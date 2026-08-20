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Lương hưu, trợ cấp về thẳng tài khoản an sinh số từ 28/9

Hà Linh
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Không còn nỗi lo xếp hàng chờ đợi hay thủ tục rườm rà, Nghị định 320/2026/NĐ-CP chính thức mở đường cho việc nhận lương hưu và trợ cấp an sinh qua ứng dụng VNeID. Một chạm trên nền tảng số, tiền về đúng người, đúng thời điểm - bước đi chiến lược bảo vệ tối đa quyền lợi cho hàng triệu người thụ hưởng.

Chi trả lương hưu và trợ cấp qua tài khoản an sinh xã hội trên VNeID

Nghị định số 320/2026/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung Nghị định số 69/2024/NĐ-CP) vừa ban hành đã bổ sung quy định quan trọng về Tài khoản hưởng an sinh xã hội trên ứng dụng VNeID. Từ ngày 28/9/2026, cơ quan nhà nước và các tổ chức được phép chi trả lương hưu, trợ cấp và các khoản hỗ trợ chính thức qua hình thức chuyển khoản trực tiếp tới tài khoản này.

Tài khoản hưởng an sinh xã hội không phải ngân hàng độc lập mà là thông tin định danh tích hợp trên VNeID, liên kết trực tiếp với tài khoản thanh toán, ví điện tử hoặc tài khoản tiền di động chính chủ. Để đảm bảo an toàn, bảo mật và tránh gian lận, mỗi công dân chỉ được tích hợp một tài khoản duy nhất trùng khớp thông tin định danh.

Quy định mới tạo điều kiện thuận lợi, công khai và minh bạch trong công tác chi trả an sinh. Tuy nhiên, chính sách áp dụng linh hoạt, không bắt buộc ngay lập tức. Những người chưa tạo tài khoản hoặc chưa ủy quyền vẫn tiếp tục nhận lương hưu, trợ cấp theo các phương thức chi trả hiện hành, đảm bảo đầy đủ quyền lợi cho toàn bộ người dân.

Từ 28/9, VNeID có thể tự động khóa tài khoản: Người dân cần kiểm tra ngay thông tin này
Tags

lương hưu

tài khoản an sinh xã hội

VNEID

trợ cấp xã hội

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