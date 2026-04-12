Lương của dàn lãnh đạo Vietnam Airlines trong năm 2025 ra sao?

Ngọc Vy |

Tổng Công ty Hàng không Việt Nam - Vietnam Airlines công bố báo cáo tài chính 2025 sau kiểm toán, trong đó tiền lương của các nhân sự cấp cao được dư luận quan tâm.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất sau soát xét năm 2025, dàn lãnh đạo của Vietnam Airlines nhận thù lao từ vài trăm đến hàng tỷ đồng.

Theo đó, ông Đặng Ngọc Hòa - Chủ tịch hội đồng quản trị (HĐQT) - là người có mức thù lao cao nhất lên tới 2,344 tỷ đồng, tăng 70% so với năm trước (năm 2024 là 1,38 tỷ đồng).

Tiếp theo là ông Lê Hồng Hà - Tổng Giám đốc kiêm Thành viên HĐQT với mức thù lao là 2,33 tỷ đồng, tăng gần 69% so với năm 2024.

Hai thành viên HĐQT là ông Lê Trường Giang và ông Tạ Mạnh Hùng cùng nhận mức hơn 1,9 tỉ đồng, tăng hơn 71%.

Lương dàn lãnh đạo của Vietnam Airlines.

5 phó tổng giám đốc gồm: ông Nguyễn Chiến Thắng, ông Lê Đức Cảnh, ông Nguyễn Thế Bảo, ông Đặng Anh Tuấn, ông Đinh Văn Tuấn có mức thu nhập ngang nhau, mỗi người 1,9 tỷ đồng, tăng 71%.

Ông Trần Văn Hữu - kế toán trưởng có mức thù lao là 915 triệu đồng. Hai ông Trương Văn Phước và ông Đinh Việt Tùng - hai ủy viên HĐQT - cùng nhận mức 380,9 triệu đồng, tăng gần 72%.

Cũng theo báo cáo, sau soát xét, doanh thu hợp nhất năm 2025 của Vietnam Airlines đạt 121.412 tỷ đồng, trong khi lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 7.607 tỷ đồng. Riêng công ty mẹ ghi nhận doanh thu 96.569 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế hơn 5.427 tỷ đồng.

Bên cạnh yếu tố thị trường thuận lợi, kết quả này phản ánh sự phục hồi của nhu cầu đi lại cũng như hiệu quả từ việc mở rộng mạng bay quốc tế quy mô lớn nhất lịch sử của hãng. Đồng thời, Vietnam Airlines còn tăng cường kỷ luật điều hành, tối ưu hóa tần suất khai thác, kiểm soát chi phí và nâng cao hiệu quả quản trị dòng tiền.

Trong năm 2025, Vietnam Airlines đã đạt được những kết quả tích cực trong hầu hết các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh. Hãng đã khai thác hơn 156.000 chuyến bay, vận chuyển hơn 25,6 triệu lượt hành khách và hơn 340 nghìn tấn hàng hóa. Các chỉ tiêu này đều tăng trưởng 11% so với cùng kỳ năm trước, đồng thời vượt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Bước sang năm 2026, môi trường kinh doanh của ngành hàng không đối mặt với nhiều thách thức mới. Trước áp lực gia tăng của giá nhiên liệu do diễn biến phức tạp của xung đột tại Trung Đông, từ quý II/2026, Vietnam Airlines đã chủ động xây dựng các kịch bản điều hành linh hoạt, tập trung tối ưu hóa mạng bay trên các trục nội địa và quốc tế trọng điểm, đồng thời kiểm soát chặt chi phí vận hành và nâng cao hiệu quả khai thác đội bay.

