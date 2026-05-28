Xe chiến đấu bộ binh bánh lốp Boxer RCT30 của Đức.

Lực lượng phòng thủ các nước Baltic sẽ được tăng cường bởi một quân đoàn Đức - Hà Lan như một phần của việc thành lập cấu trúc NATO mới, tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai nhanh chóng trong trường hợp xảy ra chiến tranh với Nga. Thông tin này được Reuters cho biết sau khi tham chiếu từ hai nguồn thân cận.

Với những gì đang diễn ra, Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương tìm cách tăng cường phòng thủ sườn phía Đông của mình, đặc biệt là Latvia và Estonia.

Hiện tất cả các đơn vị quân đội NATO triển khai tại khu vực Baltic và miền Bắc Ba Lan đều trực thuộc sở chỉ huy của Quân đoàn Đa quốc gia NATO vùng Đông Bắc (MNC NE), đặt tại thành phố Szczecin của Ba Lan.

Người đối thoại của Reuters cho biết, Đức và Hà Lan khi phối hợp với NATO đã đạt được thỏa thuận về việc thành lập một quân đoàn đa quốc gia (I. DEU/NLD Corps), đặt Sở chỉ huy tại thành phố Münster, để bảo vệ Latvia và Estonia.

Binh sĩ NATO trong một cuộc tập trận tại khu vực Baltic.

Việc điều động thêm một quân đoàn thứ hai đến khu vực này sẽ cho phép NATO "triển khai nhanh chóng lượng lớn binh lính", như một quan chức quân sự đã nói. Hành động này nhằm giải quyết vấn đề chiều sâu chiến lược hạn chế và tính dễ bị tổn thương của địa bàn.

Theo nguồn tin, thỏa thuận đã vượt qua trở ngại cuối cùng, đó là sự thiếu hụt nhân sự, đồng thời ám chỉ đến những năng lực thiết yếu cho bất kỳ sự tăng cường nào trong các lĩnh vực như pháo binh tầm xa, phòng không, cũng như hỗ trợ kỹ thuật và y tế.

Cùng với những đối tác khác, Đức và Hà Lan sẽ tăng cường lực lượng này. Sự thay đổi theo kế hoạch nhấn mạnh tầm quan trọng chiến lược của các quốc gia Baltic, vốn đã trở thành tâm điểm chú ý kể từ khi Nga tấn công Ukraine.

Một quân đoàn thường bao gồm 3 sư đoàn hoặc từ 40.000 đến 60.000 quân. Trong thời bình, nó đóng vai trò xương sống của cấu trúc chỉ huy, cho phép triển khai quân đội nhanh chóng khi cần thiết.

Các quan chức NATO đã cảnh báo trong nhiều năm về mối đe dọa ngày càng tăng từ Nga, khi họ cho rằng Nga có khả năng phát động một cuộc tấn công quy mô lớn vào lãnh thổ đồng minh ngay từ năm 2029.