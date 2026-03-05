Câu chuyện của bà Gu Fang (65 tuổi) là một ví dụ khiến nhiều người trung niên phải suy nghĩ lại về cách chuẩn bị tài chính cho tuổi già.

Bà từng là bác sĩ, hiện nhận lương hưu khoảng 7.000 nhân dân tệ/tháng (khoảng 24–25 triệu đồng) . Nếu nhìn từ bên ngoài, đây là mức thu nhập không thấp. Nhiều người cho rằng với khoản tiền này, cuộc sống sau nghỉ hưu hẳn phải khá thoải mái.

Nhưng sau 10 năm, bà gần như không còn tiền tiết kiệm , thậm chí nhiều lúc phải chờ đến ngày nhận lương hưu để xoay xở chi tiêu.

Bà thừa nhận: "Có lẽ tôi đã mắc sai lầm ngay từ bước đầu tiên sau khi nghỉ hưu".

Một quyết định lớn ngay khi nghỉ hưu

Bà Gu Fang ly hôn từ sớm và sống cùng con gái. Năm bà nghỉ hưu cũng là năm con gái kết hôn.

Con rể bà là công chức, tính tình hiền lành, nhưng gia đình không khá giả. Bố mẹ chồng của con gái bà tuổi đã cao, sức khỏe yếu và gần như không thể tự chăm sóc bản thân.

Dù vậy, bà Gu Fang vẫn rất thoải mái với cuộc hôn nhân này. Bà cho rằng chỉ cần hai người trẻ sống tốt với nhau là đủ.

Khi con gái tổ chức đám cưới, bà chỉ đưa 60.000 nhân dân tệ (khoảng 210 triệu đồng) làm của hồi môn, nhưng lại gánh phần lớn chi phí cưới hỏi.

Không dừng lại ở đó, bà còn dồn toàn bộ tiền tiết kiệm để giúp con gái mua nhà và mua xe ở thành phố.

Thời điểm đó bà mới 55 tuổi, vừa nghỉ hưu, vẫn còn sức khỏe và nghĩ rằng mình còn nhiều thời gian phía trước. Nhưng chính quyết định này đã khiến quỹ dự phòng tuổi già của bà gần như trống rỗng .

Khi lương hưu trở thành "quỹ cứu trợ" của cả gia đình

Sau khi kết hôn, con gái bà nhanh chóng mang thai. Bà Gu Fang chuyển đến sống cùng để chăm sóc. Từ đây, cuộc sống của bà gần như xoay quanh việc chăm cháu, nấu ăn, dọn dẹp và lo việc gia đình .

Một thời gian sau, gia đình con gái muốn mua căn nhà rộng hơn vì căn hộ 80m² quá chật. Lần này, bố mẹ chồng của con gái cũng góp tiền. Phần còn lại, bà Gu Fang rút tiền tiết kiệm hưu trí và vay thêm từ người thân để đủ tiền đặt cọc.

Nhưng chi phí không dừng ở đó. Việc sửa chữa, hoàn thiện căn nhà mới kéo dài suốt hai năm , và phần lớn chi phí đều đến từ lương hưu của bà.

Mỗi tháng bà lại phải chờ lương về để mua thêm vật liệu, trả tiền sửa chữa, trang trải sinh hoạt.

Khi căn nhà vừa hoàn thành, biến cố tiếp tục xảy ra: bố chồng của con gái bị xuất huyết não , phải chuyển đến sống cùng để tiện chăm sóc.

Gia đình bỗng từ 3 người thành 6 người sống chung .

10 năm nghỉ hưu nhưng không có cuộc sống của riêng mình

Thời điểm đó, con gái bà lại mang thai đứa con thứ hai. Bà Gu Fang gần như phải một mình chăm sóc cả gia đình :

chăm con gái đang mang thai

- chăm cháu nhỏ

- nấu ăn, dọn dẹp

- quản lý việc nhà

- hỗ trợ chi tiêu

Sau khi cháu thứ hai ra đời, bà thường nói vui rằng:

"Giá mà tôi có phép thuật như Tôn Ngộ Không, có thể phân thân để chăm cả hai đứa trẻ."

