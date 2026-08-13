Lucie Nguyễn hạnh phúc khi Tuấn Dương cùng 2 con bí mật làm điều này

Ở tập cuối “Mẹ vắng nhà Ba là siêu nhân 2026”, cách mà gia đình Tuấn Dương - Lucie Nguyễn cùng hai con gái quan tâm đến nhau khiến khán giả thêm phần ngưỡng mộ.

Không cần những tình huống quá kịch tính, tập cuối vẫn đủ sức chạm đến cảm xúc của khán giả bằng những khoảnh khắc đoàn viên giản dị nhưng đầy yêu thương của gia đình Tuấn Dương.

Từ màn chuẩn bị bí mật dành cho mẹ Lucie đến những chia sẻ chân thành về hành trình làm cha mẹ và nuôi dạy con, gia đình nhỏ đã khép lại chương trình bằng một câu chuyện ấm áp, lan tỏa thông điệp ý nghĩa về sự lắng nghe và đồng hành.

Trong tập cuối, Suli, Nami và bố Tuấn Dương đã đem đến bầu không khí vừa hài hước vừa ấm áp. Sau buổi đi bơi đầy tiếng cười, ba bố con cùng nhau trang trí một chiếc lều nhỏ với đèn LED và những chú gấu bông để tạo bất ngờ cho mẹ Lucie.

Màn hóa thân thành chú gấu Hybear của bố Tuấn Dương cùng sự háo hức của Suli và Nami khi trốn trong thời gian chờ mẹ trở về đã tạo nên một trong những phân cảnh đáng yêu trong tập cuối.

Chia sẻ sau khi khép lại hành trình một mình chăm con, Tuấn Dương chia sẻ: "Mong ba mẹ có thể kiên nhẫn một chút để lắng nghe con xem con thật sự cần gì, thật sự muốn gì để mình có thể đồng hành cùng con". Đó cũng là thông điệp xuyên suốt mà chương trình muốn gửi gắm đến các bậc phụ huynh.

Dù là lần đầu tham gia chương trình, gia đình Tuấn Dương nhanh chóng chiếm được tình cảm của người xem nhờ sự tự nhiên, gần gũi và những tương tác đầy yêu thương giữa các thành viên. Không chỉ mang đến tiếng cười, gia đình nhỏ còn truyền cảm hứng về cách xây dựng một mái ấm luôn ngập tràn sự quan tâm và sẻ chia.

Mỗi gia đình mang đến một màu sắc riêng, và với Tuấn Dương, đó là sự hài hước, gần gũi cùng những yêu thương được thể hiện bằng hành động.

Hành trình khép lại nhưng những khoảnh khắc của ba bố con cùng Lucie chắc chắn sẽ còn ở lại trong lòng khán giả như một trong những điểm nhấn đẹp nhất của mùa phát sóng năm nay.

Chương trình “Mẹ vắng nhà Ba là siêu nhân 2026” được phát sóng vào Thứ 5 hàng tuần (21h00 trên kênh HTV7).