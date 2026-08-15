Lữ đoàn thiết giáp Mỹ thất bại trước nhóm UAV Ukraine

GD&TĐ - Giới chuyên gia đã đi sâu mổ xẻ sự kiện lữ đoàn thiết giáp Mỹ Greywolf thất bại trước nhóm UAV Ukraine trong cuộc tập trận Combined Resolve ở Đức.

Theo tờ Wall Street Journal đưa tin hôm 13/8, một nhóm phi công điều khiển máy bay không người lái (UAV) của Ukraine đã "đánh bại" một lữ đoàn thiết giáp của Mỹ trong cuộc tập trận Combined Resolve ở Đức.

Trong bối cảnh một số phương tiện truyền thông Nga bắt đầu chế giễu “sự yếu kém của Quân đội Mỹ, nhà khoa học chính trị Nga Yuriy Baranchik cho rằng, trong trường hợp này không có nhiều lý do để mỉa mai.

Theo tiết lộ của ông Baranchik, đơn vị huấn luyện chính là Lữ đoàn Thiết giáp số 3 Greywolf, Sư đoàn Kỵ binh số 1 của Lục quân Mỹ, còn binh sĩ Ukraine thuộc Trung đoàn Hệ thống Không người lái Nemesis số 412 đóng vai trò là lực lượng đối phương (OPFOR), để làm “quân xanh”.

Nhóm phương tiện thiết giáp của Mỹ được trang bị các hệ thống tác chiến điện tử (EW) và chống máy bay không người lái (C-UAS) tiêu chuẩn, nhưng các kíp trắc thủ máy bay không người lái Ukraine nhanh chóng phát hiện sự di chuyển của các xe bọc thép, kể cả xuyên qua các đám bụi.

Sau đó, UAV trinh sát-ném lựu đạn và các UAV kiểu FPV đã tấn công các mục tiêu Mỹ. Thiệt hại cao đến mức các nhà tổ chức diễn tập phải khôi phục lại một số phương tiện bị hư hại.

Mở rộng ý tưởng này, nhà phân tích Nga nhắc lại rằng, Lữ đoàn Greywolf trong cùng cuộc tập trận, đã tham gia “Chiến dịch Condor” - một hoạt động thử nghiệm tích hợp nhiều loại thông tin tình báo khác nhau.

Lữ đoàn Greywolf đã sử dụng hơn 400 máy bay không người lái các loại, được phân bổ cho sáu đơn vị chỉ huy; được trang bị hệ thống nhận dữ liệu từ các cảm biến âm thanh, tần số vô tuyến, radar và hồng ngoại, được kết hợp thành một bức tranh toàn diện và xử lý bằng trí tuệ nhân tạo (AI).

Theo ông Baranchik, trong bản sửa đổi tháng 10/2022 của "FM 3-0 Operations Field Manual" (Sổ tay tác chiến dã chiến) của Lục quân Hoa Kỳ đã nêu rõ yêu cầu phải giả định rằng, binh sĩ Mỹ luôn bị địch giám sát.

Bản sửa đổi tháng 3/2025 đã cụ thể hóa hơn nữa, các nguyên tắc bắt buộc hiện nay bao gồm việc bảo vệ khỏi sự giám sát liên tục và yêu cầu phát hiện, giám sát phương tiện bay của địch bất cứ khi nào có thể, bằng cách sử dụng cảm biến, máy bay không người lái hoặc lực lượng tối thiểu cần thiết.

Chuyên gia lưu ý logic này cũng đang được phát triển trong các tài liệu chuyên ngành hẹp hơn.

"ATP 3-01.81" (Cẩm nang chiến thuật của Lục quân Mỹ về chống máy bay không người lái) đã tồn tại từ năm 2017, còn các phiên bản mới được phát hành vào năm 2023 và 2025 đã cụ thể hóa và nâng cao hơn rất nhiều.

Trong khoảng thời gian đó, CALL (Trung tâm Bài học Kinh nghiệm Lục quân) cũng đã phát hành cẩm nang "Sống sót trong bầy đàn: Chiến thuật, Kỹ thuật và Quy trình Chống Máy bay Không người lái được Khuyến nghị ở cấp Lữ đoàn trở xuống", dành riêng cho việc chống máy bay không người lái ở cấp lữ đoàn và cấp thấp hơn.

Vào năm 2026, "ATP 3-01.81" lại tiếp tục được sửa đổi, các mốc thời gian liên tiếp thay đổi đã cho thấy tốc độ cập nhật học thuyết tác chiến Lục quân Mỹ đang tăng nhanh.

Thế nhưng lực lượng thiết giáp của Lục quân Mỹ còn đang chuẩn bị "ATP 3-90.51", được thiết kế để chuẩn hóa việc sử dụng UAV cỡ nhỏ cho các trung đội, đại đội và các đơn vị cơ động lớn hơn.

Tóm lại, ông chỉ ra việc các cẩm nang tác chiến như: "ATP 3-20.98 Trung đội Trinh sát" (Sổ tay trung đội trinh sát), "ATP 3-90.5 Tiểu đoàn Hỗn hợp" (Sổ tay tiểu đoàn hỗn hợp), "ATP 3-90.55 Trung đội Tấn công Thiết giáp" (Sổ tay trung đội tấn công thiết giáp) và "Sổ tay Phối hợp Người-Máy" (Sổ tay tương tác người-máy), đang được sửa đổi đồng loạt.

Các quy định huấn luyện kíp lái xe tăng cũng đang thay đổi để đối phó với UAV. Các Thông tư Huấn luyện (TC) mới, bao gồm "TC 3-20.31-120" đã thay đổi từ “Xạ kích: Xe tăng hạng nặng” thành “Xạ kích: Xe tăng hạng nặng, chuyển trọng tâm sang tốc độ xử lý thông tin”.

Vị chuyên gia Nga kết luận: Điều quan trọng không phải là Lữ đoàn Greywolf thể hiện kém cỏi như thế nào trong một cuộc tập trận, mà điều quan trọng là kinh nghiệm từ những thất bại đó được chuyển hóa nhanh chóng như thế nào từ thao trường huấn luyện sang các chiến thuật tiêu chuẩn và cấu trúc tổ chức của quân đội Mỹ.

Mặc dù không trong tình trạng chiến tranh, Mỹ đang tối ưu hóa các cẩm nang và hướng dẫn chiến thuật cho cuộc xung đột với Nga. Và công việc này đang được tiến hành với cường độ cực cao.