Khoảng cuối tháng 6/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Ngọc Hồi nhận được tin báo của ông Bùi Minh Huy (40 tuổi, trú tại Thôn 1, Đăk Kan, Ngọc Hồi) về việc có một tài khoản Zalo tên “Xuân Hoan” tự xưng là cán bộ Công an huyện Ngọc Hồi và yêu cầu ông Huy gửi tiền cho mình. Do có quen biết và tin tưởng (vì biết ông Hoan đúng là cán bộ Công an huyện Ngọc Hồi) nên thời gian qua ông Huy đã 2 lần chuyển tiền vào số tài khoản do đối tượng cung cấp.

Đến ngày 02/7/2024, tài khoản Zalo này tiếp tục thúc giục, yêu cầu Huy gửi tiền cho mình nên Huy nảy sinh nghi vấn, qua tìm hiểu thì mới biết mình đã bị lừa và trình báo sự việc với cơ quan Công an. Sau khi tiếp nhận nguồn tin, lãnh đạo Công an huyện đã chỉ đạo xác lập Chuyên án để tập trung đấu tranh làm rõ vụ việc trên.