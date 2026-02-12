Thời gian trôi nhanh như bóng câu qua cửa sổ, chẳng mấy chốc chúng ta sẽ đón chào năm 2026 – năm Bính Ngọ. Trong phong thủy, Bính Ngọ mang hành Hỏa cực vượng, tượng trưng cho sự bùng nổ, xung kích và những thay đổi mang tính bước ngoặt. Bầu không khí chung của năm nay sẽ là sự cạnh tranh gay gắt, đòi hỏi mỗi người phải có bản lĩnh "thép". Tuy nhiên, "lửa thử vàng, gian nan thử sức", vận thế của 12 con giáp sẽ có sự phân hóa rõ rệt. Có người được quý nhân nâng đỡ, tiền vào như nước; nhưng cũng có người chịu ảnh hưởng của Thái Tuế mà lao đao, vất vả. Hãy cùng chiêm nghiệm về vận trình của chính mình trong năm tới để biết cách "xu cát tị hung", biến nguy thành an nhé.

1. Tuổi Tý: "Lùi một bước, trời cao biển rộng"

Bước sang năm Ngọ, người tuổi Tý vấp phải cục diện Tý – Ngọ tương xung (Xung Thái Tuế). Đây được xem là một năm "thử lửa" thực sự khi vận trình gập ghềnh, nhiều sóng gió. Lời khuyên vàng ngọc cho bạn trong năm nay là: Tĩnh.

Hãy giữ mình khiêm tốn, "uốn lưỡi bảy lần trước khi nói" để tránh tai bay vạ gió, đừng biến mình thành "bia đỡ đạn" cho kẻ khác. Năm nay có sao xấu chiếu mệnh, dễ dính líu đến kiện tụng, giấy tờ, nên tuyệt đối phải tuân thủ pháp luật, đừng vì cái lợi trước mắt mà đi đường tắt. Trong công việc, hãy lấy nhu thắng cương, nhẫn nhịn không phải là nhục mà là để chờ thời cơ. Quý nhân của bạn năm nay là tuổi Dậu và Sửu, hãy tìm đến họ để hợp tác.

Tài chính: Tiền vào cửa trước ra cửa sau, cần thắt chặt chi tiêu, tuyệt đối không vung tay quá trán hay đầu tư mạo hiểm.

Sức khỏe: Chú ý hệ hô hấp, mùa đông nhớ giữ ấm, đi đứng cẩn thận kẻo va vấp.

Tình cảm: Dễ cảm thấy cô đơn, tủi thân. Đừng để cảm xúc tiêu cực đẩy người thương ra xa.

2. Tuổi Sửu: Thời cơ vàng son, đại cát đại lợi

Chúc mừng tuổi Sửu! 2026 hứa hẹn là sân khấu để bạn tỏa sáng rực rỡ. Được cát tinh "Tử Vi" và "Long Đức" soi chiếu, đầu óc bạn năm nay cực kỳ minh mẫn, học hành thi cử dễ đỗ đạt, công việc thì như diều gặp gió.

Sự nghiệp có quý nhân phù trợ, đồng nghiệp ủng hộ, cơ hội thăng tiến mở ra ngay trước mắt. Tuy nhiên, chớ ngủ quên trên chiến thắng. Sự tự mãn có thể là con dao hai lưỡi khiến bạn trượt chân.

Tài chính: Tiền bạc dồi dào, cả nguồn thu chính và phụ đều khởi sắc. Hợp tác làm ăn hay khởi nghiệp đều thuận lợi, nhưng nhớ chọn mặt gửi vàng.

Sức khỏe: Tinh thần sảng khoái, nhưng cần tiết chế tiệc tùng, bia rượu để bảo vệ dạ dày.

Tình cảm: Đào hoa nở rộ, nhân duyên phơi phới. Nhưng nhớ "lắm mối tối nằm không", hãy biết điểm dừng để giữ gìn hạnh phúc đích thực.

