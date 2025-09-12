Lương Thế Thành chính thức lên tiếng về thông tin chia tay Thúy Diễm

Những ngày qua, mạng xã hội và một số trang tin lan truyền tin đồn vợ chồng diễn viên Lương Thế Thành - Thúy Diễm rạn nứt, thậm chí chia tay. Nguồn cơn xuất phát từ việc Thúy Diễm tham gia một vở kịch có cảnh tình cảm với bạn diễn, trong đó có cả nụ hôn trên sân khấu.

Dù nữ diễn viên đã nhanh chóng lên tiếng giải thích, đồng thời Lương Thế Thành cũng khẳng định đó chỉ là công việc nghệ thuật, tin đồn vẫn chưa dừng lại. Một số trang mạng tiếp tục khai thác, khiến không ít khán giả hiểu lầm và để lại những bình luận không hay về Thúy Diễm.

Lương Thế Thành lên tiếng trước những tin đồn thất thiệt về hôn nhân của anh và Thúy Diễm

Trước tình hình đó, Lương Thế Thành đã chính thức lên tiếng thẳng thắn trên trang cá nhân. Nam diễn viên chia sẻ: "Bữa giờ vụ việc vợ chồng Thành có tin đồn là chia tay vì Diễm diễn kịch với bạn diễn có cảnh hôn tình cảm.

Sau khi Diễm lên bài chia sẻ và Thành cũng đã có động thái thông báo là việc đó không ảnh hưởng tới cuộc sống gia đình Thành rồi, nhưng dường như sự việc vẫn chưa dừng lại,làm cho một số khán giả vẫn hiểu lầm và có những lời lẽ không hay dành cho vợ của Thành. Hôm nay Thành xin có đôi lời.

Thứ nhất: Thành xin lỗi gia đình, người thân, bạn bè, cũng như khán giả đã yêu mến vợ chồng Thành trong suốt thời gian qua vì những tin đồn này mà làm mọi người phải lo lắng và hỏi thăm, động viên vợ chồng Thành.

Thứ hai: Thành xin thưa với mọi người rằng bản thân Thành cũng là diễn viên, nên Thành hiểu đó là tính chất công việc. Thành đi quay hay diễn kịch cũng có những cảnh tình cảm với bạn diễn, mà đã là diễn viên thì không tránh khỏi những cảnh đó, chung quy cũng chỉ làm đẹp, làm đúng với nhân vật mà đạo diễn yêu cầu. Tất cả cũng chỉ để tạo ra một tác phẩm đẹp đúng với tiêu chí của biên kịch và đạo diễn cần truyền tải đến khán giả thôi.

Lương Thế Thành khẳng định gia đình anh vẫn hạnh phúc

Thứ ba: Thành cũng xin nói thẳng là không có chuyện vợ chồng Thành chia tay hay lục đục vì những vấn đề đó nha, tụi Thành vẫn đang rất bình thường và vui vẻ".

Ngoài ra, Lương Thế Thành cũng mong các trang từng đăng, đang chuẩn bị đăng hoặc có ý định đăng những thông tin sai lệch về thông tin này hãy dừng lại, bởi những tin đồn thất thiệt đã gây ảnh hưởng tiêu cực đến gia đình anh từ con cái, cha mẹ, người thân, bạn bè đến khán giả yêu thương vợ chồng anh.

Lương Thế Thành một lần nữa khẳng định hôn nhân của anh và Thúy Diễm vẫn bền chặt, không hề có mâu thuẫn hay rạn nứt. Anh gửi lời cảm ơn đến khán giả đã yêu thương, đồng hành cùng vợ chồng mình trong suốt thời gian qua, đồng thời mong mọi người tiếp tục ủng hộ những dự án nghệ thuật sắp tới của cả hai.