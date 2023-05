Lừa bạn học hơn 1 tỷ đồng để lấy tiền chơi game

Đối tượng Ngô Văn Nguyên tại cơ quan Công an. Ảnh: Công an tỉnh Hải Dương

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương đã ra Quyết định Khởi tố vụ án, Khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Ngô Văn Nguyên, sinh năm 1992, trú tại thôn Qúy Vinh, xã Hà Vinh, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản .

Theo kết quả điều tra của Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh, khoảng cuối tháng 8/2021, Nguyên đã đưa ra thông tin về việc xe máy nhãn hiệu Honda Vision đang giảm giá rất rẻ, chỉ khoảng 32 triệu đồng/xe. Sang đầu tháng 9 giá xe sẽ tăng, dao động ở mức 34 đến 35 triệu đồng/xe. Sau đó, đối tượng rủ anh T.V.T. (sinh năm 1992, trú tại xã Đồng Cẩm, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương), là bạn cùng trường đại học với Nguyên góp tiền nhập xe máy nhãn hiệu Vision với mục đích sẽ bán lại để kiếm tiền chênh lệch. Tin lời bạn học, anh T đã chuyển cho Nguyên tổng số tiền 1.400.000.000 đồng. Toàn bộ số tiền sau đó đã bị Nguyên chiếm đoạt, dùng để nạp tiền chơi game và tiêu xài cá nhân.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ theo quy định.