3. Tuổi Dần: Án binh bất động, giữ mình là thượng sách

Năm Bính Ngọ dường như không mấy ưu ái người tuổi Dần. Không có cát tinh che chở lại thêm nhiều hung tinh rình rập, con đường bạn đi năm nay khá gồ ghề.

Bạn dễ bị cuốn vào những lời đồn thổi vô căn cứ, chịu sự chèn ép từ cấp trên hoặc kẻ có quyền lực. Thay vì gân cổ tranh cãi hay đối đầu trực diện, hãy học cách im lặng và làm tốt việc của mình. Sự nóng nảy chỉ khiến bạn thiệt thân.

Tài chính: Hao tài tốn của, dễ bị kẻ gian lừa gạt hoặc "nẫng tay trên". Hãy kiểm soát sổ sách thật kỹ, đừng tin người quá vội.

Sức khỏe: Dễ cảm thấy kiệt sức, mệt mỏi kéo dài. Cần chú ý an toàn khi tham gia giao thông hoặc tránh xô xát để không bị thương tích.

Tình cảm: Mối quan hệ lứa đôi lúc nóng lúc lạnh, dễ nghi kỵ lẫn nhau. Hãy để mọi thứ tùy duyên, đừng cưỡng cầu mà thêm đau khổ.

4. Tuổi Mão: Phúc tinh cao chiếu, tiền bạc rủng rỉnh

Một năm rực rỡ đang chờ đón tuổi Mão! Ý tưởng sáng tạo tuôn trào như suối nguồn, giúp bạn bứt phá ngoạn mục trong công việc. Dù có khó khăn cũng hóa nguy thành an nhờ phúc đức tích lũy.

Tuy nhiên, "cái miệng hại cái thân", năm nay bạn dễ vướng họa khẩu thiệt thị phi. Hãy nhớ câu "lời nói chẳng mất tiền mua", bớt lo chuyện bao đồng, tập trung vào việc thiện nguyện, giúp người thì phúc báo càng dày.

Tài chính: Cả chính tài và hoạnh tài (tiền thưởng, trúng số nhỏ) đều vượng. Năm nay rất hợp để đa dạng hóa danh mục đầu tư.

Tình cảm: Hỷ khí ngập tràn, gia đạo có tin vui, người độc thân dễ tìm được bến đỗ bình yên.

Sức khỏe: Chú ý bệnh đường ăn uống và các bệnh truyền nhiễm khi giao mùa. Tránh xa tửu sắc để không hại thân.

5. Tuổi Thìn: Rồng gặp mây, nhưng coi chừng kẻ ghen ăn tức ở

Với sự hỗ trợ của sao "Bát Tọa", sự nghiệp của tuổi Thìn năm 2026 sẽ có những bước nhảy vọt đáng kể. Bạn có cơ hội để khẳng định vị thế và quyền lực.

Nhưng ánh hào quang rực rỡ thường thu hút những kẻ ghen tỵ. Tiểu nhân sẽ rình rập, tìm cách ngáng đường hoặc đặt điều. Lời khuyên cho bạn là hãy cứ đàng hoàng mà sống, "cây ngay không sợ chết đứng", mọi thị phi rồi sẽ qua.

Tài chính: Tiền bạc bình ổn, đủ ăn đủ tiêu. Đừng tham lam những khoản tiền bất chính kẻo "tham thì thâm". Cuối năm cần thận trọng chi tiêu.

Sức khỏe: Đề phòng các bệnh về tai mũi họng và tai nạn sông nước. Hạn chế tranh chấp tay đôi để tránh xước xát chân tay.

Tình cảm: Có phần cô độc. Bạn có xu hướng khép kín, ít chia sẻ. Hãy mở lòng hơn với gia đình, đó là điểm tựa vững chắc nhất.

6. Tuổi Tỵ: Mây mù che lối, cần định tâm vững chí

Vận trình năm nay của tuổi Tỵ khá trầm lắng. Bạn dễ rơi vào trạng thái hoang mang, mất phương hướng và cảm thấy lạc lõng.

