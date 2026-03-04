Lương 150 triệu, tôi không có nghĩa vụ phải “phù hợp” với đàn ông lương 30 triệu

Một bài đăng trên nền tảng Xiaohongshu gần đây bất ngờ trở thành chủ đề được bàn luận rộng rãi. Nội dung không giật gân, cũng không kể một câu chuyện phản bội hay đổ vỡ. Tác giả chỉ đặt ra một câu hỏi tưởng như rất đơn giản: khi mức lương giữa hai người yêu nhau chênh lệch quá lớn, liệu họ có còn “phù hợp”?

Dưới phần bình luận, một cô gái đặt ra quan điểm thế này "lương tôi 40 nghìn nhân dân tệ (khoảng 150 triệu đồng) thì chẳng có nghĩa vụ gì phải phù hợp với đàn ông lương chỉ 8 nghìn nhân dân tệ (khoảng 30 triệu đồng)". Điều quan trọng là vấn đề không chỉ nằm ở tiền bạc, mà cái chính là sự khác biệt về thu nhập dần kéo theo khác biệt về nhịp sống, lựa chọn cuộc sống và kế hoạch tương lai,...

Ảnh minh họa.

Một người quen với việc lên kế hoạch đầu tư, du lịch nước ngoài, tham gia các khóa học nâng cao chuyên môn. Trong khi người kia lại hài lòng với một cuộc sống vừa đủ. Những buổi hẹn hò, những chuyến đi, thậm chí cả chuyện thuê nhà hay mua nhà, đều xuất hiện những khoảng lặng khó gọi tên.

“Phù hợp” - một khái niệm đang thay đổi

Trong nhiều năm, sự “phù hợp” trong tình yêu thường được hiểu là hòa hợp về tính cách, gia đình tương đồng, hoặc đơn giản là tình cảm đủ sâu. Nhưng ở thế hệ trẻ tại các đô thị lớn, khái niệm ấy dường như đang mở rộng.

Phù hợp giờ đây không chỉ là yêu thương, mà còn là cùng chia sẻ tầm nhìn sống.

Khi một người có tham vọng phát triển nhanh, muốn mở rộng sự nghiệp, đầu tư và chấp nhận rủi ro, còn người kia ưu tiên sự ổn định và an toàn, sự khác biệt không chỉ nằm ở tiền. Nó nằm ở cách nhìn tương lai.

Khoảng cách thu nhập lớn đôi khi chỉ là biểu hiện bề mặt của khoảng cách sâu hơn: tốc độ phát triển cá nhân.

Tiền bạc tự nó không làm tan vỡ một mối quan hệ. Điều gây tổn thương thường là cảm giác mất cân bằng kéo dài.

Ảnh minh họa.

Ở góc độ tâm lý - xã hội, nhiều chuyên gia cho rằng chênh lệch thu nhập lớn có thể dẫn đến tình trạng “power imbalance” - mất cân bằng quyền lực trong mối quan hệ. Người đóng góp tài chính nhiều hơn thường vô thức nắm quyền quyết định nhiều hơn, trong khi người còn lại dễ rơi vào trạng thái phòng thủ hoặc tự ti.

Tiền bạc cũng gắn liền với khái niệm “an toàn tài chính”. Với người thu nhập cao, an toàn có thể đồng nghĩa với đầu tư, mở rộng cơ hội và chấp nhận rủi ro để phát triển. Với người ưu tiên ổn định, an toàn lại là duy trì mức sống vừa đủ và tránh mạo hiểm. Khi hai cách nhìn này khác biệt, xung đột không chỉ nằm ở con số mà nằm ở triết lý sống.

Tuy vậy, thu nhập không phải yếu tố duy nhất quyết định sự bền vững của một mối quan hệ. Giá trị sống, mục tiêu dài hạn và khả năng hai người ngồi lại để thỏa thuận về tài chính mới là nền tảng quan trọng. Có những cặp đôi thu nhập chênh lệch nhưng vẫn hài hòa, bởi họ thống nhất được cách phân chia trách nhiệm và tôn trọng vai trò của nhau.

Như một quan điểm trung dung được nhiều người nhắc đến: vấn đề không nằm ở 150 hay 30 triệu, mà ở việc hai người có cảm thấy mình đang cùng một nhịp phát triển hay không.

Tình yêu trong thời nhiều lựa chọn

Tình yêu ngày nay không còn được mặc định là sự hi sinh vô điều kiện. Hôn nhân dần được nhìn nhận như một “liên minh” giữa hai cá thể độc lập - nơi cả hai cùng chia sẻ giá trị, nguồn lực và mục tiêu. Khi mỗi người đều có khả năng tự đứng vững về kinh tế, họ cũng có xu hướng cân nhắc kỹ lưỡng hơn về sự tương thích lâu dài.

Phụ nữ hiện đại cũng được khuyến khích học tập, làm việc, xây dựng sự nghiệp. Khi họ đạt được điều đó, việc giữ vững tiêu chuẩn sống trở thành một phần của lòng tự trọng.

Khi phụ nữ có nhiều cơ hội hơn, họ cũng có nhiều tiêu chuẩn hơn. Nhưng tiêu chuẩn không chỉ là con số trên bảng lương. Đó còn là sự tương đồng trong cách nhìn cuộc sống, trong khả năng cùng nhau đối mặt rủi ro, trong việc cả hai đều cảm thấy mình được tôn trọng.

Chênh lệch thu nhập tự thân nó không phá vỡ một mối quan hệ. Điều làm rạn nứt chính là cảm giác bất cân xứng kéo dài mà không được đối thoại.

Ảnh minh họa.

Có những cặp đôi mà người phụ nữ kiếm nhiều tiền hơn vẫn sống hạnh phúc, bởi họ tìm được cách phân chia trách nhiệm khác nhau: người này gánh tài chính, người kia gánh chăm sóc gia đình, hoặc cả hai cùng thỏa thuận minh bạch. Nhưng cũng có những mối quan hệ mà chỉ một ánh nhìn tự ti hay một câu nói bông đùa về tiền bạc đã đủ để tạo khoảng cách.

Cuối cùng, câu chuyện không nằm ở 150 triệu hay 30 triệu. Những con số ấy có thể thay đổi theo thời gian. Sự nghiệp có thể thăng trầm. Thu nhập hôm nay chưa chắc là thu nhập của ngày mai.

Điều khó thay đổi hơn là cách mỗi người định nghĩa sự “phù hợp”.

Với một số người, phù hợp là có thể cùng nhau vượt qua khó khăn dù xuất phát điểm khác nhau. Với người khác, phù hợp là cùng đứng trên một mặt bằng tương đương để không ai phải cảm thấy thua thiệt.

Cuối cùng, điều khiến một mối quan hệ bền vững không nằm ở việc ai kiếm 150 triệu, ai kiếm 30 triệu. Điều quan trọng hơn là cả hai có sẵn sàng bước về phía nhau, hay một trong hai sẽ phải thu nhỏ mình lại để giữ cho mối quan hệ tiếp tục tồn tại.