Lưỡi hổ hay kim tiền cũng không bằng 3 cây này: “Của để dành” trong nhà, càng trồng càng có lộc

Khi nhắc đến cây phong thủy trong nhà, nhiều người thường nghĩ ngay đến lưỡi hổ hay kim tiền - những loại cây quen thuộc, dễ trồng và mang ý nghĩa tượng trưng rõ ràng. Tuy nhiên, trong giới chơi cây cảnh và những người am hiểu phong thủy nhà ở, còn có một nhóm cây khác được đánh giá cao hơn. Chúng không rực rỡ, không chạy theo trào lưu, nhưng càng trồng lâu càng lên dáng, càng già càng có giá trị. Quan trọng hơn, những loại cây này còn mang dòng năng lượng ổn định và bền bỉ, vậy nên rất phù hợp để đặt trong không gian sống lâu dài.

Dưới đây là 3 loại cây tiêu biểu.

1. Tùng la hán bonsai

Tùng la hán là một trong những loại cây được xếp vào nhóm cây cảnh có giá trị cao, khác hẳn các loại hoa lá trồng theo mùa. Giá trị của tùng không nằm ở hoa hay màu sắc, mà tập trung vào thân, rễ và dáng thế. Một cây tùng la hán bonsai đẹp không thể hình thành trong thời gian ngắn. Cây thường được tạo dáng từ khi còn nhỏ, trải qua nhiều năm cắt tỉa, uốn chỉnh và chăm sóc tỉ mỉ để lên phom rõ ràng. Trong giới bonsai, những gốc tùng la hán đã già, dáng đẹp và ổn định thường được giao dịch với mức giá từ vài chục triệu đến hàng trăm triệu đồng. Mức giá này phản ánh đúng công sức nuôi dưỡng bền bỉ và giá trị tích lũy qua nhiều năm, chứ không thể tạo ra trong ngày một ngày hai.

Xét về phong thủy, tùng la hán thường được xem là biểu tượng của sự vững vàng và bền bỉ theo thời gian. Dáng cây thẳng, thân chắc khỏe tạo cảm giác ổn định, chắc chắn, nên hay được lựa chọn để đặt ở sân trước, sảnh lớn hoặc khu vực trung tâm trong nhà. Đây là loại cây đại diện cho dòng năng lượng chậm nhưng sâu, tích tụ lâu dài và khó suy giảm.

2. Hoa lan có giá trị sưu tầm

Không phải chậu lan nào cũng có giá trị cao. Trong thú chơi lan, chỉ một số dòng nhất định mới được xem là có khả năng tích giá theo thời gian, tiêu biểu như kiếm lan hay các dòng lan hồ điệp có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng.

Một cây lan được định danh cụ thể, có lịch sử nhân giống minh bạch, hoa nở đều và giữ phom ổn định qua nhiều mùa sẽ có giá trị bền vững hơn hẳn so với lan trồng đại trà. Với những người chơi lâu năm, lan không đơn thuần là hoa trang trí mà còn được xem như một dạng tài sản sinh học, có thể nhân giống, tách chậu và lưu giữ lâu dài. Xét về phong thủy, lan tượng trưng cho sự hài hòa, thanh nhã và thịnh vượng. Loài hoa này không mang nguồn năng lượng quá mạnh, mà có tác dụng điều hòa không gian, tạo cảm giác cân bằng và dễ chịu. Vì vậy, lan thường được đặt ở phòng khách, phòng làm việc hoặc khu vực tiếp khách.

3. Đỗ quyên núi gốc già

Đỗ quyên vốn là loài hoa quen thuộc, nhưng trong giới cây cảnh, đỗ quyên núi gốc già lại được xếp vào một phân khúc hoàn toàn khác. Đây là những cây có thân già, dáng tự nhiên, thường được khai thác từ vùng núi cao rồi đưa về nuôi dưỡng, tạo tác lại trong nhiều năm. Ưu điểm nổi bật của đỗ quyên núi nằm ở bộ lá nhỏ, tán gọn, hoa dày và khả năng ra hoa tập trung. Khi vào mùa, hoa nở phủ kín tán, tạo hiệu ứng thị giác rất mạnh. Với những gốc già có thân uốn lượn tự nhiên, cây vừa mang nét mềm mại của hoa, vừa toát lên vẻ cổ kính của bonsai lâu năm.

Trên thị trường, các gốc đỗ quyên núi được chăm sóc bài bản thường có giá từ vài chục triệu đồng mỗi chậu. Xét về phong thủy, đỗ quyên tượng trưng cho sinh khí và sự hưng thịnh. Cây ra hoa nhiều, màu sắc tươi sáng nên thường được đặt ở ban công, sân vườn hoặc trước nhà để tạo cảm giác tươi mới, khơi dậy dương khí. Những gốc già lâu năm còn được xem là biểu trưng cho nền tảng vững chắc và sự phát triển bền bỉ theo thời gian.