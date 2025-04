Luật sư đề nghị áp dụng tình tiết giảm nhẹ 'phạm tội do lạc hậu’ cho một đồng phạm của bà Trương Mỹ Lan

Tại phiên tòa phúc thẩm của TAND cấp cao tại TPHCM xét xử vụ ‘đại án’ Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2 diễn ra hôm qua, HĐXX đã cho các luật sư bào chữa cho các bị cáo tranh tụng với quan điểm luận tội của đại diện Viện KSND cấp cao tại TPHCM.

Bị cáo Kwok Hakman Oliver Kwok.

Đáng chú ý, tại phần bào chữa, luật sư đã đề nghị HĐXX xem xét áp dụng tình tiết giảm nhẹ ‘phạm tội do lạc hậu’ cho một bị cáo người nước ngoài. Cụ thể là bào chữa cho bị cáo Kwok Hakman Oliver (71 tuổi, Tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư An Đông), luật sư Đặng Kim Chinh (Đoàn Luật sư TPHCM) đề nghị HĐXX giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo, áp dụng tình tiết ‘phạm tội do lạc hậu’.

Theo luật sư, lạc hậu ở đây là tụt hậu, không tiếp thu kịp kiến thức pháp luật Việt Nam, đặc biệt là pháp luật chuyên ngành đặc thù liên quan đến hoạt động phát hành trái phiếu doanh nghiệp, bởi vì hành vi sai phạm trong hoạt động phát hành trái phiếu doanh nghiệp này đã trở thành hành vi giúp sức trong chuỗi hành vi cấu thành tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản mà các bị cáo bị quy kết.

Luật sư Đặng Kim Chinh cũng trình bày trước HĐXX rằng, bị cáo Kwok Hakman Oliver là người nước ngoài (quốc tịch Úc), theo lý lịch trong hồ sơ vụ án, bị cáo đã sinh sống 59 năm ở nước ngoài, chỉ khi tuổi già bị cáo mới đến Việt Nam làm việc và sinh sống. Với những khác biệt về ngôn ngữ, văn hoá, môi trường kinh doanh và pháp luật giữa Việt Nam và Úc nên bị cáo bị hạn chế khả năng nhận thức về pháp luật Việt Nam. Bị cáo thực hiện hành vi giúp sức cho các bị cáo khác mà không biết đó chính là hành vi phạm tội tại Việt Nam, mặc dù nguyên tắc của pháp luật hình sự Việt Nam buộc bị cáo phải biết.

Luật sư Đặng Kim Chinh tại phiên tòa phúc thẩm. Ảnh: Tân Châu

Ngay sau phần bào chữa của luật sư, HĐXX cho gọi bị cáo Kwok Hakman Oliver tới bục khai báo. Trả lời HĐXX, bị cáo Kwok Hakman Oliver đồng ý với quan điểm của luật sư Đặng Kim Chinh.

Tại phiên tòa phúc thẩm này, Kwok Hakman Oliver là bị cáo người nước ngoài duy nhất kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Tại bản án sơ thẩm của TAND TPHCM tuyên hồi tháng 2/2024, HĐXX đã phạt Kwok Hakman Oliver 5 năm 6 tháng tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Kwok Hakman Oliver Kwok là em rể của bị cáo Ngô Thanh Nhã (em dâu của bà Trương Mỹ Lan ). Trong vụ án này, Kwok Hakman Oliver Kwok bị cáo buộc đã ký các hợp đồng hợp tác đầu tư, ký hợp đồng mua trái phiếu sơ cấp, hợp đồng vay vốn và chuyển tiền để tạo lập trái phiếu khống, là đồng phạm giúp sức cho Trương Mỹ Lan chiếm đoạt tài sản.