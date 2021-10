Lùi xe cán chết con trai 2 tuổi, ông bố đòi công ty bảo hiểm bồi thường gần 5 tỷ, phán quyết của Tòa án khiến dân tình không bình tĩnh nổi

Lái xe an toàn và thận trọng là yêu cầu mà mỗi tài xế cần luôn ghi nhớ, việc đảm bảo an toàn khi lái xe không chỉ là tôn trọng tính mạng và tài sản của người khác mà còn là trách nhiệm và đảm bảo an toàn cho chính mình. Mới đây, Tòa án Thượng Hải, Trung Quốc đã chia sẻ 1 trường hợp tranh chấp trách nhiệm liên quan đến 1 vụ tai nạn xe cơ giới, ông bố trong lúc lùi xe đã vô tình cán chết đứa con trai 2 tuổi của mình.

Vào tháng 8/2020, anh Ngô lái 1 chiếc xe du lịch nhỏ từ nhà đến nơi làm việc. Khi khởi động xe, anh không để ý thấy cậu con trai Tiểu Ngô 2 tuổi đang chơi bên cạnh nên đã vô tình cán phải con khiến cậu bé tử vong ngay tại chỗ.

Ảnh minh họa

Được giám định bởi Trung tâm Giám định Tư pháp của Đại học Y khoa Phúc Đán Thượng Hải, nguyên nhân tử vong của Tiểu Ngô phù hợp với vết thương ở đầu do tai nạn giao thông đường bộ. Theo "Giấy chứng nhận tai nạn giao thông đường bộ" do cơ quan công an cấp, anh Ngô đã không điều khiển phương tiện cơ giới 1 cách an toàn và phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về vụ tai nạn giao thông. Tuy nhiên, vợ chồng anh Ngô cho rằng công ty bảo hiểm phải có trách nhiệm bồi thường. Thế nhưng 2 bên thương lượng không thành, cuối cùng vợ chồng anh Ngô đã kiện công ty bảo hiểm ra Tòa.

Chiếc xe liên quan được đăng ký đứng tên vợ anh Ngô, đồng thời được công ty bảo hiểm đăng ký bảo hiểm thương mại bắt buộc là 1 triệu tệ (tương đương 3,5 tỷ đồng). Tai nạn xảy ra trong thời hạn bảo hiểm là hơn 1,38 triệu tệ (tương đương 4,8 tỷ đồng) tiền bồi thường tử vong.

Tuy nhiên bên công ty bảo hiểm không đồng ý bồi thường. Tiểu Ngô là 1 thành viên trong gia đình của người được bảo hiểm và anh Ngô là thủ phạm của vụ tai nạn này. Trong khi đó, anh Ngô vừa là thủ phạm vừa là người yêu cầu bồi thường, xét theo pháp lý thì bên công ty bảo hiểm không phải chịu trách nhiệm. Thêm vào đó, với tư cách là người giám hộ của Tiểu Ngô, bố đứa bé đã không hoàn thành nghĩa vụ chăm sóc con và phải chịu trách nhiệm tương ứng.

Đáp lại lời biện hộ của công ty bảo hiểm, mẹ của Tiểu Ngô cho rằng nghĩa vụ bồi thường vẫn phải được công ty bảo hiểm thực hiện, dù cho anh Ngô có là người gây án đi chăng nữa.

Ảnh minh họa

Tòa cho rằng công ty bảo hiểm với tư cách là người bảo hiểm cho chiếc xe liên quan đến vụ tai nạn phải chịu trách nhiệm bồi thường theo quy định của pháp luật và hợp đồng bảo hiểm. Với tư cách là bố mẹ của Tiểu Ngô, vợ chồng anh Ngô có quyền nộp đơn kiện với tư cách là nguyên đơn. Về phía hung thủ gây án, mẹ của Tiểu Ngô tự nguyện miễn trách nhiệm cho bên vi phạm, điều này không trái với quy định của pháp luật và Tòa án đã cho phép.

Trên thực tế, lỗi chính dẫn đến hậu quả không đáng có là do xe cơ giới vận hành không đúng quy định. Việc vợ chồng anh Ngô không trông nom con mình cẩn thận có mối quan hệ nhân quả nhất định với vụ tai nạn, nhưng bên bảo hiểm vẫn phải chịu 80% trách nhiệm bồi thường.

Do đó, Tòa án đưa ra phán quyết công ty bảo hiểm phải trả cho nguyên đơn 110 nghìn tệ (tương đương 388 triệu đồng) trong giới hạn bảo hiểm giao thông bắt buộc và 1 triệu tệ (tương đương 3,5 tỷ đồng) trong 80% trách nhiệm theo bản hợp đồng.

Sau khi vụ việc được chia sẻ rộng rãi, dư luận Trung Quốc đã có rất nhiều ý kiến trái chiều về sự "vô tình" của người bố và số tiền bồi thường mà công ty bảo hiểm phải chi trả. Một số người cho rằng bên công ty bảo hiểm có trách nhiệm bồi thường, nhưng số tiền bồi thường này dường như là quá lớn, thậm chí có người còn thấy hơi vô lý.

Mặt khác, nhiều người lại cảm thấy đây là sơ hở trong luật bảo hiểm, bởi hành vi của anh Ngô rất dễ bị hiểu lầm là cố tình giết con để lừa tiền bảo hiểm. Sự việc vẫn đang thu hút sự quan tâm rất lớn của cộng đồng mạng xứ Trung.