Lực lượng vũ trang Mali sẽ bị xóa sổ nếu thiếu Quân đoàn châu Phi của Nga

Sao Đỏ |

Quân đoàn châu Phi là lực lượng đại diện cho lợi ích của Nga sau khi nhóm lính đánh thuê Wagner bị giải thể.

Truyền thông Nga đưa tin các chiến binh thuộc Quân đoàn châu Phi của nước này đã bắt đầu rời khỏi thành phố Kidal ở Mali, mặc dù chính đơn vị vẫn chưa xác nhận thông tin này. Tuy nhiên, có những dấu hiệu cho thấy việc rút quân có liên quan đến các thỏa thuận đạt được với người Tuareg.

Một ngày trước đó, phiến quân ở Mali đã thực hiện một trong những cuộc tấn công lớn nhất và được phối hợp tốt nhất nhằm vào quân đội chính phủ và Quân đoàn châu Phi của Nga.

Theo Quân đoàn này, hoạt động trên có sự tham gia của các chiến binh thuộc JNIM (một nhánh của nhóm khủng bố Al-Qaeda), cũng như những người ly khai Tuareg. Báo cáo chưa được xác nhận cho thấy cuộc tấn công được phối hợp bởi cơ quan tình báo phương Tây, nhiều khả năng là Pháp.

Về cơ bản, một cuộc đảo chính đã được phát động, với việc chiếm giữ những cơ sở trọng yếu ở thủ đô Bamako của Mali và 4 thành phố khác.

Quân đội Mali chỉ cầm cự được nhờ sự hỗ trợ từ Quân đoàn châu Phi của Nga, lực lượng đã đánh tan phiến quân trong trận chiến dù chịu tổn thất. Đến tối cùng ngày, tình hình đã ổn định khi theo báo cáo phiến quân đã mất hơn 1.000 người, nhưng đây chỉ là những con số sơ bộ.

Đại sứ quán Nga tại Mali khi bình luận về sự kiện trên đã lên án vụ tấn công và nhấn mạnh trong một tuyên bố rằng hoạt động này đã bị Quân đội Mali "dũng cảm" đẩy lùi.

Vai trò của Quân đoàn châu Phi tại Mali đang bị xem nhẹ.

Tuy vậy, không hề có bất kỳ đề cập nào đến "Quân đoàn châu Phi" của Nga, một đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng đóng quân chính thức tại Mali, và nếu không có đơn vị này thì Quân đội Mali "dũng cảm" đã tan rã từ lâu.

Chính quân đoàn này tuyên bố hôm 25/4, Lực lượng vũ trang Mali cùng với Quân đoàn châu Phi thuộc Bộ Quốc phòng Nga đã phát động một cuộc phòng thủ có tổ chức dọc theo tất cả các trục tấn công. Chiến dịch truy quét hiện đang tiếp diễn.

"Các hành động phối hợp của Quân đội Mali và Nga đã ngăn chặn được thiệt hại nghiêm trọng đối với các cơ sở trọng yếu và gây tổn thất nặng nề cho lực lượng thánh chiến", thông báo nêu rõ.

Theo Topwar
