Lừa tiền đặt cọc qua Facebook, cô gái 26 tuổi chiếm đoạt hàng chục triệu đồng

Lừa tiền đặt cọc mua hàng qua mạng, cô gái 26 tuổi bị khởi tố (Ảnh: Công an Quảng Trị)

Ngày 31/8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đơn vị đã khởi tố bị can đối với THT (26 tuổi, ngụ phường Ngã Năm, TP Cần Thơ) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

T sử dụng các tài khoản mạng xã hội đăng các bài viết kèm theo hình ảnh bán hàng. Khi khách hàng có nhu cầu mua hàng, T báo giá và yêu cầu phải đặt cọc tiền. Khi khách hàng chuyển tiền cọc, T chiếm đoạt và chặn liên lạc.

Với thủ đoạn trên, ngày 10/4, T chiếm đoạt của anh L.C.K. (37 tuổi, ngụ xã Hoàn Lão, tỉnh Quảng Trị) 30,8 triệu đồng.

Công an xã Hoàn Lão phối hợp Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng nghệ cao cùng VKSND khu vực 1 xác định T. là người lừa chiếm đoạt tiền của anh K.

Liên quan đến tình trạng mua hàng online bị chiếm đoạt tiền đặt cọc, mới đây, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Hưng Yên phát hiện, làm rõ đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng xã hội với số tiền hơn 100 triệu đồng.

Trước đó, cơ quan công an tiếp nhận đơn tố cáo của anh N.V.D (trú tại thôn Bằng Ngang, xã Lương Bằng) về việc bị tài khoản Facebook “Hoa Lan Tím” lừa đảo chiếm đoạt tiền đặt cọc mua hàng online.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, đơn vị đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ để điều tra, xác minh. Kết quả cho thấy, Đào Anh Dũng (sinh năm 2007, hộ khẩu thường trú tại khu phố Tây Bắc, xã Yên Thủy, tỉnh Phú Thọ) là chủ tài khoản Facebook trên và là người thực hiện hành vi lừa đảo.

Tại cơ quan công an, Dũng khai nhận đã sử dụng tài khoản “Hoa Lan Tím” đăng tải thông tin bán các mặt hàng như nhộng ong, gậy đánh golf… trên nhiều hội nhóm mạng xã hội. Khi có người liên hệ đặt mua, Dũng yêu cầu chuyển tiền đặt cọc trước, sau đó chặn liên lạc để chiếm đoạt tiền.

Từ giữa năm 2024 đến nay, Dũng đã lừa nhiều người, chiếm đoạt hơn 100 triệu đồng.

Cơ quan công an khuyến cáo người dân cảnh giác, không chuyển tiền đặt cọc cho những tài khoản, người bán không rõ ràng, nhằm tránh rơi vào bẫy lừa đảo.