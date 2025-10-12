Lực lượng Ukraine sa vào 'đại lộ tử thần' ở Donetsk

Đoạn video được công bố cho thấy nhiều xe tăng và xe bọc thép chở quân của Ukraine cháy rụi, nằm la liệt dọc tuyến đường. Cuộc tấn công của lực lượng Nga, được cho là sử dụng kết hợp pháo binh và máy bay không người lái, đã xóa sổ toàn bộ đoàn xe, khiến Ukraine chịu tổn thất lớn và gặp khó khăn nghiêm trọng về hậu cần tại Donetsk.



