Lương hưu gấp 8 lần mức đóng! Tại sao không nên rút BHXH một lần khi nghỉ việc?

Chỉ với 165.000 đồng/tháng đóng BHXH tự nguyện, sau 20 năm tham gia, người tham gia có thể nhận lương hưu gần 1,4 triệu đồng/tháng - cao gấp 8 lần mức đóng. Bảo hiểm xã hội khuyến nghị: đừng rút một lần, hãy bảo lưu thời gian để được hưởng lương hưu ổn định về già.

Lương hưu giúp bảo đảm tài chính khi về già

Cơ quan BHXH khuyến nghị người lao động không nên rút BHXH một lần khi nghỉ việc. Thay vào đó, nên bảo lưu thời gian đã đóng hoặc tiếp tục tham gia BHXH tự nguyện để đủ điều kiện hưởng lương hưu.

Theo tính toán, nếu đóng BHXH tự nguyện với mức thu nhập căn cứ tối thiểu (1,5 triệu đồng/tháng), mức đóng trước hỗ trợ là 330.000 đồng/tháng. Sau khi trừ hỗ trợ nhà nước, người thuộc hộ nghèo chỉ đóng khoảng 165.000 đồng/tháng.

Sau 20 năm tham gia và đủ tuổi nghỉ hưu, lao động nữ được nhận lương hưu dự kiến khoảng 1,4 triệu đồng/tháng (55% mức thu nhập đóng), tương đương gấp gần 8 lần mức đóng hằng tháng. Lao động nam nhận khoảng 1,145 triệu đồng/tháng.

Ngoài lương hưu, người tham gia còn được cấp thẻ BHYT miễn phí (hưởng 95% chi phí khám chữa bệnh), thân nhân được hưởng trợ cấp mai táng và chế độ tử tuất. Rút một lần sẽ mất các quyền lợi này và số tiền nhận về thấp hơn đáng kể so với tổng mức đã đóng.