Công việc không chỉ áp lực mà còn dễ dính dáng đến pháp lý nếu lơ là. Đây là lúc bạn cần tỉnh táo nhất: Làm đúng quy trình, tránh xa bạn xấu, và đừng dại dột thử vận may bằng những trò đỏ đen.

Tài chính: Tiền bạc đội nón ra đi, thu ít chi nhiều. Cần có kế hoạch tiết kiệm triệt để phòng khi ốm đau hay có việc cần kíp.

Sức khỏe: Gan và thận cần được chăm sóc kỹ lưỡng. Nếu phải đi xa, hãy chú ý an toàn giao thông tuyệt đối.

Tình cảm: Sáng nắng chiều mưa, mối quan hệ dễ rạn nứt vì những hiểu lầm nhỏ nhặt. Cần sự bao dung và đối thoại chân thành.

7. Tuổi Ngọ: Năm tuổi (Bản mệnh) – Lửa thử vàng

2026 là năm tuổi của bạn, phạm Thái Tuế, nên áp lực là điều không thể tránh khỏi. Bạn sẽ cảm thấy như đang đi ngược gió, vất vả trăm bề.

Tuy nhiên, trong cái khó ló cái khôn. Nếu bạn kiên trì, nỗ lực gấp đôi, gấp ba người thường, sao "Tướng Tinh" sẽ giúp bạn lật ngược thế cờ vào cuối năm. Điều tối kỵ năm nay là để lộ bí mật kinh doanh hay tin lầm người.

Tài chính: Biến động khôn lường. Không nên đầu tư lớn, không đứng ra bảo lãnh vay mượn. Cuối năm sẽ có khoản chi lớn, cần tích lũy từ sớm.

Sức khỏe: Tim mạch và huyết áp là vấn đề đáng lo. Cẩn thận với dao kéo, vật sắc nhọn.

Tình cảm: Tâm tính nóng nảy, dễ cáu gắt khiến người thân xa lánh. Hãy học cách kiểm soát "ngọn lửa" trong lòng mình.

8. Tuổi Mùi: Mặt trời rực rỡ, thời tới cản không kịp

Nếu phải tìm ra "con cưng" của năm 2026, đó chính là tuổi Mùi. Cục diện Nhị Hợp cùng sao "Thái Dương" soi đường chỉ lối giúp sự nghiệp của bạn sáng bừng như mặt trời ban trưa.

Mọi nỗ lực trước đây sẽ đơm hoa kết trái. Thi cử đỗ đạt, công danh thăng tiến. Tuy nhiên, càng thành công càng dễ bị soi mói. Hãy giữ thái độ khiêm cung, tránh kiêu ngạo để phúc lộc được bền lâu.

Tài chính: Tiền vào như nước, nguồn thu dồi dào. Nhưng nhớ "được lộc thì tán lộc", đừng quá keo kiệt và cũng đừng tham lam những bẫy tiền bạc vào mùa Thu.

Tình cảm: Ngọt ngào, hạnh phúc. Người độc thân dễ gặp gỡ đối tượng tâm đầu ý hợp, khả năng cao sẽ có hỷ sự.

Sức khỏe: Tâm bệnh (lo âu, mất ngủ) là vấn đề duy nhất. Hãy suy nghĩ thoáng hơn, đời còn dài và bạn đang rất ổn!

9. Tuổi Thân: Độc hành giữa bão tố

Năm nay tuổi Thân thiếu vắng cát tinh, lại chịu ảnh hưởng của sao Cô Thần, khiến bạn dễ cảm thấy cô đơn, lẻ loi trong mọi cuộc chiến.

Tâm lý bất ổn, dễ nổi nóng và hành xử thiếu suy nghĩ là điểm yếu chết người. Bạn cần học cách làm chủ cảm xúc. Công việc hay phải di chuyển nhiều (Dịch Mã động), hãy coi đó là cơ hội để rèn luyện thay vì than vãn.

