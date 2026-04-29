HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Lương cơ sở dự kiến tăng lên 2,53 triệu đồng, áp dụng từ ngày 1/7

Ngọc Hân |

Tại họp báo thường kỳ chiều 28/4, đại diện Bộ Nội vụ cho biết Đảng ủy Chính phủ đã báo cáo và được Bộ Chính trị thống nhất chủ trương điều chỉnh mức lương cơ sở từ 2,34 triệu đồng lên 2,53 triệu đồng/tháng, dự kiến áp dụng từ ngày 1/7/2026.

Ông Nguyễn Duy Cường, Phó Cục trưởng Cục Tiền lương và Bảo hiểm xã hội (Bộ Nội vụ) cung cấp thông tin tại buổi Họp báo. Ảnh: VGP/ Ngọc Hân

Liên quan đến ý kiến đề xuất nâng mức lương cơ sở lên khoảng 2,7 triệu đồng/tháng, ông Nguyễn Duy Cường, Phó Cục trưởng Cục Tiền lương và Bảo hiểm xã hội (Bộ Nội vụ), cho biết việc xây dựng mức điều chỉnh đã được thực hiện trên cơ sở phân công của Chính phủ và các kết luận của Bộ Chính trị. Bộ Nội vụ đã phối hợp với các bộ, ngành xây dựng dự thảo Nghị định quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Theo dự thảo, mức lương cơ sở từ ngày 1/7/2026 được đề xuất điều chỉnh lên 2,53 triệu đồng/tháng. Nội dung này đã được Đảng ủy Chính phủ báo cáo và được Bộ Chính trị thống nhất.

Hiện nay, Bộ Nội vụ đã hoàn thiện hồ sơ dự thảo Nghị định và gửi Bộ Tư pháp thẩm định. Ngày 24/4/2026, Bộ Tư pháp đã họp thẩm định, hoàn thiện dự thảo Nghị định. Trên cơ sở ý kiến thẩm định, Bộ Nội vụ sẽ tiếp tục hoàn thiện, báo cáo Chính phủ xem xét, ban hành, bảo đảm có hiệu lực từ thời điểm 1/7/2026.

Theo dự thảo Nghị định, mức lương cơ sở 2,53 triệu đồng/tháng là căn cứ để tính lương trong các bảng lương, phụ cấp và các chế độ khác theo quy định của pháp luật; đồng thời làm cơ sở tính mức hoạt động phí, sinh hoạt phí và các khoản trích, chế độ liên quan.

Tags

Bộ Chính trị

bộ Nội vụ

Nguyễn Duy Cường

Cục Tiền lương và Bảo hiểm xã hội

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Hiện trường khủng khiếp vụ hai đoàn tàu đâm vào nhau khiến 14 người chết, 80 người bị thương

Hiện trường khủng khiếp vụ hai đoàn tàu đâm vào nhau khiến 14 người chết, 80 người bị thương

01:14
Khoảnh khắc kinh hoàng: Xe đầu kéo lao thẳng vào nhà dân, tài xế tử vong tại chỗ

Khoảnh khắc kinh hoàng: Xe đầu kéo lao thẳng vào nhà dân, tài xế tử vong tại chỗ

00:39
Khoảnh khắc máy bay hạng nhẹ lao đầu xuống đất và phát nổ khiến nữ nghị sĩ Mỹ thiệt mạng

Khoảnh khắc máy bay hạng nhẹ lao đầu xuống đất và phát nổ khiến nữ nghị sĩ Mỹ thiệt mạng

00:54
Nghẹt thở giây phút CSGT giành giật sự sống cho bé trai bị điện giật tại lễ hội

Nghẹt thở giây phút CSGT giành giật sự sống cho bé trai bị điện giật tại lễ hội

00:34
Soi đại lộ 'khủng' rộng 120m kết nối sân vận động lớn nhất thế giới ở Hà Nội

Soi đại lộ 'khủng' rộng 120m kết nối sân vận động lớn nhất thế giới ở Hà Nội

01:02
Giây phút nổ súng nghẹt thở tại tiệc báo chí, mật vụ Mỹ lập lá chắn sống bảo vệ Tổng thống Trump thế nào?

Giây phút nổ súng nghẹt thở tại tiệc báo chí, mật vụ Mỹ lập lá chắn sống bảo vệ Tổng thống Trump thế nào?

00:54
Khung cảnh 'khó tin' ở công trình 1.000 tỷ đồng với kết cấu lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam

Khung cảnh 'khó tin' ở công trình 1.000 tỷ đồng với kết cấu lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam

01:18
Gần 100 cảnh sát cùng robot dập tắt vụ cháy như quả cầu lửa khổng lồ ở ngoại thành Hà Nội

Gần 100 cảnh sát cùng robot dập tắt vụ cháy như quả cầu lửa khổng lồ ở ngoại thành Hà Nội

00:38
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại