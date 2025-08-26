Lương 10 triệu đồng/tháng, liệu có đủ để du lịch Mỹ 1 tuần?

Nam, 25 tuổi, nhân viên văn phòng ở TP.HCM, lương 10 triệu đồng/tháng, hỏi liệu có thể đi Mỹ một tuần. Câu trả lời ngắn là "có", nhưng sẽ không tự nhiên mà đủ.

Bạn cần một ngân sách thực tế, một lịch tiết kiệm kỷ luật và vài mẹo đặt dịch vụ thông minh để bù khoảng cách thu nhập - chi phí.

Để minh họa, tạm quy đổi chi phí theo 1 USD = 26.000 đồng. Ngân sách "vừa đủ - tiết kiệm" cho 7 ngày trên đất Mỹ thường xoay quanh 44–54 triệu đồng, tùy thời điểm bay và điểm đến.

Vé khứ hồi TP.HCM – bờ Tây (Los Angeles/San Francisco/Seattle) mùa thấp điểm có thể săn dưới 18–24 triệu; mùa cao điểm dễ vọt lên 28–35 triệu. Lệ phí xin visa du lịch Mỹ (B1/B2) hiện 185 USD, tương đương khoảng 4,8 triệu, phí này không hoàn lại dù đậu hay rớt. Bảo hiểm du lịch 50 USD (1,3 triệu) là nên có.

Lưu trú 7 đêm ở hostel/nhà nghỉ bình dân tầm 50 USD/đêm hết khoảng 350 USD (9,1 triệu); dùng phòng riêng ở motel bình dân sẽ cao hơn đáng kể. Đi lại trong thành phố nếu chủ yếu dùng tàu điện/bus, cộng thêm vài chuyến gọi xe công nghệ, dự tính 110 USD (2,9 triệu). Ăn uống ở mức tiết kiệm 30 USD/ngày cho 7 ngày khoảng 210 USD (5,5 triệu). Thêm 100 USD cho vé tham quan, 150 USD dự phòng phát sinh.

Cộng gọn, kịch bản "an toàn" ra khoảng 2.075 USD, tức gần 54 triệu đồng; một kịch bản "rất tiết kiệm" với vé rẻ, phòng rẻ có thể nén về khoảng 1.705 USD, tương đương 44,3 triệu.

Với thu nhập 10 triệu/tháng, chìa khóa là xác định "mức để dành cố định" cho quỹ du lịch. Nếu Nam dành ra 3 triệu/tháng (30% thu nhập) và nhắm mục tiêu 54 triệu, bạn sẽ mất khoảng 18 tháng.

Lương 10 triệu/tháng vẫn có thể du lịch Mỹ!

Nếu kỷ luật hơn, để dành 4–5 triệu/tháng nhờ cắt mạnh chi tiêu không thiết yếu hoặc có việc làm thêm nhỏ, thời gian rút còn 11–14 tháng. Trong kịch bản săn vé rẻ và ở rẻ (44,3 triệu), để dành đều 3 triệu/tháng thì khoảng 15 tháng; để dành 4 triệu/tháng còn 11 tháng.

Đi sớm hơn nghĩa là phải tăng tốc tích lũy, hoặc thỏa hiệp về "chất lượng trải nghiệm" như chọn 5–6 đêm thay vì 7, ở hostel giường tầng, chọn thành phố chi phí rẻ hơn (Portland, San Diego) thay vì New York/San Francisco.

Kế hoạch hành động nên đi theo trình tự dòng tiền. Tháng đầu, mở một tài khoản riêng cho "Quỹ Mỹ" và bật lệnh chuyển tự động ngay khi lương về; nếu không tách bạch, tiền rất dễ "bốc hơi" vào các khoản lặt vặt. Từ tháng thứ ba trở đi, khi quỹ đạt 8–10 triệu, hãy ưu tiên săn vé máy bay mùa thấp điểm (thường rẻ hơn 2–3 tháng trước ngày đi).

Visa Mỹ có thể đặt lịch sớm, nhưng vì lệ phí không hoàn lại, bạn nên nộp hồ sơ khi quỹ đã tích được tối thiểu 60–70% tổng ngân sách để sau khi đậu là có thể chốt vé, chốt phòng.

Mẹo giảm chi: chỉ đi một thành phố để tránh bay nội địa đắt đỏ; ở thật gần tuyến metro/bus chính để tiết kiệm gọi xe; chọn phòng có bếp chung để tự nấu vài bữa; mua pass đi lại tuần của hệ thống vận tải công cộng; đặt trước các điểm tham quan có combo giảm giá.

Cũng cần cân nhắc "chi phí thời gian". Bay sang bờ Tây mất khoảng một ngày di chuyển mỗi chiều, lệch múi giờ 14–15 tiếng khiến ngày đầu dễ đuối. Một tuần lịch trình thực chất chỉ còn 5 ngày trọn vẹn, vì vậy càng phải gọn lộ trình, tránh tham nhiều điểm. Về rủi ro, ba thứ cần kiểm soát là biến động giá vé, rớt visa và phát sinh y tế. Bạn giảm rủi ro bằng cách đi mùa thấp điểm, săn vé linh hoạt hoàn/đổi phí thấp, chuẩn bị hồ sơ tài chính – công việc rõ ràng, và mua bảo hiểm có mức chi trả y tế hợp lý.

Với lương 10 triệu/tháng, một tuần du lịch Mỹ là khả thi nếu Nam có kế hoạch sớm, tiết kiệm kỷ luật và chọn mùa - điểm đến thông minh.