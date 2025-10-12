HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sống xanh Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Vũ khí Việt Nam
Dạy con nên người
Giải mã Chất dinh dưỡng
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Lực lượng Ukraine sa vào 'đại lộ tử thần' ở Donetsk

Quỳnh Như |

Quân đội Nga đã giáng đòn mạnh vào lực lượng Ukraine ở khu vực Donetsk, khi phá hủy hơn 25 xe bọc thép hạng nặng trên một đoạn đường hướng về Dimitrov (Myrnohrad).

Đoạn video được công bố cho thấy nhiều xe tăng và xe bọc thép chở quân của Ukraine cháy rụi, nằm la liệt dọc tuyến đường. Cuộc tấn công của lực lượng Nga, được cho là sử dụng kết hợp pháo binh và máy bay không người lái, đã xóa sổ toàn bộ đoàn xe, khiến Ukraine chịu tổn thất lớn và gặp khó khăn nghiêm trọng về hậu cần tại Donetsk.


Tags

an ninh thế giới

Ukraine

Nga

Tin nóng Thế Giới 24h

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại