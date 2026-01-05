Máy bay C-17 Globemaster III của Mỹ vận chuyển quân đội và trang thiết bị quân sự đáp xuống căn cứ không quân RAF Fairford, ngày 4/1/2026.

Các máy bay đến hai sân bay này bao gồm máy bay vận tải C-17 Globemaster III, cũng như hai máy bay chiến đấu AC-130. Hầu hết các chuyến bay xuất phát từ Fort Campbell, Kentucky và Hunter Army Airfield, Georgia.

Các chuyên gia cho rằng, các máy bay này, cùng với địa điểm khởi hành và lộ trình bay, phù hợp với hoạt động di chuyển của các đơn vị không quân đặc nhiệm.

Hình ảnh và dữ liệu chuyến bay công khai cho thấy khả năng có sự tham gia của các phương tiện thuộc Trung đoàn Không quân Đặc nhiệm số 160.

Các đơn vị thuộc đội hình này bao gồm các thành phần của Trung đoàn Biệt kích 75, Sư đoàn Dù 101 và Lữ đoàn Không vận 160 (160th SOAR).

Các lực lượng này thường xuyên được giao nhiệm vụ phản ứng nhanh và có rủi ro cao, chẳng hạn như bắt giữ hoặc dẫn độ các cá nhân quan trọng.

Đáng chú ý, sự gia tăng tương tự về hoạt động của máy bay C-17 tại căn cứ không quân RAF Fairford cũng được ghi nhận trong thời gian chuẩn bị cho các cuộc tấn công của Mỹ vào các cơ sở hạt nhân của Iran vào tháng 6/2025.

Điều này làm dấy lên lo ngại rằng, Mỹ đang chuẩn bị tiến hành một cuộc tấn công mới nhằm vào Iran.

Iran đã rung chuyển bởi các cuộc biểu tình chống chính quyền quy mô lớn kể từ cuối tháng 12/2025, với hàng nghìn người xuống đường bày tỏ sự phẫn nộ.

Các cuộc biểu tình mới này bùng phát do sự sụp đổ của đồng tiền và lạm phát leo thang, và đã trở thành tình trạng bất ổn trong nước lan rộng nhất kể từ năm 2022.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cảnh báo Tehran rằng, Washington có thể can thiệp nếu chính quyền Iran bắt đầu giết hại người biểu tình.

Trong một bài đăng trên trang web Truth Social của mình hôm 3/1, ông Trump viết: "Nếu Iran bắn và giết hại dã man những người biểu tình ôn hòa, điều mà họ thường làm, thì Mỹ sẽ đến giải cứu họ".

Việc Washington đang triển khai lực lượng đặc nhiệm đến châu Âu diễn ra trong bối cảnh lo ngại về các hoạt động quân sự tiếp theo của Mỹ ngày càng gia tăng sau vụ bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro bởi lực lượng Delta Force.