Theo tính toán của bà, lương hưu 7.000 tệ/tháng phải chia cho rất nhiều khoản:

- chi tiêu sinh hoạt

- hỗ trợ con gái nuôi con

- chi phí học hành của cháu

- thuốc men, sinh hoạt hàng ngày

Sau khi trừ các khoản nợ nhà và chi phí nuôi hai đứa trẻ, thu nhập của con gái và con rể gần như không đủ .

Vì vậy, phần lớn chi phí bổ sung đều đến từ tiền lương hưu của bà. Sau gần 10 năm , toàn bộ tiền tiết kiệm của bà gần như đã dùng hết.

Câu hỏi khiến nhiều người trung niên phải suy nghĩ

Có những ngày bà Gu Fang cảm thấy vô cùng mệt mỏi.

Bà phải dậy sớm đưa cháu đi học, lo bữa sáng, dọn dẹp, rồi đón cháu về, nấu ăn tối. Cả ngày gần như không có thời gian nghỉ ngơi.

Điều khiến bà lo lắng nhất không phải là tiền bạc. Mà là một câu hỏi rất thực tế: "Nếu một ngày tôi ngã bệnh, ai sẽ chăm sóc tôi?".

Con gái từng đề nghị thuê người giúp việc. Nhưng chi phí giữ trẻ ở khu vực đó có thể lên tới 10.000 nhân dân tệ/tháng (khoảng 35 triệu đồng) – vượt quá khả năng tài chính của gia đình.

Vì vậy, lựa chọn duy nhất vẫn là bà tiếp tục gánh vác mọi việc .

Bài học tài chính cho tuổi nghỉ hưu

Câu chuyện của bà Gu Fang khiến nhiều người trung niên nhận ra một điều quan trọng:

Sai lầm lớn nhất sau khi nghỉ hưu không phải là thiếu tiền – mà là không giữ lại tiền cho chính mình.

Từ góc nhìn tài chính cá nhân, có ít nhất 3 bài học quan trọng .

1. Không dồn toàn bộ tiền tiết kiệm cho con cái

Nhiều bậc cha mẹ muốn giúp con mua nhà, mua xe, nuôi cháu. Nhưng nếu dùng hết tiền tích lũy, tuổi già sẽ rất dễ rơi vào thế bị động.

Một nguyên tắc phổ biến trong quản lý tài chính là: Luôn giữ lại ít nhất 5–10 năm chi phí sinh hoạt cho bản thân.

2. Lương hưu không phải là nguồn tiền vô hạn

Nhiều người nghĩ rằng có lương hưu là đủ. Nhưng khi phải hỗ trợ cả gia đình, khoản tiền này có thể nhanh chóng cạn kiệt.

Tuổi già thường đi kèm với:

- chi phí y tế

- chi phí chăm sóc sức khỏe

- các tình huống bất ngờ

Nếu không có quỹ dự phòng riêng , cuộc sống rất dễ trở nên áp lực.

3. Sau nghỉ hưu, cần giữ lại "cuộc sống của riêng mình"

Giúp con cháu là điều tốt, nhưng nếu toàn bộ thời gian và tiền bạc đều dành cho gia đình con cái, nhiều người sẽ dần mất đi không gian sống cá nhân .

Tuổi nghỉ hưu lẽ ra nên là giai đoạn:

- chăm sóc sức khỏe

- đi du lịch

- tận hưởng cuộc sống chậm lại

Nhưng với bà Gu Fang, điều đó gần như không còn khả năng xảy ra.

Một thực tế nhiều người đang đối mặt

Ở nhiều gia đình châu Á, cha mẹ thường sẵn sàng hy sinh cho con cái. Nhưng nếu không chuẩn bị tài chính rõ ràng, sự hy sinh đó có thể khiến tuổi già trở nên nặng nề hơn .

Nhìn hai đứa cháu lớn lên khỏe mạnh, bà Gu Fang vẫn cảm thấy hạnh phúc.

Nhưng sâu trong lòng, bà cũng thừa nhận một điều: "Nếu có thể quay lại, tôi sẽ giữ lại một phần tiền cho chính mình".

Bởi vì đến một lúc nào đó, ai cũng cần một khoản tiền và một cuộc sống độc lập cho tuổi già của mình.