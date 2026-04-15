Lương 9 triệu ở phố, vẫn bị mẹ bạn trai nhờ cho em gái ở free vì “về quê được mổ gà đãi ”: Từ chối thì bị chê ích kỷ!

Một bài đăng tưởng chừng rất đời thường trên Threads gần đây lại bất ngờ trở thành tâm điểm bàn luận, khi xoay quanh một tình huống khá quen thuộc: Người yêu của anh/chị/em trong gia đình có “nghĩa vụ” phải hỗ trợ mình hay không?

Theo đó, chủ nhân bài đăng cho biết sắp tới lên TP.HCM để học, gia đình “gợi ý” ở chung với bạn gái của anh trai để tiết kiệm chi phí. Tuy nhiên, phía bạn gái của anh trai tỏ ý không đồng ý, với lý do tài chính không dư dả. Điều này khiến cô gái trong bài đăng cho rằng người yêu của anh trai mình “ích kỷ”.

Bài đăng đang viral, thu hút tranh luận trên Threads

Thêm vào đó, chủ nhân bài đăng cũng cho hay, khi người yêu của anh trai về nhà mình, cả gia đình cô cũng tiếp đãi nhiều đồ ăn ngon, không tiếc bất cứ điều gì. Ngoài ra, vì xác định sẽ là người một nhà trong tương lai nên cô gái này cho rằng việc hỗ trợ chỗ ngủ khoảng 2,5 triệu đồng/tháng (trong khi lương của chị dâu tương lai là 8-9 triệu/tháng) là điều bình thường.

Ngay lập tức, mạng xã hội chia thành nhiều ý kiến trái chiều. Một bên cho rằng cô bạn gái kia thiếu tình cảm, không biết nghĩ cho người thân của người yêu. Bên còn lại thì phản biện rằng tại sao phải mặc định "con dâu" hay "con dâu tương lai" là phải có trách nghiệm với nhà chồng, em chồng tương lai? Chưa gì mà đã nghĩ ý "lợi dụng" người ta như thế thì "chạy ngay đi còn kịp".

Ai cũng kỳ vọng được giúp đỡ, nếu "chị dâu tương lai" từ chối cho cô em chồng ở ké nhà trọ, thì cũng nên nói khéo hơn?

Không khó để bắt gặp những bình luận nghiêng về phía gia đình cô gái trong câu chuyện. Với nhiều người, việc hỗ trợ em của người yêu, đặc biệt trong hoàn cảnh còn đang đi học, chưa có thu nhập là điều hoàn toàn hợp lý.

Những lập luận này phổ biến nhất xoay quanh chữ “tình”.

Gia đình đã tiếp đón bạn gái của anh trai rất nồng hậu, cho ở lại nửa tháng, ăn uống chu đáo dù điều kiện không quá dư dả. Trong bối cảnh văn hoá Việt Nam vẫn đề cao sự qua lại, “có đi có lại”, việc từ chối giúp đỡ ở thời điểm này dễ bị nhìn nhận như một sự thiếu trước sau, không tinh tế.

Nhiều người cũng cho rằng, yêu một người đồng nghĩa với việc chấp nhận gắn bó với gia đình của họ. Không nhất thiết phải hy sinh quá lớn nhưng ít nhất nên có sự linh hoạt. Một chỗ ở tạm thời, một sự san sẻ chi phí, hay đơn giản là thử tìm cách dung hoà đó được xem là những biểu hiện cơ bản của việc “muốn tiến xa”.

Ở một góc nhìn khác, câu chuyện còn chạm đến kỳ vọng rất thật của nhiều gia đình rằng mong muốn con cái “đỡ đần nhau” khi lên thành phố. Với thế hệ trước, việc anh chị hỗ trợ em út hoặc người trong nhà cưu mang nhau là điều gần như mặc định. Vì vậy, khi một người ngoài dù đã là người yêu họ cũng dễ bị đặt vào cùng hệ quy chiếu. Sự từ chối trong mắt nhiều người không đơn thuần là từ chối một đề nghị, mà là từ chối một mối liên kết.

- “Không giúp được thì cũng nên nói khéo hơn, rằng có thể hỗ trợ em trong 1-2 tháng đầu gì đó để quen với môi trường, sau đó rồi tính tiếp thì sẽ ổn hơn là từ chối thẳng thừng”.

- “Không ai bắt nuôi đâu nhưng ít nhất cũng nên tạo điều kiện cho em gái người yêu trong lúc khó khăn. Sau này mình cần thì gia đình họ cũng sẽ hết lòng hỗ trợ lại”.

- “Nếu ngại thì có thể rõ ràng ra về khoản chi phí rằng ở chung thì tiền phòng thế nào, điện nước ra sao, hỗ trợ được những khoản gì. Vì dù sao trước sau gì cũng là người một nhà, em gái lên ở chung với anh chị và được hỗ trợ hết về chỗ ở cũng là điều bình thường thôi mà”.

- “Người lớn mở lời không phải chỉ là nhờ mà còn là đặt niềm tin. Từ chối thẳng thì hơi thiếu tinh tế rồi. Có những thứ không thể quy ra tiền, một lần giúp đúng lúc sẽ đổi lại rất nhiều những mối quan hệ, sự ủng hộ và hỗ trợ về sau”.

