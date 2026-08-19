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Lửa cháy khắp cửa ngõ tiến vào Kramatorsk

Hoàng Đức
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Theo giới truyền thông, bức ảnh về các đám cháy trên các con đường tiến vào Kramatorsk cho thấy Quân đội Ukraine đang bị dồn ép vào chân tường.

Các nhà phân tích quân sự từ kênh Telegram "Biên niên sử quân sự" (Военная хроника) của Nga mới đây đã công bố một bức ảnh vệ tinh về khu vực chiến sự ở xung quanh thành phố Kramatorsk, cho thấy hàng loạt đám cháy đã bùng lên ở tất cả các con đường dẫn vào thành phố chiến lược của vùng Donetsk

Theo các chuyên gia, vị trí các đám cháy được vệ tinh ghi nhận trên đường tiến vào Kramatorsk cho thấy chúng đã nằm trong vùng hỏa lực mạnh của Lực lượng Vũ trang Nga.

Các cuộc tấn công trải rộng trên một độ sâu đáng kể, từ vùng ngoại ô thành phố đến các khu vực Malinovka và Vasilyevskaya Pustosh.

“Không thể xác định nguyên nhân của từng vụ cháy chỉ từ một hình ảnh vệ tinh duy nhất, nhưng đó chắc chắn là kết quả của các cuộc tấn công bằng pháo binh, không kích, máy bay không người lái hoặc các vụ cháy thứ cấp từ các cuộc tấn công hỏa lực của quân Nga", các nhà phân tích giải thích.

Họ cho biết thêm, sự phân bố này dường như điển hình cho một khu vực mà đường tiếp xúc trực tiếp dần tiến đến một khu đô thị lớn và có xu hướng bao quanh thành phố này.

Các chuyên gia nhấn mạnh, hình ảnh cho thấy rõ một vùng chuyển tiếp từ chính các mục tiêu tác chiến ở ngoại vi Kramatorsk đến khu vực nội thành, nơi các hoạt động giao tranh trên mặt đất, máy bay không người lái (UAV) và máy bay đang diễn ra đồng thời.

Các chuyên gia cho rằng, Lực lượng Vũ trang Ukraine đang dần bị dồn vào chân tường, mặc dù bản chất của cuộc tấn công vào thành phố hiện nay vẫn mang tính chuẩn bị và hỗ trợ nhiều hơn, nhưng chẳng bao lâu nữa giao tranh trực tiếp giành lấy thành phố sẽ bắt đầu.

Theo các báo cáo từ chiến trường, các đơn vị Nga hiện đang giao tranh ở các tuyến đường tiếp cận Kramatorsk, nhằm đánh bật các nhóm quân đồn trú Ukraine khỏi các cứ điểm phòng thủ ngoại vi.

Đồng thời, Lực lượng Hàng không - Vũ trụ Nga đang tấn công các trung tâm điều khiển UAV của lực lượng Ukraine nằm trong khu vực đô thị.

Các nguồn phân tích địa phương của chính Ukraine cũng thừa nhận tình hình đang xấu đi đối với Lực lượng Vũ trang Ukraine cả ở các tuyến đường tiếp cận thành phố và bên trong nội thành. Vì hoạt động của máy bay, pháo binh và máy bay không người lái của Nga đang tước đoạt khả năng giữ vững vị trí của quân đội Ukraine trong các tòa nhà nhiều tầng.

Theo Topcor.ru
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