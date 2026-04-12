HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Lương 13 triệu/tháng nhưng kế toán chuyển nhầm 4,5 tỷ, nam nhân viên nghỉ việc, tử chối trả tiền

Huỳnh Duy |

Nhận được số tiền nhiều gấp 330 lần lương tháng, nam nhân viên nhanh chóng nghỉ việc và từ chối trả lại tiền cho công ty.

Một vụ việc hy hữu liên quan đến sai sót trong trong việc trả lương thu hút sự chú ý của cộng đồng, khi một nhân viên văn phòng bất ngờ nhận khoản tiền cao gấp hàng trăm lần thu nhập thực tế, sau đó nghỉ việc và không hoàn trả.

Theo The Mirror, người này làm việc tại công ty thực phẩm đa quốc gia Consorcio Industrial de Alimentos de Chile với mức lương khoảng 500.000 peso Chile/tháng (tương đương 14 triệu đồng). Tuy nhiên, vào tháng 5/2022, do lỗi hệ thống, công ty đã chuyển nhầm cho anh số tiền lên tới 165,3 triệu peso (hơn 4,8 tỷ đồng).

Ngay khi phát hiện sai sót, doanh nghiệp yêu cầu hoàn trả. Trong buổi làm việc với bộ phận nhân sự, nhân viên này đã đồng ý trả lại khoản tiền nhận nhầm. Tuy nhiên, chỉ ba ngày sau, người này nộp đơn xin nghỉ việc và không thực hiện cam kết.

Sự việc nhanh chóng bị đưa ra tòa với cáo buộc trộm cắp. Vụ kiện kéo dài suốt 3 năm, trong đó bị đơn đối diện nguy cơ bị phạt tiền và án tù lên tới 540 ngày nếu bị kết tội.

Nhận được số tiền nhiều gấp 330 lần lương tháng, nam nhân viên nhanh chóng nghỉ việc và từ chối trả lại tiền cho công ty. (Ảnh minh hoạ: 163)

Đến tháng 9 vừa qua, tòa án tại Santiago đã bác bỏ cáo buộc trộm cắp, cho rằng hành vi chưa đủ yếu tố cấu thành tội phạm hình sự. Tuy nhiên, hội đồng xét xử xác định đây là trường hợp “thu tiền trái phép”. Với nhận định này, cơ quan tố tụng không thể truy cứu trách nhiệm hình sự.

Trước phán quyết, phía công ty cho biết sẽ tiếp tục theo đuổi các biện pháp pháp lý, bao gồm kháng cáo, nhằm thu hồi số tiền đã chuyển nhầm.

Không chỉ riêng vụ việc trên, nhiều trường hợp tương tự cũng từng xảy ra. Cùng trong năm 2022 tại Chile, một công nhân ngành chế biến thịt nhận mức lương cao gấp 286 lần do lỗi kế toán. Sau khi được yêu cầu hoàn trả, người này cho biết sẽ xử lý tại ngân hàng nhưng sau đó nghỉ việc và mất liên lạc, buộc doanh nghiệp phải nhờ luật sư can thiệp.

Trong khi đó tại Đức, một sai sót quản lý kéo dài suốt nhiều năm cũng gây chú ý. Một giáo viên môn Sinh học và Địa lý nghỉ việc từ tháng 8/2009 do bệnh mãn tính và vấn đề tâm lý nhưng vẫn nhận lương đầy đủ trong 16 năm. Theo quy định, tình trạng sức khỏe của giáo viên này cần được đánh giá lại sau 3 tháng vắng mặt, song quy trình không được thực hiện.

Vụ việc chỉ được phát hiện vào năm 2024 khi có thay đổi trong ban quản lý và tiến hành kiểm toán nội bộ. Trong thời gian này, mức lương mà giáo viên nhận dao động từ 5.051 đến 6.174 euro/tháng (khoảng 155-190 triệu đồng).

Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Choáng ngợp khung cảnh tại công trình top đắt đỏ nhất thế giới ở Việt Nam: Rộng 25.000m2 bên bờ Hồ Tây

Choáng ngợp khung cảnh tại công trình top đắt đỏ nhất thế giới ở Việt Nam: Rộng 25.000m2 bên bờ Hồ Tây

01:34
Khoảnh khắc Artemis II bung dù, hạ cánh an toàn ngoài khơi San Diego, hoàn thành sứ mệnh 10 ngày bay quanh Mặt trăng

Khoảnh khắc Artemis II bung dù, hạ cánh an toàn ngoài khơi San Diego, hoàn thành sứ mệnh 10 ngày bay quanh Mặt trăng

01:03
Khoảnh khắc bất ngờ: Lá cờ quốc kỳ Việt Nam xuất hiện cùng lời chúc từ phi hành đoàn trạm ISS

Khoảnh khắc bất ngờ: Lá cờ quốc kỳ Việt Nam xuất hiện cùng lời chúc từ phi hành đoàn trạm ISS

01:15
Đi Audi vẫn đòi đổ xăng miễn phí, nam tài xế bị cảnh sát bắt ngay tại chỗ

Đi Audi vẫn đòi đổ xăng miễn phí, nam tài xế bị cảnh sát bắt ngay tại chỗ

00:54
Hiện trường vụ nữ tài xế Grab bị cặp đôi hành hung trên đường Xuân Thủy, Hà Nội

Hiện trường vụ nữ tài xế Grab bị cặp đôi hành hung trên đường Xuân Thủy, Hà Nội

00:44
Hiện trường vụ cháy xưởng sơn rộng hơn 1.000m², cột lửa bốc cao hàng chục mét

Hiện trường vụ cháy xưởng sơn rộng hơn 1.000m², cột lửa bốc cao hàng chục mét

01:19
CSGT tịch thu 2 xe máy sau vụ livestream gây xôn xao trên Tiktok

CSGT tịch thu 2 xe máy sau vụ livestream gây xôn xao trên Tiktok

00:48
Cô gái bị xe tải kéo lê hàng trăm mét: "Đến giờ em vẫn không nghĩ mình còn sống"

Cô gái bị xe tải kéo lê hàng trăm mét: "Đến giờ em vẫn không nghĩ mình còn sống"

00:57
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại