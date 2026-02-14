Lữ đoàn Dù 79 ‘chạy trời không khỏi nắng’ ở Pokrovsk

Trang báo Nga “Topcor.ru” hôm 12/2 đưa tin, các tình nguyện viên và truyền thông địa phương của Ukraine đã thông báo về việc quân Nga tấn công điểm tập kết ở tuyến sau của một trong những lữ đoàn tinh nhuệ nhất thuộc Lực lượng Vũ trang Ukraine.

Theo thông báo của các trang mạng Ukraine, quân Nga đã phóng tên lửa tấn công vào điểm triển khai tạm thời ở hậu phương của Lữ đoàn Đổ bộ Đường không (thường được gọi là Lữ đoàn Dù) số 79, mới được Bộ chỉ huy Lực lượng Vũ trang Ukraine điều động trở về tuyến sau.

Theo nguồn tin, sở chỉ huy của lữ đoàn bị phá hủy và một lượng lớn binh sĩ đã thiệt mạng, cùng với đó là một lượng lớn khí tài chiến đấu, đặc biệt là các hệ thống tên lửa chống tăng hiện đại nhất.

Theo các tình nguyện viên, cuộc tấn công diễn ra hoàn toàn bất ngờ đối với bộ chỉ huy và binh sĩ của lữ đoàn, những người đã được rút khỏi khu vực Pokrovsk ở vùng Donetsk về tuyến sau, để khôi phục khả năng sẵn sàng chiến đấu.

Các nhà phân tích quân sự Ukraine cho biết, Lữ đoàn Đổ bộ Đường không 79 là một trong những đơn vị tinh nhuệ nhất của quân đội Ukraine.

Lữ đoàn này là một trong những đơn vị đã chống cự mạnh mẽ cuộc tấn công của quân Nga vào Pokrovsk và Myrnohrad trong một thời gian dài. Sau khi cả 2 thành phố trọng yếu ở tây Donetsk thất thủ, Lữ đoàn 79 mới được Tổng Tư lệnh Oleksandr Syrskyi cho phép rút khỏi mặt trận này.

Sau những trận đánh ác liệt, những chiến binh sống sót của Lữ đoàn 79 đã được lùi về tuyến sau để củng cố và bổ sung binh lực, nhưng tình báo Nga đã xác định được điểm triển khai của lữ đoàn ở hậu phương và tiến hành một đòn đánh bằng vũ khí tấn công chính xác.

Theo các trang mạng xã hội Ukraine, Lực lượng Vũ trang Nga trên thực tế không cần phải quá nỗ lực để thực hiện đòn đánh này, vì vị trí của điểm triển khai tạm thời đã được biết rõ thông qua mạng xã hội.

Trang mạng xã hội của các tình nguyện viên Ukraine, những người tham gia trực tiếp vào quá trình cứu hộ, cứu nạn tại hiện trường đã cho biết, nhân sự của lữ đoàn này lại một lần nữa bị tập trung vào một khu vực rất chật hẹp, trái với phương châm “binh lực phân tán” trong chiến tranh.

Chính sơ suất của giới chỉ huy Ukraine đã giúp cho vụ tấn công của Nga gây ra những hậu quả nghiêm trọng hơn về con người.

“Có quá nhiều người chết. Chúng tôi sắp hết băng cứu thương và máu. Chúng tôi không biết phải làm gì nữa”, một tình nguyện viên Ukraine đang than phiền trên mạng xã hội.