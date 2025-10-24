Lương Bằng Quang ngồi thẫn thờ bên đường trước khi bị bắt?

Thông tin được khán giả quan tâm nhất ngày 23/10 chính là Lương Bằng Quang bị bắt. Công an TP HCM bắt tạm giam Lương Bằng Quang để điều tra về hành vi Đưa hối lộ; đồng thời khởi tố bổ sung Võ Thị Ngọc Ngân với vai trò đồng phạm. Trước đó vào ngày 13/10, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP HCM bắt tạm giam Ngân 98 để điều tra tội Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm, theo Điều 193 Bộ luật Hình sự.

Sau khi vướng vòng lao lý, mọi thông tin liên quan tới Lương Bằng Quang đều là tâm điểm chú ý. Mới đây, mạng xã hội lan truyền chóng mặt hình ảnh Lương Bằng Quang ngồi một mình bên lề đường, khuôn mặt lộ rõ vẻ trầm tư, thẫn thờ mệt mỏi. Nam nhạc sĩ mặc áo đen, quần sáng màu, đeo khẩu trang kín mít, giống với bộ trang phục khi bị bắt tạm giam. Netizen cho rằng đây là hình ảnh của Lương Bằng Quang trước khi bị bắt giữ.

Bước đầu, nhà chức trách xác định, sau khi bị cơ quan chức năng kiểm tra và phát hiện các sai phạm trong hoạt động kinh doanh (tháng 7/2024), Võ Thị Ngọc Ngân và Lương Bằng Quang đã đưa 8 tỷ đồng cho bạn xã hội là Lê Sỹ Cường (38 tuổi, ngụ phường Bến Thành) nhằm mục đích không bị xử lý.

Do có tham gia vào quá trình đưa hối lộ cùng Lương Bằng Quang, Ngân 98 bị khởi tố thêm về tội danh này. Cơ quan điều tra đang tiếp tục mở rộng vụ án, xử lý tất cả những người liên quan.

Trước đó, Lương Bằng Quang từng gây chú ý khi liên tục chia sẻ hình ảnh của bạn gái Ngân 98 trên mạng xã hội, dù cô đang vướng vòng lao lý. Nam nhạc sĩ còn bày tỏ sự thương nhớ, khẳng định luôn tin tưởng và chờ đợi cô trở về. Nhiều người liền đặt nghi vấn cho rằng Lương Bằng Quang đang làm màu, cố tình để thu hút sự chú ý .

Lương Bằng Quang là ca - nhạc sĩ nổi tiếng của Vbiz những năm 2000, từng ghi dấu ấn với loạt ca khúc đình đám như Anh tin mình đã cho nhau kỷ niệm, Đôi chân thiên thần, Với anh em vẫn là cô bé... Những năm gần đây, Lương Bằng Quang ít hoạt động nghệ thuật, chuyển hướng giảng dạy và sản xuất âm nhạc.

Năm 2017, Lương Bằng Quang chính thức công khai mối quan hệ tình cảm với Ngân 98. Câu chuyện tình “chú – cháu” cách nhau 16 tuổi của cặp đôi từng trở thành chủ đề gây nhiều tranh luận trên mạng xã hội.

