Theo đó, fanpage này chia sẻ thông điệp với nội dung hài hước: “Băng hải tặc Mũ Rơm đã ngừng tìm kho báu One Piece để tham gia truy quét tội phạm ma túy tại Sam Chuk.”

Bài đăng mô tả rằng dù ở thời đại nào, từ kỷ nguyên hải tặc cho đến xã hội hiện đại, người vi phạm pháp luật vẫn phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Lần này, “Luffy và đồng đội”, thực chất là tổ trinh sát Đồn cảnh sát Sam Chuk, đã tổ chức truy bắt các đối tượng tình nghi trộm cắp hoạt động tại khu vực bến Tha Kaphi. Kết quả, lực lượng chức năng đã bắt giữ nhiều nghi phạm, trong đó có đối tượng bị xử lý với các cáo buộc điều khiển phương tiện khi sử dụng chất ma túy và tàng trữ, sử dụng ma túy. Các đối tượng sau đó được chuyển sang quy trình tố tụng theo quy định pháp luật.

Kèm theo bài đăng là khẩu hiệu mang màu sắc giải trí: “Tôi sẽ trở thành cảnh sát bắt tội phạm giỏi nhất thế giới. Nhiệm vụ chính của chúng tôi là mang lại sự bình yên cho người dân.” cùng hàng loạt hashtag như #TrinhSatSamChuk #OnePieceTheSeries #CanhSatThaiLanKhongThuaKemQuocGiaNao #TruyQuetMaTuy.

Ngay sau khi được đăng tải, loạt hình ảnh nhanh chóng lan truyền mạnh mẽ, nhận về hàng loạt bình luận vừa thích thú vừa trêu đùa từ cộng đồng mạng. Nhiều người để lại lời khen về sự sáng tạo, cho rằng cách làm này vừa gần gũi vừa tạo thiện cảm với người dân. Trước đó, Đồn cảnh sát Sam Chuk cũng từng gây chú ý khi sử dụng hình ảnh cảnh sát trong trang phục công chúa để công bố kết quả bắt giữ tội phạm.

Trước làn sóng quan tâm của dư luận, Đại tá Kiatichai Koetchok, Trưởng đồn Cảnh sát Sam Chuk, đã chính thức lên tiếng làm rõ sự việc. Ông cho biết ý tưởng xuất phát từ chính tổ trinh sát của đơn vị, với mong muốn tạo ra nội dung truyền thông dễ tiếp cận, thu hút sự quan tâm của người dân đối với công tác phòng chống tội phạm.

Bên cạnh đó, việc sử dụng hình ảnh nhân vật hoạt hình còn nhằm mục đích che giấu diện mạo thật của các trinh sát, đảm bảo an toàn và thuận lợi cho công tác nghiệp vụ trong tương lai. Đại tá Kiatichai khẳng định, trong quá trình thực thi nhiệm vụ ngoài thực địa, lực lượng cảnh sát vẫn mặc trang phục công tác đúng quy định. Các hình ảnh nhân vật hoạt hình được tạo ra bằng công nghệ AI và chỉnh sửa sau khi hoàn tất chuyên án.

Ông nhấn mạnh rằng dù cách truyền tải có phần sáng tạo và vui nhộn, nhưng công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, đặc biệt là tội phạm ma túy, vẫn được lực lượng cảnh sát Sam Chuk thực hiện nghiêm túc, đúng pháp luật và đặt sự an toàn của người dân lên hàng đầu.

Nguồn: Khaosod