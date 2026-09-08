Lứa U23 Thường Châu giờ ra sao: Người lấy vợ sinh con, Trọng Đại tuổi 29 thất nghiệp, trong túi còn đúng vài chục nghìn

Những thăng trầm sau 8 năm rời đỉnh cao U23 châu Á tại Thường Châu năm 2018 của những cầu thủ dự bị năm ấy.

Kỳ tích tuyết trắng Thường Châu 2018 đã trở thành một cột mốc lịch sử, đưa tên tuổi của cả một thế hệ cầu thủ U23 Việt Nam bước ra ánh sáng. Thế nhưng, khi những đỉnh cao qua đi, không phải ai cũng giữ được ánh hào quang rực rỡ như Quang Hải, Duy Mạnh hay Bùi Tiến Dũng. Với những cái tên ít xuất hiện hơn trên truyền thông, hành trình bóng đá và cuộc sống đời thường của họ lại mang những sắc thái hoàn toàn khác biệt: có người miệt mài gieo mầm bóng đá, có người xây đắp ấm êm bên mái ấm nhỏ, và cũng có trường hợp để lại nỗi tiếc nuối mênh mông.

Với thủ môn Đặng Ngọc Tuấn, ký sự Thường Châu đối với anh chỉ trọn vẹn ở vị trí "người kép phụ" lặng thầm. Xuất thân từ lò đào tạo An Giang rồi bôn ba qua Đà Nẵng, Ngọc Tuấn hiếm khi tìm kiếm được suất bắt chính tại đấu trường V.League khắc nghiệt. Tuy nhiên, sự nghiệp của anh lại mang tính bền bỉ đáng kinh ngạc. Sau đó, anh vừa đóng vai trò gác đền vừa hỗ trợ công tác huấn luyện tại quê nhà An Giang. Ở tuổi chín muồi của sự nghiệp, anh thầm lặng chọn lối sống kín tiếng, dồn toàn bộ tâm trí cho công tác chuyên môn và sự nghiệp huấn luyện trẻ.

Thủ môn Đặng Ngọc Tuấn năm 2018 làm thủ môn dự bị số 3 sau Tiến Dũng, Văn Hoàng, giờ làm công tác huấn luyện trẻ (Ảnh: Bongdaplus)

Trong khi đó, trung vệ Lê Văn Đại – người từng được HLV Park Hang-seo triệu tập lên ĐTQG lại trải qua hành trình bấp bênh hơn cả. Cầu thủ xứ Thanh từng rơi vào cảnh "vắng bóng" trên bản đồ đỉnh cao, thậm chí có thời điểm phải xuống tận giải Hạng Nhì thi đấu cho Trẻ PVF-CAND để duy trì cảm giác bóng. Không bỏ cuộc, nỗ lực tìm lại chính mình đã giúp Văn Đại tái xuất đấu trường chuyên nghiệp. Hiện tại, trung vệ sinh năm 1997 đang cống hiến trong màu áo Thái Nguyên ở giải hạng Nhất. Trái ngược với sự quyết liệt trên sân cỏ, đời sống riêng tư của Văn Đại rất bình dị. Anh chọn lối sống khép kín, gần như tách biệt khỏi những thị phi của giới quần đùi áo số để tập trung tối đa cho sự nghiệp thi đấu.

Lê Văn Đại khá trầm nhưng vẫn bền bỉ với sự nghiệp (Ảnh: Bongdaplus)

Khác với các đồng đội cùng lứa phải lặn lội tìm kiếm cơ hội, Trương Văn Thái Quý lại có một sự nghiệp câu lạc bộ tương đối viên mãn. Dù không phải cái tên nổi bật nhất ở cấp độ U23 Việt Nam năm 2018, anh lại là "quân bài chiến thuật" quan trọng trong màu áo Hà Nội FC, sở hữu bộ sưu tập danh hiệu đồ sộ gồm 3 chức vô địch V.League và nhiều Cúp Quốc gia. Để tích lũy thêm thời gian ra sân, Thái Quý từng chuyển sang thi đấu cho PVF-CAND dưới dạng cho mượn nửa cuối mùa giải trước, trước khi chính thức trở lại tập luyện cùng đội bóng chủ quản Hà Nội FC. Đầu mùa giải 2026/27, anh chia tay Hà Nội. Không chỉ có sự nghiệp ổn định, Thái Quý còn là một trong những cầu thủ có đời sống cá nhân viên mãn. Anh kết hôn và vừa chính thức đón con gái đầu lòng.

Trương Văn Thái Quý ít được biết đến ở đội tuyển nhưng là trụ cột của CLB Hà Nội (Ảnh: TL)

Trong số các cầu thủ dự bị, ít được ra sân thi đấu của U23 Việt Nam năm 2018, Nguyễn Trọng Đại là cái tên để lại nhiều tiếc nuối.

Từng mang băng đội trưởng U19 Việt Nam làm nên lịch sử dự U20 World Cup, sở hữu tư duy chơi bóng thông minh cùng ngoại hình điển trai, Trọng Đại từng được kỳ vọng sẽ trở thành một tiền vệ trung tâm hàng đầu bóng đá Việt Nam. Thế nhưng, sự nghiệp của cựu cầu thủ Viettel lại trượt dài trong vũng lầy của những rắc rối hậu trường. Lối sống thiếu kỷ luật, chuyện tình cảm rầm rộ cùng những thú vui bên ngoài sân cỏ đã dần bào mòn tài năng thiên bẩm của anh. Lần lượt Viettel, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, Nam Định cho đến Hải Phòng đều phải đi đến quyết định thanh lý hợp đồng trước thời hạn với Trọng Đại. Ở tuổi 29 – độ tuổi đẹp nhất của đời cầu thủ, Trọng Đại hiện lâm vào cảnh thất nghiệp, dính chấn thương dây chằng nghiêm trọng và gần như không còn cơ hội trở lại với bóng đá đỉnh cao. Chính Trọng Đại cũng chia sẻ rằng đây là giai đoạn khó khăn nhất đến nỗi anh chỉ còn vài chục nghìn trong túi.

Trọng Đại rơi vào cảnh thất nghiệp phải lên Facebook tìm việc (Ảnh: Sport5)

Thế hệ Thường Châu 2018 giờ đây đã rẽ sang những ngã đường rất khác. Có người vẫn miệt mài chinh chiến ở đỉnh cao, có người tìm thấy niềm hạnh phúc đơn sơ bên gia đình nhỏ, và cũng có người phải trả giá đắt cho những sai lầm tuổi trẻ. Suy cho cùng, bóng đá cũng giống như cuộc đời, hào quang rồi sẽ qua đi, chỉ có sự bản lĩnh, kỷ luật và tình yêu nghề mới là thứ giữ cho một ngôi sao tiếp tục tỏa sáng.