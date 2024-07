Đêm 3/7 tại quận Cầu Giấy tiếp tục xảy ra một vụ cháy ở ngôi nhà cao tầng trong ngõ 83 Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa.

Theo thông tin từ SK&ĐS, ngọn lửa xuất phát từ tầng 5 của ngôi nhà nên công tác chữa cháy ban đầu gặp nhiều khó khăn.

Xe cứu hỏa được điều đến hiện trường trong đêm - Nguồn: VTV

Sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã điều ít nhất 3 xe đến chữa cháy. Do căn nhà xảy ra cháy dễ tiếp cận và vụ cháy cũng được phát hiện từ sớm nên lực lượng PCCC nhanh chóng tiếp cận hiện trường, khống chế và dập tắt được ngọn lửa. Vụ cháy cũng không bị lan sang các nhà bên cạnh và không có thương vong về người.

Nguyên nhân vụ cháy và thiệt hại về tài sản đang được thống kê, làm rõ.

Trước đó, vào sáng ngày 2/7, trên tuyến phố Tô Hiệu (quận Cầu Giấy, Hà Nội) cũng xảy ra 1 vụ cháy cửa hàng đồ chơi ở tầng 1 của căn nhà 6 tầng (từng tầng của căn nhà được sử dụng để cho thuê văn phòng).

Ngôi nhà có quy mô 4 tầng, 1 tum. Tầng 1 khu vực cho thuê kinh doanh, tầng 2 - 4 sử dụng để ở của chủ nhà.

Ngay khi phát hiện ra vụ cháy, người dân đã nhanh chóng huy động lực lượng tại chỗ khoanh vùng nơi xảy ra cháy và báo lượng lượng cảnh sát PCCC &CNCH, Công an quận Cầu Giấy điều động lực lượng tới cứu hỏa. Ngọn lửa bốc lên dữ dội khiến nhiều người dân lo lắng.



Do lửa xuất phát từ tầng cao, tiếp cận từ tầng 1 gặp nhiều khó khăn nên cảnh sát PCCC đã sử dụng xe thang để phá cửa, phá tường từ tầng 6.

Hiện trường vụ cháy ở Tô Hiệu hôm 2/7 - Ảnh: Người lao động

Tại thời điểm trên, người dân trong nhà đã kịp thời thoát ra khỏi đám cháy thông qua lối thoát nạn thứ 2.

Đồng thời, lực lượng chức năng đã tổ chức giải cứu bà N.T.T (92 tuổi) an toàn thoát ra khỏi khu vực tầng 2 của ngôi nhà. Rất may vụ cháy không gây thiệt hại về người.

Theo số liệu của Công an TP Hà Nội, chỉ trong 6 tháng đầu năm 2024 toàn thành phố đã xảy ra 594 vụ cháy, làm 20 người chết, 9 người bị thương, ước tính thiệt hại 5,1 tỷ đồng, trong đó 4 vụ gây thiệt hại nghiêm trọng...

Nguyên nhân các vụ cháy được xác định do sự cố hệ thống, thiết bị điện chiếm hơn 73%; còn lại là các nguyên nhân do sơ suất khi sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt hơn 10%; do vi phạm về quy định phòng cháy, chữa cháy (PCCC) 0,34% và các nguyên nhân khác.

Hà Nội hiện có khoảng trên 9.483 tuyến đường, phố, ngõ, ngách, hẻm ... có chiều dài hơn 200m, xe chữa cháy không thể tiếp cận được.

Vì vậy, tại kỳ họp thứ 17 vừa qua, Hà Nội yêu cầu tất cả nhà ở hộ gia đình, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh phải mở lối thoát nạn thứ 2 trong giai đoạn 2025-2030.

