nhân" đang ở giai đoạn cực thịnh. Ai cũng muốn có bản ngã trực tuyến đẹp lung linh, có lượng người theo dõi lên đến hàng nghìn và có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội. Từ profile LinkedIn của Ternus khiến tôi nhớ đến những quy chuẩn thành công mà nay đã có thể liệt vào hàng “kinh điển”: để sản phẩm trở thành minh chứng cho thành công của mình.

Chiếc iPhone trong tay chúng ta, đôi AirPods trong tai chúng ta, hay dòng chip M trứ danh đang chạy trong những chiếc máy Mac đời mới, đó chính là “thương hiệu cá nhân” của những người như John Ternus. Chắc chắn, trong những thập kỷ sắp tới đây, cái tên của vị tân CEO Apple sẽ còn được nhắc tới nhiều lần nữa.

John Ternus rõ ràng không thuộc mẫu “tỷ phú tự thân" tới từ Thung lũng Silicon mà chúng ta quen thuộc, là những cá nhâ lập startup từ garage rồi IPO ở tuổi 30 và lên bìa tạp chí. Ông thuộc một mẫu đàn ông thành công khác, ít được kể hơn: người đàn ông chọn lấy một lĩnh vực, đào sâu nghiên cứu, làm việc trong im lặng suốt gần 30 năm và để thời gian chứng minh cho nỗ lực của mình.

Khi Tim Cook chọn người kế nhiệm, vị cựu CEO Apple đã không đánh giá ứng viên qua tài khoản LinkedIn.