Lương hưu 17 triệu đồng, nhưng khi thông gia hỏi, con dâu chỉ nói tôi có 10 triệu: Hoá ra 1 lời nói dối để tránh đủ chuyện phiền phức

Ông Tô, 65 tuổi, Trung Quốc đã chia sẻ lại câu chuyện của gia đình mình. Khi còn công tác, ông là 1 cán bộ có đóng góp tích cực cho đơn vị. Sau khi về nghỉ ngơi theo chế độ, cụ ông này nhận được mức lương khá cao, 5200 NDT (khoảng 17 triệu đồng). Với số tiền này cộng thêm khoản lương của vợ, gia đình ông Tô chi tiêu thoải mái.



Làm việc chăm chỉ nên có được mức lương hưu tốt, chưa khi nào ông Tô có ý giấu thu nhập của mình. Ai hỏi ông cũng chia sẻ thẳng thật.

Vào Tết năm vừa rồi, gia đình thông gia sang nhà ông chúc Tết. Khi đang trò chuyện, đột nhiên bà thông gia nhà bên hỏi ông: “Anh ơi, lương hưu của anh là bao nhiêu?”. Chưa kịp nói gì, con dâu ông Tô đã vội đáp: “Tiền lương của bố chồng con thực ra không cao, cũng chỉ khoảng 2.000 NDT (gần 67 triệu đồng).

Không hiểu chuyện gì đang xảy ra song cụ ông này chỉ có 1 suy nghĩ duy nhất là tại sao con dâu lại “cắt lương” của tôi đi như vậy. Sau buổi hôm đó, ông Tô đã hỏi riêng con dâu về câu trả lời.

Con dâu của ông vui vẻ giải thích: “Con biết lương hưu của bố cao hơn mức đó. Khi bố mẹ con hỏi câu đó không phải quan tâm đến chuyện bố có bao nhiêu tiền. Thực tế, họ muốn biết về cuộc sống hiện tại của gia đình mình. Nếu tiết lộ tiền lương hưu thật, bố mẹ con sẽ nghĩ gia đình mình rất giàu có. Điều đó khiến những cuộc gặp gỡ sau đó trở nên cầu kỳ để xứng tầm nhằm cân bằng được cả 2 bên gia đình. Vì vậy, con đã nói giảm số tiền lương của bố. Điều này vừa bảo vệ sự riêng tư của bố mà còn khiến bố mẹ con cũng cảm thấy thoải mái trong những cuộc gặp sau này”.

Sau khi nghe con dâu giải đáp, ông Tô nhận ra con dâu làm vậy là để duy trì sự hòa thuận, cân bằng giữa 2 gia đình. Cô con dâu đã tính toán và sử dụng sự khôn khéo của mình để giúp những tình huống khó xử không thể xảy ra.

“Sự việc này khiến tôi cảm nhận sâu sắc tầm quan trọng của sự giao tiếp và thấu hiểu trong gia đình. Đôi khi một lời nói vô tình có thể gây ra những hiểu lầm, mâu thuẫn không đáng có. Nhưng một lời nói có suy nghĩ có thể khiến mọi người gắn kết, nâng cao mối quan hệ.

Bây giờ mỗi khi nghĩ đến sự việc này tôi lại cảm thấy ấm lòng. Tôi càng ngày càng thấy con dâu không chỉ thông minh, có năng lực mà còn biết cách xử lý để các mối quan hệ giữa 2 gia đình được yên ấm”, ông Tô bộc bạch.

Tiền bạc không phải là thứ toàn năng, nhưng trong cuộc sống thực tế, nó chính là phép thử của các mối quan hệ. Một cách rất tự nhiên, tiền bạc có thể gây ra sự nghi kỵ, sự so sánh ngầm giữa các cá nhân với nhau. Khi một người nảy sinh tâm lý rằng mình kém cỏi hơn so với người kia vì không nhiều tiền bằng họ, mối quan hệ giữa cả hai sẽ thay đổi. Kể cả bạn có không phải người trọng tiền bạc, thì những thước đo vô hình cũng sẽ khiến cho bạn cảm thấy mình "lệch pha" so với những người giàu có hơn, đẳng cấp hơn trong xã hội, dù danh nghĩa là bạn, là họ hàng thân thích.

Vậy nên, nếu có thể tốt nhất bạn không nên tiết lộ lương hưu của mình. Bạn hoàn toàn có thể không nói con số cụ thể, thay vào đó là một câu nói “vừa đủ xoay xở”. Những lời đáp không đi thẳng vào trọng tâm này sẽ khiến người đối diện nhận rằng bạn thực sự không muốn trả lời cụ thể. Người nào biết ý sẽ không hỏi thế.

Đôi khi bạn gặp một người họ hàng thân thiết hỏi về mức lương hưu của mình, vì ngại nên bạn không muốn từ chối trả lời trực tiếp. Trong trường hợp này, thay đổi chủ đề để đánh lạc hướng sự chú ý của người khác là một cách bảo vệ bản thân. Điều này không những thể hiện bạn có chỉ số EQ cao mà còn không gây cảm giác khó chịu với người khác. Bạn hoàn toàn có thể đáp rằng: “Lương hưu của tôi ít mà. À không biết bao giờ thì được xem xét tăng lương hưu nhỉ”; “Lương hưu của tôi ít mà. Chi tiêu gia đình cũng lớn quá khó tiết kiệm ghê, bình thường lương hưu của ông/bà được bao nhiêu, tiết kiệm tiền bằng cách nào?”...

Với 2 cách này, bạn vừa không làm mất lòng người khác, hơn nữa còn có thể giữ kín bí mật của bản thân mình.

Bạn không nên tùy tiện tiết lộ lương hưu cho mọi người. Việc này hoàn toàn không có lợi cho bạn. Bên cạnh những người chỉ đơn giản là tò mò thì vẫn có những trường hợp hỏi thăm để “nhằm mục tiêu” nhờ vả, vay mượn. Nếu họ biết bạn có lương hưu cao, bạn sẽ rất khó có lý do để từ chối yêu cầu vay mượn của họ.