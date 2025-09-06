Lương Xuân Trường cùng vợ Giám đốc và ái nữ lộ diện sau ồn ào trên MXH, thái độ gây chú ý

Gần đây, tiền vệ Lương Xuân Trường và bà xã Ngô Mai Nhuệ Giang bất ngờ dính ồn ào trên MXH liên quan đến việc kinh doanh Trung tâm phục hồi chấn thương do anh là đồng sáng lập. Thay vì lên tiếng về tranh cãi, Xuân Trường lại chọn cách im lặng và cùng vợ - Nhuệ Giang - và con gái cưng Daisy tận hưởng cuộc sống gia đình hạnh phúc.

Mới đây, gia đình nhỏ của Xuân Trường cùng nhau xuất hiện tại một quán ăn nổi tiếng trên phố Hàng Lược khiến netizen chú ý.. Hình ảnh Xuân Trường và vợ xuất hiện đời thường nhanh chóng thu hút sự quan tâm và bình luận của cư dân mạng.

Trong video, Xuân Trường bước xuống từ xe ôm công nghệ, ôm con gái Daisy trong lòng và tiến vào quán ăn. Dù đeo khẩu trang nhưng fan bóng đá chỉ liếc mắt cũng có thể nhận ra tiền vệ sinh năm 1995 bởi đôi mắt híp thương hiệu. Xuân Trường diện đồ đơn giản, thoải mái, cùng vợ đi ăn uống, trò chuyện vui vẻ với bạn bè.

Nàng WAG Ngô Mai Nhuệ Giang cũng gây chú ý khi xuất hiện rạng rỡ, ăn mặc trẻ trung, thần thái bình thản, dường như không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi những lời bàn tán trên MXH. Điều khiến nhiều người chú ý chính là thái độ của cặp đôi. Bỏ ngoài tai loạt ồn ào, họ vẫn tận hưởng cuộc sống riêng, dành thời gian cho gia đình và bạn bè.

Xuân Trường và vợ con lộ diện giữa lúc dính ồn ào trên MXH (Ảnh: Ngan cháy tỏi Thuỷ Lương)

Không hề có dấu hiệu né tránh, cả Xuân Trường lẫn vợ đều tỏ ra thoải mái, tự tin khi xuất hiện trước đám đông. Cộng đồng mạng sau khi chứng kiến loạt khoảnh khắc này đã để lại nhiều bình luận: "Nhìn gia đình Trường - Giang vẫn bình yên, vui vẻ, có lẽ họ chọn cách im lặng để mọi chuyện qua đi", "Xuân Trường đúng chuẩn ông bố bỉm sữa, bế con khéo quá", "Thái độ thế này ai còn quan tâm drama trên mạng"...

Có thể thấy, thay vì lên tiếng hay giải thích, cặp đôi có lẽ chọn cách sống giản dị, tập trung vào gia đình. Đây cũng là động thái cho thấy cả hai không để những lùm xùm ảnh hưởng quá nhiều đến cuộc sống thường nhật. Với sự xuất hiện đầy bình thản, Xuân Trường và vợ dường như đã ngầm khẳng định: điều quan trọng nhất với họ lúc này chính là gia đình nhỏ, hơn là những tranh cãi không hồi kết trên MXH.

Cuộc sống bình yên của gia đình Xuân Trường - Nhuệ Giang

Lương Xuân Trường và Ngô Mai Nhuệ Giang từng là cặp đôi cực hot làng bóng đá, đặc biệt ở thời điểm Xuân Trường nổi tiếng cùng U23 Việt Nam sau giải đấu tại Thường Châu, Trung Quốc. Dù từng vướng không ít sóng gió và ồn ào dư luận, cả hai vẫn kiên định nắm tay nhau đi qua nhiều giai đoạn. Năm 2021, Xuân Trường và Nhuệ Giang chính thức về chung một nhà bằng đám hỏi kín tiếng tại Hà Nội. Hiện tại, cả hai đã có một cô con gái đáng yêu, tổ ấm nhỏ càng thêm trọn vẹn. Tình yêu lâu năm cùng hôn nhân bền chặt chính là điểm tựa vững chắc để Xuân Trường vượt qua mọi áp lực cả trong sự nghiệp lẫn đời tư.