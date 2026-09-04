HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Lương hưu gấp 8 lần mức đóng! Tại sao không nên rút BHXH một lần khi nghỉ việc?

Hà Linh
|

Chỉ với 165.000 đồng/tháng đóng BHXH tự nguyện, sau 20 năm tham gia, người tham gia có thể nhận lương hưu gần 1,4 triệu đồng/tháng - cao gấp 8 lần mức đóng. Bảo hiểm xã hội khuyến nghị: đừng rút một lần, hãy bảo lưu thời gian để được hưởng lương hưu ổn định về già.

Lương hưu giúp bảo đảm tài chính khi về già

Cơ quan BHXH khuyến nghị người lao động không nên rút BHXH một lần khi nghỉ việc. Thay vào đó, nên bảo lưu thời gian đã đóng hoặc tiếp tục tham gia BHXH tự nguyện để đủ điều kiện hưởng lương hưu.

Theo tính toán, nếu đóng BHXH tự nguyện với mức thu nhập căn cứ tối thiểu (1,5 triệu đồng/tháng), mức đóng trước hỗ trợ là 330.000 đồng/tháng. Sau khi trừ hỗ trợ nhà nước, người thuộc hộ nghèo chỉ đóng khoảng 165.000 đồng/tháng.

Sau 20 năm tham gia và đủ tuổi nghỉ hưu, lao động nữ được nhận lương hưu dự kiến khoảng 1,4 triệu đồng/tháng (55% mức thu nhập đóng), tương đương gấp gần 8 lần mức đóng hằng tháng. Lao động nam nhận khoảng 1,145 triệu đồng/tháng.

Ngoài lương hưu, người tham gia còn được cấp thẻ BHYT miễn phí (hưởng 95% chi phí khám chữa bệnh), thân nhân được hưởng trợ cấp mai táng và chế độ tử tuất. Rút một lần sẽ mất các quyền lợi này và số tiền nhận về thấp hơn đáng kể so với tổng mức đã đóng.

Tags

lương hưu

BHXH tự nguyện

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Thi hành lệnh bắt tạm giam Lê Minh Khánh Vinh 20 tuổi

Thi hành lệnh bắt tạm giam Lê Minh Khánh Vinh 20 tuổi

01:38
Thi hành lệnh bắt tạm giam nam thanh niên chém người Phạm Tuyên 28 tuổi

Thi hành lệnh bắt tạm giam nam thanh niên chém người Phạm Tuyên 28 tuổi

01:17
Thi hành lệnh khám xét nơi ở, bắt giữ Phan Duy Hạnh 38 tuổi và Hồ Lê Phát 37 tuổi

Thi hành lệnh khám xét nơi ở, bắt giữ Phan Duy Hạnh 38 tuổi và Hồ Lê Phát 37 tuổi

01:19
Lời khai của đôi vợ chồng Dương Kim Sang, 2 kẻ lợi dụng livestream tâm linh thu hơn 50 tỷ đồng

Lời khai của đôi vợ chồng Dương Kim Sang, 2 kẻ lợi dụng livestream tâm linh thu hơn 50 tỷ đồng

02:45
Bắt khẩn cấp Phan Văn Lộc SN 1975 và Đặng Đình Bẩy SN 1966

Bắt khẩn cấp Phan Văn Lộc SN 1975 và Đặng Đình Bẩy SN 1966

01:23
Danh tính nam thanh niên 20 tuổi vừa bị bắt vì cướp tài sản, hiếp dâm người phụ nữ lớn tuổi

Danh tính nam thanh niên 20 tuổi vừa bị bắt vì cướp tài sản, hiếp dâm người phụ nữ lớn tuổi

01:22
SYM MaxSym 400 gây chú ý với động cơ 400cc, cốp rộng hơn Honda Lead

SYM MaxSym 400 gây chú ý với động cơ 400cc, cốp rộng hơn Honda Lead

01:36
Lời khai của nữ TikToker Lê Thị Hiểu SN 1983 tại công an

Lời khai của nữ TikToker Lê Thị Hiểu SN 1983 tại công an

02:35
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại