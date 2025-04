Lừa đảo biết rõ họ tên, số CCCD, số thẻ ngân hàng, số điện thoại, địa chỉ nhà của nạn nhân bằng cách nào?

Theo People's Daily, mọi người đều đã từng gặp rắc rối, phiền phức bởi tin nhắn rác, cuộc gọi bán hàng và cuộc gọi lừa đảo. Trong những trường hợp nghiêm trọng, nó thậm chí có thể ảnh hưởng tới cuộc sống bình thường.

Ngày nay, quyền riêng tư cá nhân ngày càng được quan tâm nhiều hơn. Vậy, họ tên, số CCCD, số thẻ ngân hàng, số điện thoại và địa chỉ nhà của người dùng bị rò rỉ như thế nào?

Cảnh báo khi WiFi công cộng

Hiện nay, nhiều người thích sử dụng WiFi công cộng miễn phí. Tuy nhiên, việc này có thể khiến thông tin cá nhân của bạn bị đánh cắp, chẳng hạn như số thẻ ngân hàng, mật khẩu… gây ra tổn thất nghiêm trọng về tài sản.

Việc sử dụng Wi-Fi công cộng miễn phí tại quán cà phê, sân bay hay khách sạn có thể tiềm ẩn nhiều rủi ro bảo mật. Tội phạm mạng có thể thiết lập các mạng Wi-Fi giả mạo (còn gọi là "evil twin") với tên gọi giống mạng hợp pháp để đánh cắp dữ liệu người dùng. Một trường hợp điển hình là vụ việc tại Úc, nơi một người đàn ông đã bị bắt vì tạo mạng Wi-Fi giả trên chuyến bay nhằm thu thập thông tin cá nhân của hành khách .

Ngoài ra, việc để thiết bị tự động kết nối với các mạng Wi-Fi công cộng có thể khiến bạn dễ dàng trở thành mục tiêu của hacker. Các chuyên gia khuyến cáo nên tắt tính năng "Auto-Join" trên thiết bị để tránh kết nối tự động với các mạng không an toàn .

Khuyến cáo:

Tránh đăng nhập vào các ứng dụng nhạy cảm khi sử dụng WiFi công cộng.

Không nhấp vào các liên kết hoặc tải xuống tệp từ WiFi công cộng.

Sử dụng VPN để mã hóa dữ liệu nhằm bảo vệ an toàn thông tin.

Sử dụng máy in công cộng

Trong cuộc sống, nhiều người sử dụng máy in công cộng để in tài liệu cá nhân như số CCCD, hợp đồng, sơ yếu lý lịch, địa chỉ nhà… Điều này có thể dẫn đến việc thông tin cá nhân bị rò rỉ, gây ra những tổn thất nghiêm trọng.

Máy in công cộng, đặc biệt là những thiết bị kết nối mạng, có thể lưu trữ dữ liệu in trong bộ nhớ hoặc ổ cứng. Nếu không được xóa sạch, thông tin cá nhân có thể bị truy cập trái phép. Các chuyên gia cảnh báo rằng việc không xóa dữ liệu trước khi bỏ hoặc chuyển nhượng máy in có thể dẫn đến rò rỉ thông tin nhạy cảm .

Khuyến cáo:

Khi in, hãy đảm bảo rằng bạn đang sử dụng máy in đáng tin cậy và xóa ngay các tệp sau khi in xong.

Sử dụng máy in cá nhân để in các tài liệu quan trọng, ví dụ như chứng minh thư, hợp đồng, v.v.

Cảnh giác với thủ đoạn mạo danh trên mạng xã hội

Khi sử dụng QQ, WeChat, Weibo và các trang mạng xã hội, người dùng cần phải cảnh giác với các thông tin tự xưng là bạn bè, người thân, hoặc các tổ chức như ngân hàng, công ty, yêu cầu chuyển tiền hoặc cung cấp thông tin cá nhân. Đây có thể là hành vi lừa đảo.

Tội phạm mạng ngày càng tinh vi trong việc mạo danh người thân, bạn bè hoặc tổ chức uy tín để lừa đảo. Chúng có thể sử dụng trí tuệ nhân tạo để giả giọng nói hoặc tạo tài khoản giả mạo trên mạng xã hội.

Khuyến cáo:

Khi nhận được thông tin yêu cầu chuyển tiền hoặc cung cấp thông tin cá nhân trên các nền tảng này, bạn không nên vội vàng làm theo. Hãy kiểm tra danh tính của đối phương.

Các thông tin yêu cầu bạn cung cấp mã xác nhận không nên cung cấp cho người khác, bạn có thể xác nhận lại qua các phương thức liên lạc khác để tránh bị lừa.

Cẩn trọng với ứng dụng di động lừa đảo

Một số ứng dụng “cho phép truy cập vị trí”, “cho phép đọc thông tin”, “cho phép truy cập danh bạ”, “cho phép truy cập ảnh”... Nếu không cẩn thận, thông tin cá nhân như số CCCD, thông tin vị trí, số thẻ ngân hàng, mã OTP… có thể bị rò rỉ.

Một số ứng dụng trên cửa hàng trực tuyến có thể chứa phần mềm độc hại, thu thập dữ liệu cá nhân hoặc truy cập trái phép vào thiết bị. Gần đây, FBI đã cảnh báo về các ứng dụng giả mạo như Phone Manager, File Manager, Smart Manager, Kakao Security và Software Update Utility chứa mã độc, đánh cắp dữ liệu cá nhân của người dùng .

Khuyến cáo:

Khi sử dụng ứng dụng mới, hãy chú ý “tắt” các quyền truy cập không cần thiết.

Không tải ứng dụng từ các nguồn không rõ ràng, hãy sử dụng cửa hàng ứng dụng chính thức để đảm bảo an toàn.