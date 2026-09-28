Lũ lụt, sạt lở kinh hoàng khiến 19 người thiệt mạng ở Ấn Độ, Nepal

Mưa lớn và bão gây ra lũ lụt, sạt lở đất tại nhiều khu vực của Ấn Độ và nước láng giềng Nepal, khiến ít nhất 19 người thiệt mạng, 10 công nhân mất tích.

Tại bang Uttar Pradesh của Ấn Độ, 15 người thiệt mạng và 5 người bị thương trong 48 giờ qua, trong khi 117 ngôi nhà bị hư hại, theo thông báo của chính quyền bang hôm 26/9.

Mưa lớn và bão ảnh hưởng đến 63 huyện, trong đó lượng mưa của bang trong 24 giờ tính đến 26/9 cao gấp 19 lần mức trung bình.

(Ảnh minh hoạ)

Tại Nepal, 4 người trong làng Nishi Khola, huyện Baglung thiệt mạng (gồm 3 trẻ em và một phụ nữ) do vụ sạt lở đất vùi lấp ngôi nhà của họ. Ông Krishna Prasad Acharya, quan chức hành chính cấp cao nhất của huyện, cho biết thảm kịch xảy ra trong lúc mọi người đang ngủ.

10 công nhân Nepal cũng mất tích sau khi tuyết lở vùi lấp trại ở núi Himlung Himal (ngọn núi cao 7.126m), huyện Manang, miền bắc Nepal. Những công nhân này đang dựng lều cho các nhà leo núi.

Giới chức Nepal cảnh báo nguy cơ lũ quét tại 49 trong tổng số 77 huyện của cả nước. Hơn nửa số huyện đang đối mặt với nguy cơ cao xảy ra lũ lụt hoặc lũ quét khi mực nước tại các con sông lớn và phụ lưu tiếp tục dâng cao.

Ông Shanti Mahat, người phát ngôn của Cơ quan Giảm nhẹ và Quản lý rủi ro thiên tai Quốc gia Nepal, cho biết Rasuwa và Nuwakot - những khu vực hứng chịu trận lũ chết người hồi tháng trước, khiến hơn 1.450 người thiệt mạng và hàng nghìn người vẫn mất tích - nên tiếp tục được đặt trong tình trạng cảnh giác.

Trong khi đó, Bộ trưởng Tài nguyên Nước và Năng lượng Biraj Bhakta Shrestha cho biết, lũ lụt trên sông Rahuganga làm hư hại kết cấu và các cột đường dây truyền tải điện của dự án thủy điện công suất 40 MW.

Tại Ấn Độ, Ủy ban Nước Trung ương cho biết 30 trạm quan trắc sông trên 7 bang đang ở “tình trạng nghiêm trọng”, mực nước nằm trong khoảng từ mức báo động nguy hiểm đến mức lũ cao nhất từng được ghi nhận trước đây. Vài con sông lớn, trong đó có sông Ganga, Gandak, Kosi, Bagmati và Narmada, vượt mức nguy hiểm tại các trạm quan trắc.

Lũ lụt và sạt lở đất cũng làm gián đoạn dịch vụ viễn thông tại một số khu vực của Nepal sau khi các tuyến cáp quang và nguồn điện bị hư hại, theo Bộ trưởng Truyền thông Bikram Timilsinha.