Lương cơ sở dự kiến tăng lên 2,53 triệu đồng, áp dụng từ ngày 1/7

Ông Nguyễn Duy Cường, Phó Cục trưởng Cục Tiền lương và Bảo hiểm xã hội (Bộ Nội vụ) cung cấp thông tin tại buổi Họp báo.

Liên quan đến ý kiến đề xuất nâng mức lương cơ sở lên khoảng 2,7 triệu đồng/tháng, ông Nguyễn Duy Cường, Phó Cục trưởng Cục Tiền lương và Bảo hiểm xã hội (Bộ Nội vụ), cho biết việc xây dựng mức điều chỉnh đã được thực hiện trên cơ sở phân công của Chính phủ và các kết luận của Bộ Chính trị. Bộ Nội vụ đã phối hợp với các bộ, ngành xây dựng dự thảo Nghị định quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Theo dự thảo, mức lương cơ sở từ ngày 1/7/2026 được đề xuất điều chỉnh lên 2,53 triệu đồng/tháng. Nội dung này đã được Đảng ủy Chính phủ báo cáo và được Bộ Chính trị thống nhất.

Hiện nay, Bộ Nội vụ đã hoàn thiện hồ sơ dự thảo Nghị định và gửi Bộ Tư pháp thẩm định. Ngày 24/4/2026, Bộ Tư pháp đã họp thẩm định, hoàn thiện dự thảo Nghị định. Trên cơ sở ý kiến thẩm định, Bộ Nội vụ sẽ tiếp tục hoàn thiện, báo cáo Chính phủ xem xét, ban hành, bảo đảm có hiệu lực từ thời điểm 1/7/2026.

Theo dự thảo Nghị định, mức lương cơ sở 2,53 triệu đồng/tháng là căn cứ để tính lương trong các bảng lương, phụ cấp và các chế độ khác theo quy định của pháp luật; đồng thời làm cơ sở tính mức hoạt động phí, sinh hoạt phí và các khoản trích, chế độ liên quan.

Ngọc Hân