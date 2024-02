Lương hưu tôi 28 triệu/tháng nhưng khi thông gia hỏi thăm, con dâu lại nói: Bố chồng cháu lương 9 triệu

Bài tâm sự mới đăng tải trên diễn đàn Toutiao mới đây đã thu hút rất nhiều sự chú ý của cư dân mạng Trung Quốc.

Tôi họ Trương, năm nay ngoài 60 tuổi, gia đình vốn có 2 người con, một trai một gái đều đã lập gia đình. Hiện tại tôi đang sống cùng gia đình của con trai vì vợ tôi không may tai biến vừa mất năm ngoái. Vì lo cho tình hình sức khỏe của tôi nên vợ chồng con trai đã đón tôi lên ở cùng để tiện bề chăm sóc.

Con dâu tôi vốn là người khéo léo, cũng rất hiếu thảo. Bản thân tôi cũng giữ ý, rất ít khi tham gia vào chuyện của các con. Do đó, việc tôi lên sống cùng vợ chồng con trai khá thoải mái và suôn sẻ. Có thể nói việc tôi lên sống cùng các con gần như không gây xáo trộn gì quá lớn.

Khi thông gia hỏi lương hưu bao nhiêu, con dâu nói dối thay bố chồng

Trước đây tôi từng giữ chức vụ khá cao trong một công ty nhà nước. Nên khi tôi nghỉ hưu, mức lương đãi ngộ khá tốt là hơn 8200 tệ một tháng (khoảng gần 28 triệu đồng). Với khoản lương hưu này, hàng tháng sau khi chi trả sinh hoạt phí tôi còn dư được một khoản kha khá hỗ trợ vợ chồng con trai và đi làm từ thiện.

So với bạn bè cùng lứa về hưu, tôi luôn cảm thấy rất tự hào vì mình có khoản lương hưu nhỉnh hơn so với mọi người. Do đó, khi gia đình thông gia của con gái tới chơi dịp Tết vừa rồi, khi được hỏi lương hưu bao nhiêu một tháng. Tôi không do dự và vui vẻ nói rằng: "Một tháng lương hơn 8200 tệ". Tuy nhiên, con dâu ngay lập tức lại nói rằng: "Bố vừa nói nhầm phải không, bố chồng cháu lương hưu 2800 tệ (khoảng 9 triệu đồng) một tháng thôi ạ. Vừa rồi chắc bố cháu nói nhầm, phải không bố?"

Thấy con dâu đột nhiên nói như vậy khiến tôi sững sờ vài giây. Tôi không hiểu tại sao con dâu lại nói dối như vậy. Tình thế lúc đó nếu cố đôi co thì sẽ rất khó xử nên tôi đành gật đầu tán thành với lời con dâu nói.

Khi thông gia hỏi lương hưu bao nhiêu, con dâu nói dối thay bố chồng. Ảnh minh họa

Phía thông gia nhà con gái sau khi nghe thấy vậy thì cũng có vài phần ngại ngùng nói rằng: "Chúng tôi hỏi cho vui thôi, 2800 tệ tiết kiệm một chút cũng vẫn đủ chi tiêu. Không có vấn đề gì quá lớn". Nói xong thì đôi bên cũng đổi chủ đề nói chuyện sang một hướng khác cho đỡ ngại ngùng. Tối đó, vợ chồng thông gia cùng gia đình con gái ở lại ăn bữa tối xong rồi ra về.

Sau khi mọi người về hết, con dâu tôi mới pha ấm trà ngồi giải thích cho tôi vì sao vừa rồi lại nói dối như vậy.

Con dâu cho biết: "Việc bố có lương hưu cao là điều rất tốt. Bọn con cũng rất mừng, tuy nhiên không nên để bất cứ ai biết cụ thể số tiền bố có là bao nhiêu, kể cả là với chính bọn con.

Vì khi mọi thứ suôn sẻ thuận lợi thì không sao, nhưng khi khó khăn mọi người muốn vay tiền thì bố luôn là đối tượng đầu tiên. Đến lúc đó, nếu ma chay hiếu hỉ chuyện chính đáng bố cho vay họ biết ơn trả lại thì không nói. Nhỡ họ vay để mua nhà mua xe kinh doanh xong chẳng may thua lỗ không trả thì người thiệt là mình. Mà bố không cho họ vay thì lại bị điều tiếng là xấu tính, keo kiệt có tiền mà không giúp đỡ.

Đến như chính bọn con, cũng có thể vào một giai đoạn khó khăn nào đó sẽ có suy nghĩ ỉ lại vào lương hưu của bố. Thành ra việc giúp đỡ cho vay tiền vốn là việc tốt nay lại thành chuyện xấu."

Tôi cảm thấy rất hạnh phúc và vui mừng vì có người con dâu tâm lý lại khéo léo. Ảnh minh họa

Sau khi nghe con dâu giải thích, tôi cũng nhận ra cách hành xử của mình có phần hơi vô tư quá và đúng là có chút tự mãn khoe khoang. May mắn là con dâu kịp thời giải quyết được vấn đề. Sau vụ việc này, khi đi chơi cùng bạn bè tôi cũng để ý và bớt "tự hào" khi nói về khoản lương hưu của mình hơn. Nhờ vậy mà sau đó tôi đã tránh được nhiều rắc rối không đáng có.