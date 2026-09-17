Lũ trên sông Hoàng Long đạt đỉnh, nhiều nhà dân Ninh Bình chìm trong biển nước

Sông Hoàng Long (Ninh Bình) đạt đỉnh trên báo động 3, khiến hàng trăm hộ dân ngập trong nước, một số trường phải cho học sinh nghỉ hoặc chuyển sang học trực tuyến.

Theo Bản tin lũ khẩn cấp số 20 phát sáng ngày 17/9 của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Ninh Bình, mực nước sông Hoàng Long đã đạt đỉnh lúc 2h cùng ngày tại trạm Bến Đế, ở mức 4,42m, cao hơn báo động 3 tới 0,42m.

Nước sông Hoàng Long dâng cao (Ảnh chụp tại khu vực tràn Lạc Khoái lúc 6h ngày 17/9). Ảnh: Ngọc Linh

Trong khi đó, lũ trên sông Đáy vẫn đang lên. Lúc 5h ngày 17/9, mực nước tại trạm Phủ Lý đạt 4,42m, vượt báo động 3 là 0,42m; tại trạm Ninh Bình đạt 3,04m, cao hơn báo động 3 là 0,04m.

Mực nước các sông tiếp tục dâng cao khiến nhiều khu dân cư vùng trũng bắt đầu chịu ảnh hưởng rõ rệt, trong đó, xã Phú Sơn là một trong những địa bàn bị ngập nặng.

Thôn Bình An hiện có hơn 515 hộ với 1.902 nhân khẩu. Do nằm ở khu vực trũng thấp, địa bàn này thường chịu ảnh hưởng nặng mỗi khi xảy ra mưa lũ. Đến thời điểm hiện tại, 260 hộ dân tại thôn Bình An đã bị ngập úng.

Các hộ dân của thôn Bình An, xã Phú Sơn bị ảnh hưởng ngập úng do mưa lũ. (Ảnh: Đinh Huyền)

Không chỉ ngập úng, một số khu vực tại xã Phú Sơn còn xuất hiện sạt lở. Tại thôn Hồng Thắng ghi nhận 2 điểm sạt lở trên đồi và một điểm tại khu vực cống Cầu Cao.

Lãnh đạo xã đã trực tiếp kiểm tra các điểm sạt lở, huy động lực lượng tại chỗ giải tỏa bùn đất, đồng thời triển khai phương án di dân đến khu vực an toàn khi cần thiết.

Theo thống kê của địa phương, sau sáp nhập xã Phú Sơn có 11 thôn, hiện khoảng 600 hộ trên địa bàn bị ảnh hưởng bởi mưa lũ. Các khu vực chịu tác động chủ yếu gồm thôn Bình An, Lạc Sơn, một phần thôn Lạc Vân và khu vực sạt lở tại thôn Hồng Thắng.

Bà Lưu Thị Hưng, Phó Chủ tịch UBND xã Phú Sơn, cho biết địa phương đang duy trì các phương án ứng phó với mưa lũ, trong đó tập trung hỗ trợ người dân kê cao, di chuyển tài sản; kiểm tra các tuyến đường và cắm biển cảnh báo tại khu vực nguy hiểm.

“Những nơi ngập lụt sâu sẽ đề nghị điện lực cắt điện. Nếu mực nước tiếp tục dâng cao, xã sẽ triển khai phương án di dân từ các hộ ở khu vực trũng thấp sang những hộ ở vị trí cao, có nhà cao tầng để đảm bảo an toàn cho người và tài sản ”, bà Hưng nói.

Lãnh đạo xã Phú Sơn trực tiếp kiểm tra tình hình ngập úng tại các thôn và cấp phát áo phao cho các hộ bị ngập sâu. (Ảnh: Đinh Huyền)

Theo Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Ninh Bình, tính đến chiều tối ngày 16/9, toàn tỉnh đã có 921 hộ bị ngập nước. Trong đó, xã Gia Viễn có 380 hộ, Thanh Sơn 69 hộ, Nho Quan 30 hộ, Gia Tường 183 hộ, Gia Phong 69 hộ, Gia Hưng 21 hộ, Phú Sơn 165 hộ và Đại Hoàng 4 hộ.

Mưa lũ cũng ảnh hưởng đến hoạt động dạy và học. Một số trường tiểu học phải cho học sinh nghỉ học hoặc chuyển sang hình thức học trực tuyến do khu vực trường bị ngập, như Trường Tiểu học Gia Viễn phân hiệu 2 và Trường Tiểu học 1 Hoàng Đông.

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Ninh Bình dự báo trong 6-12 giờ tới, mực nước sông Hoàng Long sẽ rút chậm. Tại trạm Bến Đế, nước vẫn duy trì ở mức cao trên báo động 3.

Ngược lại, lũ trên sông Đáy tiếp tục dâng và dự báo đạt đỉnh vào chiều, chiều tối 17/9. Tại trạm Phủ Lý, mực nước có khả năng lên 4,60m, vượt báo động 3 khoảng 0,60m. Tại trạm Ninh Bình, mực nước dự báo lên 3,30m, vượt báo động 2 khoảng 0,30m.

Trong 12-24 giờ tiếp theo, mực nước trên cả hai hệ thống sông được dự báo xuống chậm nhưng vẫn duy trì ở mức cao.

Cơ quan khí tượng thủy văn tiếp tục cảnh báo nguy cơ ngập lụt diện rộng tại các vùng trũng thấp, bãi bồi ven sông và khu vực cửa sông ven biển.

Trên lưu vực sông Hoàng Long, các khu vực được cảnh báo gồm Gia Phong, Gia Hưng, Gia Lâm, Nho Quan, Phú Sơn, Gia Tường, Gia Viễn, Đại Hoàng, Gia Trấn...

Trên lưu vực sông Đáy, nguy cơ ngập được cảnh báo tại Tam Chúc, Nguyễn Úy, Kim Bảng, Lý Thường Kiệt, Phù Vân, Phủ Lý, Châu Sơn, Tân Thanh, Thanh Lâm, Phong Doanh, Ý Yên, Hoa Lư, Yên Đồng, Đông Hoa Lư...

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Ninh Bình duy trì cảnh báo rủi ro thiên tai do lũ ở cấp 2-3. Việc mực nước duy trì ở mức cao trong thời gian dài làm gia tăng nguy cơ sạt lở đê, kè, uy hiếp các vị trí xung yếu, gây ngập sâu khu dân cư và ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, giao thông đường thủy.