Luật sư đề nghị áp dụng hình phạt cải tạo không giam giữ cho Thuỳ Tiên

Chiều 19/11, phiên tòa xét xử vụ án lừa dối khách hàng liên quan đến Công ty cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt và Công ty cổ phần Asia Life tiếp tục với phần bào chữa của các luật sư.

Bào chữa cho bị cáo Thuỳ Tiên (Hoa hậu Hòa bình quốc tế 2021), luật sư cho rằng trong vụ án này, thân chủ của mình chỉ dừng ở mức “người thực hành giản đơn”. Theo lập luận của luật sư, Thuỳ Tiên chỉ góp vốn cùng các cổ đông để xây dựng ý tưởng thành lập doanh nghiệp kinh doanh kẹo làm từ rau củ quả sạch. Tuy nhiên, kế hoạch này mới dừng ở mức phác thảo, chưa hình thành doanh nghiệp trên thực tế.

Bị cáo Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên tại phiên toà.

Về lợi nhuận, Thuỳ Tiên mới chỉ thống nhất nguyên tắc chia 25%, sau đó nâng lên 30% với nhóm Công ty Chị Em Rọt. Tuy nhiên, đến nay cô chưa nhận bất kỳ khoản lợi nhuận nào liên quan đến sản phẩm kẹo Kera.

Luật sư cho rằng, mục đích ban đầu của việc hợp tác là tiêu thụ nông sản trong nước. Nhìn thấy tiềm năng của nông sản Việt Nam, Thuỳ Tiên đồng ý đồng hành trong vai trò đồng sáng lập và quảng bá sản phẩm.

Suốt quá trình sản xuất, kinh doanh kẹo Kera, Thuỳ Tiên chỉ đảm nhận nhiệm vụ truyền thông, giới thiệu sản phẩm tới người tiêu dùng và đại diện thương hiệu trong các sự kiện, chương trình thiện nguyện; Không tham gia bàn bạc về công thức, nguyên liệu, hàm lượng bột rau củ, quy trình sản xuất hay hồ sơ tự công bố sản phẩm.

Do không thuộc bộ máy điều hành, Thuỳ Tiên cũng không có mặt trong nhóm Zalo Hội đồng quản trị Công ty Chị Em Rọt, nơi thống nhất các nội dung liên quan đến việc gia công với Công ty Asia.

Về số tiền hưởng lợi, bị cáo Tiên chỉ nhận 6,8 triệu đồng từ tính năng gắn giỏ hàng trên TikTok.

Trên cơ sở đó, luật sư đề nghị HĐXX xem xét nhiều tình tiết giảm nhẹ cho Thuỳ Tiên: thành khẩn, ăn năn; tự nguyện khắc phục hậu quả; có nhiều đóng góp xã hội, trong đó có bằng khen của Thủ tướng khi đạt danh hiệu Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2021.

Luật sư cho rằng có 283 đơn của người hâm mộ xin giảm nhẹ hình phạt cho Thuỳ Tiên, cùng 3 đơn của khách hàng từng mua kẹo Kera. Trên cơ sở đó, luật sư đề nghị HĐXX xem xét cho Thuỳ Tiên mức án cải tạo không giam giữ dưới 3 năm.

Bị cáo Nguyễn Thị Thái Hằng tại phiên toà.

Trong phần bào chữa của các bị cáo khác, luật sư của Hằng Du Mục, Lê Thành Công, Lê Tuấn Linh và Quang Linh đều cho rằng thân chủ của mình có nhiều tình tiết giảm nhẹ, đề nghị tòa áp dụng mức án thấp nhất.

Đối với bị cáo Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng Du Mục) , nhóm luật sư đề nghị tòa cân nhắc hoàn cảnh khó khăn khi bị cáo đang nuôi con nhỏ. Ngoài ra, đã có khoảng 300 đơn xin giảm nhẹ cho Hằng, trong đó có cả khách hàng từng mua kẹo Kera. Luật sư cho biết bị cáo tích cực làm thiện nguyện, đang hỗ trợ nuôi 100 trẻ em vùng cao. Từ những lý do này, luật sư đề nghị HĐXX tuyên mức án dưới mức đề nghị của VKS.

Luật sư của bị cáo Lê Tuấn Linh đề nghị HĐXX đánh giá toàn diện hoàn cảnh phạm tội, mức độ và hành vi. Bị cáo đã nhận trách nhiệm, chủ động hoàn trả tiền, thu hồi sản phẩm, đồng thời nộp thêm tiền khắc phục hậu quả.