- “Yêu một người là xác định lâu dài thì phải đi kèm với cả những mối quan hệ của họ từ gia đình, người thân, em gái, bạn bè,... Gia đình họ đã đối tốt với mình thì cũng nên có thiện chí khi họ cần”.

"Đừng nghĩ đổi bữa ăn để lấy sự tự do của người khác, tự trọng lên"

Trái với những ý kiến trên, một bộ phận lớn người dùng mạng xã hội lại đứng về phía cô bạn gái, tức chị dâu tương lai của chủ status. Hầu hết các bình luận đều cho rằng đây mới chỉ là một mối quan hệ yêu đương, không phải hôn nhân.

Khi chưa có sự ràng buộc chính thức, việc yêu cầu một người phải gánh thêm trách nhiệm tài chính dù là gián tiếp đã là một kỳ vọng khá lớn. Cô bạn gái trong câu chuyện có thu nhập khoảng 8-9 triệu/tháng, con số không hề dư dả ở một thành phố đắt đỏ. Việc phải chia sẻ không gian sống, chi phí sinh hoạt, điện nước,… không phải là chuyện “có thêm người cho vui”.

Quan trọng hơn, nhiều người chỉ ra rằng lý do “không đủ kinh phí” hoàn toàn hợp lý. Không phải ai cũng thoải mái khi sống chung với người lạ, dù đó là em của người yêu. Không phải ai cũng có khả năng tài chính để “cưu mang” thêm một người. Và không phải sự từ chối nào cũng đồng nghĩa với ích kỷ.

Nhiều người thẳng thắn hơn thì cho rằng, vấn đề nằm ở phía gia đình của cô em gái - chủ nhân bài đăng. Việc “ngỏ lời” trong bữa ăn, trước mặt nhiều người, vô hình trung tạo áp lực khiến đối phương khó từ chối, thậm chí còn tạo cảm giác đang lấy bữa ăn ra để mặc cả sự tự do của người khác, khi đòi ở chung trọ miễn phí. Hơn nữa, cái sai ở đây là còn mặc định bạn gái của con trai phải giúp đỡ gia đình mình, trong khi còn chưa cưới xin là điều vô lý, thậm chí mang ý lợi dụng rõ rệt.

Netizen cũng cho rằng nếu thực sự muốn con gái được "giúp đỡ" khi lên thành phố, gia đình chàng trai có thể chủ động hỗ trợ chi phí hoặc ít nhất là thảo luận riêng trước với người trong cuộc.

- “Trước nhất xác nhận là chị bạn gái của anh em từ chối là hoàn toàn hợp lý nha. Chị ấy không sai ở đâu hết. Việc ở nhà chị, kể cả là anh chị cưới rồi, đón em lên ở chung cũng là một việc phải cân nhắc chứ không đơn giản như em nghĩ. Chị đã từng đi ở nhờ, đã có người qua ở nhờ nhà chị cụ thể là chị họ. Nó khó chịu vô cùng và còn rất nhiều vấn đề khác phát sinh về tiền bạc, lối sống,...”.

- “Sinh con ra thì phải chuẩn bị tâm lý nuôi con, con là con của mình đừng có suy nghĩ gửi gắm ai. Gửi họ hàng nuôi còn tính tiền chứ đừng nói gửi 1 người chưa chắc đã là người nhà mình. Nói gửi 2-3 năm, tính đi mỗi tháng 2,5 triệu đồng thì 3 năm là bao nhiêu tiền. Lương tháng người ta 8-9 triệu là đồng tiền mồ hôi nước mắt, không có nghĩa vụ phải nuôi thêm ai. Đừng lấy bữa ăn ra để đổi lấy sự tự do của người khác chứ”.

- “Chạy ngay đi còn kịp! 9 triệu/tháng mà như 90 triệu đồng vậy. Chi phí nhiêu đó tự trả tiền trọ đã muốn không đủ chi phí sinh tồn cơ bản rồi, rồi còn phải gánh thêm 1 người nữa. Chưa lấy về mà đã như này, nếu thành con dâu rồi không biết bạn nữ kia sẽ xoay sở ra sao”.

- “Gia đình em quý người ta thì yêu thương, đối đãi tử tế là bình thường. Khách đến nhà mời ăn uống cũng là điều bình thường. Sao lại quy đổi vài bữa ăn ra việc người ra lo lắng cho em mấy năm học như thế? Lương bao nhiêu cũng là lương, 8 - 9 triệu đồng cũng chưa phải cao, đặc biệt ở thành phố lớn. Với mức đó, lo được cho bản thân còn khó, phải tính toán chi tiêu kĩ lắm”.

- “Nhưng mình tò mò, anh trai của bạn đâu mà lại phải nhờ người yêu của anh thế? Cho dù có xác định sẽ cưới nhau nhưng đó vẫn là chuyện tương lai, mọi thứ chưa có ràng buộc rõ ràng mà. Mình khuyên bạn nên xóa bài viết, bình tĩnh nhìn nhận và suy nghĩ, hạ cái tôi và sự trẻ con của mình lại. Thấy người ích kỷ ở đây là bạn và gia đình bạn chứ không phải chị người yêu kia đâu”.

Còn bạn, quan điểm của bạn thế nào trong câu chuyện này?