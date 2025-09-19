Vợ chồng ông Toàn và bà Ngọc đều ngoài 65 tuổi, từng là công nhân viên chức về hưu. Mỗi tháng, hai ông bà nhận tổng cộng 20 triệu đồng lương hưu. Số tiền ấy được coi là dư dả để lo tuổi già và còn có thể tích cóp cho con cháu. Thế nhưng, với ông Toàn và bà Ngọc, tiền đến tay chưa đầy 30 ngày là hết sạch.

Câu chuyện chỉ thực sự gây tranh cãi khi anh Hoàng, con trai cả của ông bà, ngỏ ý vay một ít vốn để xoay xở buôn bán nhỏ. Ông bà lắc đầu, bảo rằng chẳng có đồng nào trong tay. Anh Hoàng ngạc nhiên, bởi với 20 triệu mỗi tháng, không lý nào cha mẹ lại không để dành được chút ít. Chính từ đó, bảng chi tiêu của hai ông bà mới được "bóc tách" ra, cho thấy những khoản chi tưởng chừng nhỏ nhặt nhưng cộng dồn lại vượt quá khả năng.

Bảng chi tiêu một tháng của ông Toàn và bà Ngọc

Khoản chi Số tiền (VNĐ) Ghi chú Tiền ăn uống hàng ngày 7.500.000 Thường xuyên đi chợ sáng, hay mua hải sản, đồ ngon Tiền điện, nước, internet, truyền hình 2.000.000 Có cả gói truyền hình cao cấp, internet tốc độ cao Tiền thuốc bổ, vitamin, thực phẩm chức năng 3.000.000 Bà Ngọc tin vào quảng cáo, mua nhiều loại bổ sung vì cho rằng càng tuổi già càng phải uống nhiều loại thuốc bổ Tiền học phí lớp khiêu vũ dưỡng sinh 2.500.000 Hai ông bà rất quan tâm tới vấn đề dưỡng sinh nên đăng ký đi học lớp dạy khiêu vũ Tiền quà cáp bạn bè, họ hàng 2.000.000 Thường xuyên có đám giỗ, sinh nhật, hiếu hỉ Tiền mua sắm quần áo, giày dép 1.500.000 Ông Toàn thích áo sơ mi quần Âu, bà Ngọc thích váy đẹp vì đi học khiêu vũ cần nhiều đồ đẹp và mới Tiền café, ăn hàng với bạn già 1.500.000 Hầu như tuần nào cũng đi 2-3 lần Chi tiêu lặt vặt khác 500.000 Xăng xe, đi lại Tổng cộng 20.000.000 Vừa hết số tiền lương hưu

Bảng chi tiêu cho thấy, dù thu nhập ổn định, hai ông bà vẫn tiêu quá tay, không tiết kiệm được một đồng. Đáng chú ý, khoản lớn nhất không phải chi phí cố định như điện nước, mà nằm ở ăn uống, thuốc bổ và các hoạt động vui chơi.

"Tiền là để hưởng thụ cuộc sống, chứ đâu phải để cất giữ"

Ông Toàn cho rằng người già còn bao nhiêu năm nữa đâu mà tiết kiệm. Tháng có 20 triệu, ăn ngon, uống bổ, đi chơi cho thoải mái. Chứ gom góp lại, biết chừng nào mới tiêu đến?. Bà Ngọc cũng đồng tình, nói rằng nhiều loại thuốc bổ, thực phẩm chức năng mua qua quảng cáo truyền hình, thấy người ta khen là tốt cho xương khớp, trí nhớ nên bà mua, uống vào không bổ ngang thì bổ dọc, thế nào cũng có tác dụng.

Cách suy nghĩ ấy khiến cuộc sống của hai ông bà luôn sôi nổi, ít khi buồn tẻ. Sáng đi chợ mua cá tôm tươi, chiều hẹn bạn bè đi uống cà phê, tối tối lại đi khiêu vũ. Đời sống tinh thần phong phú, song tài chính thì luôn ở mức cạn ví.

Chính vì thế mà khi anh Hoàng ngỏ ý xin vài chục triệu để nhập hàng về buôn bán, ông bà mới lộ ra không có một đồng tiết kiệm. Ông nói tiền là để hưởng thụ cuộc sống chứ đâu phải để cất giữ, lỡ qua đời thì ai tiêu hộ? Ốm đau bệnh tật đi viện thì có bảo hiểm y tế nên ông bà chẳng lo lắng gì cả.

Trong mắt con cái, lối chi tiêu của cha mẹ có phần thiếu tính toán nhưng tiền là của ông bà nên anh cũng chẳng dám góp ý.

Lối sống và câu hỏi đặt ra

Ở một khía cạnh khác, nhiều người lớn tuổi cho rằng cách sống của ông Toàn và bà Ngọc cũng có lý. Họ đã lao động cả đời, tuổi trẻ đã vì con cái, nên giờ hưởng thụ một chút cũng đáng. Nhưng cái khó là khi đã chi tiêu vượt tầm kiểm soát, không còn khoản dự phòng, thì bất cứ biến cố nào đều trở thành áp lực.

Chuyên gia tài chính nhận định, với những cặp vợ chồng lớn tuổi, điều quan trọng là phải lập một quỹ dự phòng, ít nhất bằng 3–6 tháng chi tiêu. Nếu lương hưu 20 triệu, hãy cố gắng tiết kiệm ít nhất 3–4 triệu/tháng. Đó không phải để tích trữ, mà để phòng lúc cần thiết vì có nhiều khoản ốm đau, bệnh tật mà bảo hiểm không chi trả.

Trường hợp của ông Toàn và bà Ngọc là một ví dụ điển hình cho tình trạng tiêu hết, thậm chí tiêu quá ở một số gia đình hưu trí. Họ có thu nhập ổn định, nhưng không có kế hoạch quản lý rõ ràng, dẫn đến việc tháng nào cũng tay trắng.

Câu chuyện đặt ra cho nhiều người trung niên và người già một câu hỏi lớn nên sống hết mình cho hiện tại, hay nên giữ lại một phần cho tương lai và cho con cháu?

Đối với ông Toàn và bà Ngọc, có lẽ việc cân đối lại bảng chi tiêu, giảm bớt tiền thuốc bổ không cần thiết, hạn chế mua sắm quần áo, sẽ giúp ông bà có một khoản dự phòng nhỏ. Bởi tuổi già, đâu chỉ cần niềm vui ăn chơi, mà còn cần sự yên tâm khi có tiền phòng thân và tình cảm gắn kết khi có thể chìa tay giúp đỡ con cháu lúc khó khăn.