Luật sư đề nghị áp dụng thêm tình tiết giảm nhẹ theo điểm a khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự về việc “ngăn chặn, làm giảm tác hại của tội phạm”. Luật sư cho rằng Tuấn Linh quá tin tưởng Công ty Asia nên mới dẫn đến sai lầm.

Hồ sơ thể hiện, tháng 7/2024, sau khi kết nối qua mạng xã hội, Lê Tuấn Linh, Hằng Du Mục, Quang Linh và trợ lý Trần Chí Tâm thống nhất thành lập công ty hoạt động trong lĩnh vực livestream - bán hàng trực tuyến.

Nhóm đặt mục tiêu tận dụng sức ảnh hưởng của các KOL để chiếm lĩnh thị trường nhanh chóng, đồng thời mời thêm Lê Thành Công và Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên tham gia.

Ban đầu, Thùy Tiên được hưởng 25% lợi nhuận, sau tăng lên 30% cổ phần. Ngoài việc góp vốn, cô còn đảm nhiệm vai trò gương mặt đại diện, xuất hiện xuyên suốt trong hoạt động truyền thông và các sự kiện ra mắt sản phẩm.

Nhóm cổ đông phân chia nhiệm vụ rõ ràng: Lê Tuấn Linh làm Giám đốc, phụ trách pháp lý và xây dựng kịch bản quảng bá; Lê Thành Công liên hệ với các nhà sản xuất; Hằng Du Mục, Quang Linh và Thùy Tiên đảm nhận quay video, livestream và quảng cáo sản phẩm.

Sau thảo luận, nhóm chọn sản xuất “kẹo rau củ” - dòng sản phẩm đánh vào tâm lý ưa chuộng thực phẩm lành mạnh. Công ty Chị Em Rọt hợp tác với Công ty cổ phần Asia Life (Đắk Lắk) để sản xuất sản phẩm mang tên “Thực phẩm bổ sung SuperGreens Gummies” (kẹo Kera).

Ngày 26/11/2024, Lê Tuấn Linh ký hợp đồng gia công với Asia Life, đồng thời lập hồ sơ công bố sản phẩm có tới 22 nguyên liệu, trong đó 10 loại bột rau củ chiếm 28,13%. Sản phẩm được giới thiệu bằng khẩu hiệu “Khỏe đẹp tự nhiên từ chất xơ”.

Tuy nhiên, cáo trạng cho thấy các bị cáo biết rõ Asia Life không có vùng nguyên liệu đạt chuẩn VietGAP và không thể xác định nguồn gốc thực sự của thành phần sản xuất. Kết quả kiểm nghiệm nội bộ còn cho thấy hàm lượng chất xơ trong kẹo Kera chỉ 0,935% - thấp hơn nhiều lần so với nội dung quảng bá.

Dù vậy, nhóm vẫn thống nhất dựng kịch bản truyền thông sai sự thật. Hàng loạt video, clip quảng cáo và livestream xuất hiện trên TikTok, Facebook với hình ảnh “vùng nguyên liệu xanh mướt” ở Đà Lạt, Đắk Lắk.

Các KOL mô tả kẹo Kera được làm từ 10 loại rau củ tươi như cải bó xôi, chùm ngây, rau má, cần tây, bí ngô, khoai lang tím, táo xanh… tạo niềm tin mạnh mẽ cho người tiêu dùng.

Từ 12/12/2024 - 16/1/2025, nhóm thực hiện 6 buổi livestream, thu hút hàng trăm nghìn lượt theo dõi. Do tin tưởng thông tin quảng cáo, hơn 56.000 khách hàng đã mua hơn 129.000 hộp kẹo Kera.

Sau khi nghi ngờ chất lượng thực tế, một số người tiêu dùng tự đưa sản phẩm đi kiểm nghiệm. Kết quả từ Viện Kiểm nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia xác định hàm lượng chất xơ chỉ đạt 1,01gr/100gr - hoàn toàn không đúng với thông tin nhóm cổ đông công bố. Theo Nghị định 98/2020/NĐ-CP, mẫu “SuperGreens Gummies” được kết luận là hàng giả.

Cơ quan tố tụng cũng làm rõ: Công ty Asia Life đã xuất 30 hóa đơn, bán hơn 160.000 hộp kẹo Kera cho Công ty Chị Em Rọt với tổng giá trị hơn 5,6 tỷ đồng. Sau đó, nhóm của Hoa hậu Thùy Tiên bán ra hơn 129.000 hộp, thu về trên 17,5 tỷ đồng, hưởng lợi bất chính hơn 12,4 tỷ đồng.