Tài chính: Bình bình, không có đột phá. Cẩn thận mất cắp khi đi xa hoặc trộm viếng thăm nhà vào đầu năm.

Sức khỏe: Dạ dày và đường ruột không tốt. Cần ăn chín uống sôi, sinh hoạt điều độ.

Tình cảm: Mối quan hệ rắc rối, hợp tan tan hợp. Đừng quá kén cá chọn canh hay soi mói đối phương kẻo "già néo đứt dây".

10. Tuổi Dậu: Trong cát có hung, cẩn trọng từng bước

Một năm "nửa nọ nửa kia" với tuổi Dậu. Bạn có tin vui về tình cảm, nhân duyên (Hồng Loan, Thiên Hỷ), nhưng sự nghiệp và tài lộc lại tiềm ẩn nhiều cạm bẫy.

Công việc đang thuận lợi có thể bất ngờ gặp trục trặc vào phút chót. Hãy nhớ kỹ câu thần chú: "Tham thì thâm". Đừng ham rẻ, đừng ham lợi trước mắt mà sập bẫy lừa đảo.

Tài chính: Chính tài tốt, nhưng hoạnh tài (cờ bạc, đầu tư may rủi) cực xấu. Có điềm báo tốn tiền vì sức khỏe người thân.

Sức khỏe: Ổn định, nhưng cần đề phòng tai nạn sông nước vào mùa Hè.

Tình cảm: Điểm sáng nhất trong năm. Tình yêu thăng hoa, dễ nên duyên vợ chồng. Hãy trân trọng người bên cạnh.

11. Tuổi Tuất: Vững vàng vượt sóng gió

Dù không phải là năm đại thắng, nhưng tuổi Tuất năm 2026 vẫn khá ổn định nhờ có sao "Tam Đài" trấn giữ. Tiểu nhân quấy phá là có, nhưng bản lĩnh của bạn đủ sức dẹp yên tất cả.

Chỉ cần nhớ "oan gia nên giải không nên kết", dĩ hòa vi quý thì mọi sự sẽ hanh thông. Cẩn thận những chuyện cũ bị đào bới lại gây rắc rối pháp lý.

Tài chính: Thu nhập tốt nhưng thất thường. Không nên đầu tư mạo hiểm. Có thể mất tiền oan vì kiện tụng, nên giải quyết êm thấm bên ngoài tòa án là tốt nhất.

Sức khỏe: Gan thận suy yếu, hạn chế rượu bia. Cẩn thận cháy nổ trong nhà vào mùa Đông.

Tình cảm: Có tiếng mà không có miếng. Nhiều người vây quanh nhưng chưa tìm được tri kỷ, đành để mọi sự tùy duyên.

12. Tuổi Hợi: Nốt trầm xao xuyến

Vận trình tuổi Hợi năm nay khá bình lặng, thậm chí là hơi tẻ nhạt. Bạn thiếu động lực phấn đấu, dễ chán nản và phân tâm.

Nếu không xốc lại tinh thần, bạn sẽ tụt hậu rất nhanh. Hãy tìm kiếm sự hỗ trợ từ những người tuổi Mùi và Mão để lấy lại cảm hứng.

Tài chính: Tiền bạc hao hụt, dễ bị mất mát nhỏ. Không nên hùn hạp làm ăn lớn trong năm nay.

Sức khỏe: Đề phòng bệnh gan, phổi. Tránh xa các chất kích thích. Mùa Thu cẩn thận khi leo trèo cao.

Tình cảm: Đừng mang áp lực công việc về nhà trút lên đầu người thương. Sự lạnh nhạt có thể giết chết tình yêu nhanh hơn cả những cuộc cãi vã.

(Thông tin mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo. Chúc quý bạn một năm 2026 Bính Ngọ "Chân cứng đá mềm", vạn sự hanh thông!)