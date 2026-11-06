Luật sư cho rằng 9 bất động sản, hơn 40 tỷ đồng, 34 miếng vàng, ô tô... là tài sản riêng của bố mẹ Mr Pips nên đề nghị HĐXX trả lại cho 2 bị cáo.

Ngày 6/11, các luật sư tiếp tục trình bày quan điểm bào chữa cho thân chủ trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt hơn 1.500 tỷ đồng do Phó Đức Nam ( Mr Pips ) chủ mưu, cầm đầu.

Bào chữa cho bị cáo Phó Đức Thắng và bị cáo Lê Thị Liễu (bố mẹ Phó Đức Nam), luật sư cho rằng hai bị cáo chủ quan vì tin tưởng con trai, không hiểu rõ công việc cũng như nguồn tiền Nam chuyển đến. Người bào chữa đề nghị HĐXX đánh giá kỹ nhận thức, vai trò và mức độ tham gia của từng bị cáo khi lượng hình.

Luật sư đề nghị HĐXX xem xét các tình tiết giảm nhẹ, ghi nhận việc hai bị cáo thành khẩn khai báo, tích cực hợp tác và cung cấp tài liệu giúp cơ quan điều tra xác minh, thu hồi tài sản. Căn cứ nhân thân, quá trình công tác, đóng góp trong ngành y tế và hoàn cảnh gia đình, người bào chữa đề nghị giảm nhẹ hình phạt, cho ông Thắng và bà Liễu được hưởng án treo.

Theo luật sư, 9 bất động sản của vợ chồng ông Thắng đang bị áp dụng lệnh tạm dừng giao dịch. Luật sư bào chữa cho rằng đây là tài sản riêng của hai bị cáo, không liên quan hành vi vi phạm pháp luật của Nam và nguồn gốc đã được làm rõ trong quá trình điều tra.

Bị cáo Phó Đức Nam tại toà.

Từ đó, luật sư đề nghị HĐXX hủy bỏ lệnh tạm dừng giao dịch đối với cả 9 bất động sản; trả lại cho ông Thắng, bà Liễu các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất tương ứng.

Về khoản tiền 104 triệu đồng do Phó Đức Anh (cháu họ ông Thắng) giao nộp cho cơ quan điều tra, người bào chữa cho biết đây là số tiền ông Thắng và bà Liễu mang theo để trang trải chi phí ăn ở trong thời gian đầu xảy ra vụ việc nên đề nghị cơ quan chức năng hoàn trả.

Một khoản khác trong đề nghị hoàn trả là 40,8 tỷ đồng hai bị cáo đã dùng để thanh toán hai căn hộ tại Hà Nội. Luật sư khẳng định số tiền này thuộc sở hữu riêng của vợ chồng ông Thắng, nguồn gốc đã được chứng minh trong quá trình điều tra, không liên quan Phó Đức Nam.

Ngoài ra, hai bị cáo còn có tiền trong các tài khoản ngân hàng đang bị phong tỏa. Luật sư cho biết danh sách tài khoản và ngân hàng đã được liệt kê trong bản luận cứ gửi HĐXX. Với lập luận đây là tiền riêng của hai bị cáo, luật sư bào chữa đề nghị hủy bỏ biện pháp phong tỏa và hoàn trả những khoản tiền của ông Thắng, bà Liễu trong các tài khoản này.

Đối với 34 miếng vàng, luật sư đề nghị trả lại cho hai bị cáo. Theo người bào chữa, số vàng này là tài sản riêng do vợ chồng ông Thắng tích góp trong quá trình lao động, sinh sống từ trước.

Với chiếc ô tô, luật sư cho biết xe được mua bằng hai nguồn tiền, gồm 3 tỷ đồng của ông Thắng và bà Liễu, cùng 2 tỷ đồng do Nam tặng bố mẹ. Đối với khoản tiền Nam cho, người bào chữa dẫn lời khai của bị cáo tại cơ quan điều tra, cho rằng đây là tiền có được từ các hoạt động tạo thu nhập hợp pháp.

Trên cơ sở nguồn tiền mua xe được trình bày như trên, luật sư đề nghị HĐXX trả lại ô tô cho hai bị cáo. Cùng với các yêu cầu về nhà đất và tài khoản ngân hàng, người bào chữa đề nghị hoàn trả các khoản tiền, vàng đã nêu.

Theo cáo buộc của VKS, ông Thắng biết nguồn tiền do Nam phạm tội mà có nhưng vẫn giúp sức, sử dụng tiền của con trai tham gia các giao dịch mua, bán 5 bất động sản với tổng số tiền hơn 165 tỷ đồng.

Đối với bà Liễu, VKS cáo buộc bị cáo cùng chồng sử dụng hơn 146 tỷ đồng do Nam phạm tội mà có, cùng 40,8 tỷ đồng của vợ chồng, để thanh toán tiền mua hai căn hộ tại dự án The Grand Hà Nội.

Từ ngày 11/4 đến 10/5/2024, dù biết nguồn gốc tiền do Nam phạm tội mà có, bà Liễu vẫn nhận tổng cộng 121 tỷ đồng, trong đó có 80,2 tỷ đồng là tiền phạm tội. Sau đó, bị cáo gửi tiết kiệm trực tuyến và đáo hạn nhiều lần.

Sau khi Nam bị khởi tố, bắt giữ, bà Liễu tiếp tục rút tiền, mua vàng, USD rồi gửi người thân nhằm tránh bị phát hiện, thu giữ. VKS xác định hành vi của hai bị cáo đã phạm vào tội Rửa tiền.

Trên cơ sở đánh giá hành vi, vai trò và các tình tiết của vụ án, VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt ông Thắng và bà Liễu mỗi người 6-7 năm tù về tội Rửa tiền.

Trước đó, bào chữa cho bị cáo Nguyễn Thanh Tâm (bạn gái của Mr Pips), luật sư cho rằng việc thân chủ cất giữ tiền, tài sản giúp người khác không đương nhiên cấu thành tội rửa tiền.

Luật sư đề nghị HĐXX xem xét trả lại một số tài sản đang bị thu giữ, kê biên và phong tỏa cho Tâm.

Đáng chú ý, trong số tài sản được đề nghị trả lại có chiếc xe sang Porsche Taycan Turbo S cùng 50 tài sản gồm túi xách hàng hiệu, đồng hồ, dây chuyền, đá quý, trang sức đắt tiền... Theo luật sư, những tài sản này được Phó Đức Nam tặng cho bạn gái, có nguồn gốc từ tiền hợp pháp do Nam tự đầu tư ngoại hối (forex), không phải tiền thu được từ hoạt động phạm tội.

Ngoài ra, luật sư cũng đề nghị HĐXX xem xét, quyết định trả lại cho Nguyễn Thanh Tâm 64 tài sản đang bị thu giữ là trang sức, kim khí, đá quý, đồng hồ, phụ kiện thời trang và thiết bị điện tử do Tâm mua bằng tiền của mình và được bạn bè, người quen tặng.

Trước đó, đại diện VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt Nguyễn Thanh Tâm mức án 9-10 năm tù về tội Rửa tiền.