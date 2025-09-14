Luật sư nói về vụ cháu bé 13 tuổi nghi bị mẹ kế bạo hành

Liên quan đến vụ việc cháu bé 13 tuổi tại phường Kiến Hưng (Hà Nội) nghi bị mẹ kế bạo hành, ngày 14/9, trao đổi với Báo Tiền Phong, Luật sư Đinh Đức Duy, Giám đốc Công ty Luật Minh Nghiêm (Hà Nội) cho biết: Căn cứ những thông tin được chia sẻ thì người mẹ kế có dấu hiệu bạo hành trẻ em.

Theo luật sư Duy, ' Quyền trẻ em ' là một chế định đã được ghi nhận tại Hiến pháp. Theo đó "Trẻ em được Nhà nước, gia đình và xã hội bảo vệ, chăm sóc và giáo dục; được tham gia vào các vấn đề về trẻ em. Nghiêm cấm xâm hại, hành hạ, ngược đãi, bỏ mặc, lạm dụng, bóc lột sức lao động và những hành vi khác vi phạm quyền trẻ em".

Luật sư Duy cho rằng, những hành vi như đá, đấm, tát…hay dùng hành động tác động trực tiếp đến nạn nhân ảnh hưởng đến sức khỏe nạn nhân là bạo lực thể xác .

Hình ảnh ghi lại cảnh một phụ nữ cầm điện thoại đánh vào đầu bé trai - Ảnh cắt từ clip

Trong vụ việc trên, tại clip được gia đình chia sẻ có một số hình ảnh thể hiện cháu bé bị mẹ kế dùng một số đồ vật đánh vào người, vào đầu. Như vậy, có cơ sở để xác định có hành vi bạo hành thể xác. Ngoài ra, cháu bé cũng bị có thể bị bạo hành tinh thần thông qua các hành vi chửi, mắng, đe dọa...

"Tùy thuộc vào tính chất, mức độ vi phạm mà hành vi bạo lực trẻ em có thể bị xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự ", luật sư Duy chia sẻ.

Phân tích rõ hơn nội dung này, luật sư Duy cho biết, theo Điều 22, Nghị định số 130/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ, hành vi bạo hành trẻ em chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính số tiền từ 10 - 20 triệu đồng. Ngoài ra, người vi phạm còn phải chịu mọi chi phí để khám bệnh, chữa bệnh cho nạn nhân (nếu có).

Trường hợp bị truy cứu trách nhiệm hình sự, người vi phạm có thể bị xử lý về một trong các tội danh được quy định tại Bộ Luật Hình sự như: Tội hành hạ người khác (Điều 140), Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại sức khỏe cho người khác (Điều 134), Tội ngược đãi hoặc hành hạ ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con, cháu hoặc người có công nuôi dưỡng mình (Điều 185)...

Trong vụ việc trên, việc xử lý mẹ kế như thế nào sẽ phụ thuộc vào kết quả điều tra, giám định của cơ quan tiến hành tố tụng để xử lý đúng người, đúng tội theo quy định pháp luật.

Luật sư Đinh Đức Duy, Giám đốc Công ty Luật Minh Nghiêm

Tổn thương tâm lý

Luật gia Trần Nhật Minh (Hội Luật gia, Đoàn Luật sư TP. Hà Nội) cho rằng, tình trạng bạo hành trẻ em hiện nay vẫn còn rất nhiều nhưng không dễ phát hiện; hoặc vì nhiều lý do gia đình không muốn làm "rùm beng".

Theo luật gia Trần Nhật Minh, giai đoạn tuổi thơ đóng vai trò quan trọng trong quá trình hình thành nhân cách của con người. Trẻ bị bạo hành sẽ để lại nhiều di chứng tâm lý về mọi mặt ở cả hiện tại lẫn tương lai.

Các chuyên gia cho rằng, khi phát hiện trẻ bị bạo hành, việc đầu tiên và quan trọng nhất là tách trẻ ra khỏi môi trường tiêu cực, nơi chúng bị bạo hành. Trẻ cần có một thời gian để hồi phục tâm lý nên luôn cần có người chăm sóc trong gian đầu.

Bên cạnh đó, gia đình cần đưa trẻ đi trị liệu tâm lý, thay đổi môi trường sống, học tập để sớm vượt qua những nỗi ám ảnh từ quá khứ.

Như Tiền Phong đã thông tin, trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện bài viết kèm theo một bức "tâm thư" cùng video clip, được cho là của bé trai sống cùng bố và mẹ kế.

Trong thư, người viết cho biết thời gian gần đây, cháu bé thường xuyên bị mẹ kế dùng các đồ vật như điện thoại, chai thủy tinh, thìa… hành hung. Kèm theo lá thư là một số đoạn clip ngắn thể hiện người phụ nữ dùng điện thoại đánh vào đầu cháu bé trong phòng.

Nhận được thông tin, Công an TP. Hà Nội đã vào cuộc, mời các đối tượng liên quan để xác minh, làm rõ.