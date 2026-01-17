Câu chuyện xoay quanh gia đình cụ bà họ Lưu, người có mức lương hưu 11.000 NDT/tháng (41 triệu đồng). Chồng qua đời sớm nên bà sống cùng con trai và con dâu.

Thương con trai nên mỗi tháng bà đều gửi cho con 10.000 NDT (37 triệu đồng) để phụ giúp chi phí sinh hoạt, chỉ giữ lại 1.000 NDT (gần 4 triệu đồng) chi tiêu cho bản thân. Ngoài ra, cụ bà vẫn thường dành tiền mua thực phẩm và nấu ăn cho cả gia đình.

Ảnh minh hoạ

Trong khi đó, con trai bà là Lý Quang có một công việc nhàn hạ nhưng thiếu trách nhiệm. Anh làm việc cầm chừng, thường xuyên thích tụ tập bạn bè, lao vào những kế hoạch đầu tư không đáng tin cậy dẫn đến thua lỗ. Việc nhà, giáo dục con cái, các cuộc họp phụ huynh hay thông báo của ban quản lý khu dân cư… đều bị anh bỏ mặc.

Ngược lại, con dâu là người phụ nữ có công việc ổn định, luôn chu toàn chi tiêu trong gia đình và thường xuyên mua sắm quần áo, đồ dùng cho mẹ chồng. Hai vợ chồng thường xuyên tranh cãi về những vấn đề xoay quanh lối sống và trách nhiệm của Lý Quang.

Cho đến một buổi tối, trong bữa cơm gia đình, người con dâu bất ngờ đặt đũa xuống và nói: “Mẹ ơi, từ tháng sau con xin mẹ đừng đưa cho chúng con 10.000 NDT nữa. 4.000 NDT (15 triệu đồng) là đủ rồi, mẹ giữ phần còn lại để tiêu cho bản thân”.

Chưa kịp để bà Lưu phản ứng, Lý Quang đã đứng bật dậy nói: “Mẹ sẵn lòng cho chúng ta! Đó là tiền của mẹ, em dựa vào đâu mà quyết định?”.

Người con dâu bật khóc, run rẩy nói: “Từ tiền nhà, tiền học của con, đến từng hóa đơn điện nước, em đều tính toán từng đồng. Còn anh, ngoài việc tiêu tiền của mẹ vào tụ tập bạn bè và đầu tư vô bổ, anh đã làm gì cho gia đình này?”.

Bà Lưu sững người, vội lên tiếng can ngăn. Tuy nhiên, người con dâu quay sang nhìn bà, nước mắt lặng lẽ lăn dài trên gương mặt.

“Mẹ ạ, con xin lỗi. Con không trách mẹ, con chỉ lo sợ. Nhìn anh ấy bây giờ, tiêu hết tiền mẹ chắt chiu mà sống buông thả. Nếu tình trạng này kéo dài, anh ấy sẽ sớm phá sản và gia đình mình cũng khó tránh khỏi đổ vỡ”.

Ảnh minh hoạ

Bà Lưu lặng im, hai bàn tay khẽ run khi ôm chặt đứa cháu nhỏ vào lòng. Khoảnh khắc ấy, bà chợt nhận ra: sự yên ổn trong gia đình lâu nay không phải là hòa thuận mà là một lớp vỏ che đậy cho sự phụ thuộc và vô trách nhiệm của con trai.

“Con nói đúng. Chỉ là mẹ vẫn luôn lo lắng các con phải vất vả, từ giờ mẹ sẽ giữ lại tiền”, bà Lưu nói.

Người con trai đỏ mặt, đứng lặng trước người vợ đang nghẹn ngào và người mẹ già. Nhiều lần anh định lên tiếng phản đối, nhưng cuối cùng không nói thêm lời nào.

Trên thực tế, câu chuyện này không hiếm gặp trong nhiều gia đình. Không ít bậc cha mẹ giống như người mẹ trong câu chuyện trên, luôn mong muốn con cái có cuộc đời dễ dàng hơn.

Nhiều người dành gần như cả đời để chu cấp cho con cái trưởng thành, trong khi chính họ lại sống tiết kiệm, dè sẻn. Sự hy sinh ấy nếu kéo dài và không có giới hạn sẽ dần biến thành thói quen và một mối ràng buộc vô hình.

Ảnh minh hoạ

Cha mẹ làm thay quá nhiều, con cái lại càng khó hình thành năng lực tự lập và ý thức chịu trách nhiệm. Khi những biến cố của cuộc sống ập đến, không ít gia đình mới chợt nhận ra rằng người đáng lẽ phải là chỗ dựa vững chắc lại chưa từng được rèn luyện để gánh vác trách nhiệm.

Tình yêu gia đình không thể chỉ dừng lại ở sự bao bọc và chu cấp một chiều. Cha mẹ cần sẵn sàng hỗ trợ con cái khi cần thiết nhưng đồng thời cũng phải biết buông tay đúng lúc, để con tự đưa ra quyết định và chịu trách nhiệm cho lựa chọn của mình.

Sự hỗ trợ tài chính từ cha mẹ có thể giúp con cái vượt qua khó khăn trước mắt, nhưng không thể thay thế khả năng đối mặt với thử thách trong suốt cuộc đời.

Nếu không sớm nhận ra điều này, mối quan hệ gia đình rất dễ rơi vào trạng thái mất cân bằng, tích tụ mâu thuẫn và rạn nứt theo thời gian. Buông tay đúng lúc, cho phép con cái tự gánh vác áp lực cuộc sống, không chỉ giúp họ trưởng thành mà còn là cách hiệu quả nhất để giữ gìn sự bền vững của gia đình.

Theo Toutiao