HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Lữ đoàn cơ giới hạng nặng 129 của Ukraine thực hiện cuộc tấn công ấn tượng tại vùng Kharkiv

Sao Đỏ |

Các đơn vị thuộc Lữ đoàn Cơ giới hạng nặng 129 của Ukraine đã tiến hành chiến dịch rất thành công gần làng biên giới Milove thuộc xã Vilhuvatsk, vùng Kharkiv.

Lữ đoàn cơ giới hạng nặng 129 của Ukraine tấn công ấn tượng tại Kharkiv - Ảnh 1.

Video về chiến dịch thành công đã được bộ phận báo chí của Lữ đoàn 129 công bố. Theo ghi nhận, các binh sĩ thuộc Tiểu đoàn đặc nhiệm 129 "Shkval" và Tiểu đoàn cơ giới số 1 đã tham gia cuộc tấn công, được hỗ trợ hỏa lực bởi máy bay không người lái và pháo binh.

Dựa trên đoạn video được đăng tải, các xe bọc thép đã đưa những nhóm tấn công đến tuyến triển khai, từ đó họ tiến đến các vị trí của quân Nga bằng đường bộ và đánh chiếm mục tiêu.

Vào thời điểm này, các đơn vị máy bay không người lái và pháo binh của Lữ đoàn đã 129 trấn áp bộ binh Nga và tiến hành giao tranh phản pháo, ngăn chặn đối phương hoạt động theo nhóm. Các binh sĩ Ukraine bị trúng đạn nhanh chóng được sơ tán bằng xe cứu thương nếu cần thiết.

Lữ đoàn cơ giới hạng nặng 129 đã tiến hành cuộc tấn công thành công tại vùng Kharkiv.

Trong cuộc tấn công, các đơn vị Ukraine đã thành công trong việc tiến từ làng Ambarne về phía làng biên giới Milove, tái kiểm soát 2 khu rừng và vành đai rừng xung quanh.

Nhìn chung trong chiến dịch này, binh sĩ Ukraine đã tiến sâu được khoảng 3km vào tuyến phòng thủ của Nga, trên một mặt trận rộng từ 1 đến 3km2.

Các nhà phân tích của DeepState cũng đã định vị địa lý video và xác nhận bước tiến quân của các chiến binh thuộc Lữ đoàn cơ giới hạng nặng 129.

"Các chiến binh đang đẩy lui quân địch một cách có hệ thống, tước đoạt cơ hội giành lại các vị trí đã mất và thiết lập chỗ đứng trên mặt trận mới của đối phương", các nhà phân tích nhấn mạnh.

Lữ đoàn cơ giới hạng nặng 129 của Ukraine tấn công ấn tượng tại Kharkiv - Ảnh 2.

Khu vực diễn ra cuộc tấn công của Lữ đoàn 129.

Cần nhớ rằng gần đây các binh sĩ điều khiển máy bay không người lái của Lữ đoàn 129 đã tấn công một hệ thống phun lửa hạng nặng TOS-1A Solntsepek gần làng Dvorichna thuộc vùng Kharkiv.

Hệ thống Solntsepek được bảo vệ bởi nhiều thiết bị tác chiến điện tử và giáp dạng lồng thép bổ sung, có lẽ nhằm mục đích bảo vệ nó khỏi máy bay không người lái tấn công. Tuy nhiên, bất chấp điều đó, chiếc FPV đã bắn trúng bệ phóng và phá hủy mục tiêu.

Lữ đoàn cơ giới hạng nặng 129 được thành lập bằng cách tái cấu trúc Lữ đoàn Phòng thủ lãnh thổ 129 vào tháng 7/2025. Đơn vị này được trang bị vũ khí, thiết bị chiến đấu mạnh mẽ hơn và khả năng hoạt động cũng được mở rộng, đồng thời trở thành một phần của Quân đoàn 16.

Theo Militarnyi


Tags

Ukraine

Nga

thiết bị tác chiến điện tử

FPV

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Ông chủ Bảo Tín Minh Châu khai chỉ đạo con trai dùng thủ đoạn che giấu doanh thu nghìn tỷ như thế nào?

Ông chủ Bảo Tín Minh Châu khai chỉ đạo con trai dùng thủ đoạn che giấu doanh thu nghìn tỷ như thế nào?

01:39
Đã tìm ra nam công nhân có hành động không thể chấp nhận trên cao tốc

Đã tìm ra nam công nhân có hành động không thể chấp nhận trên cao tốc

01:11
Khung cảnh 'khó tin' tại công trường khởi công đường sắt cao tốc đầu tiên do Vingroup xây dựng

Khung cảnh 'khó tin' tại công trường khởi công đường sắt cao tốc đầu tiên do Vingroup xây dựng

01:37
Thảm cảnh thuyền chở 100 người bị lật úp 70 người mất tích: Nhói lòng cảnh nạn nhân chờ ứng cứu

Thảm cảnh thuyền chở 100 người bị lật úp 70 người mất tích: Nhói lòng cảnh nạn nhân chờ ứng cứu

00:44
Hiếm thấy cảnh hàng trăm "chiến sĩ tinh nhuệ" lội bùn, ngụp lặn rèn luyện chống khủng bố

Hiếm thấy cảnh hàng trăm "chiến sĩ tinh nhuệ" lội bùn, ngụp lặn rèn luyện chống khủng bố

00:58
Soi cận mặt “nghi phạm” thản nhiên vặt gương loạt Mercedes, BMW trong hầm chung cư ở Hà Nội

Soi cận mặt “nghi phạm” thản nhiên vặt gương loạt Mercedes, BMW trong hầm chung cư ở Hà Nội

Khoảnh khắc thót tim, tài xế lao qua dải phân cách ôm em bé giữa dòng xe

Khoảnh khắc thót tim, tài xế lao qua dải phân cách ôm em bé giữa dòng xe

00:47
Khung cảnh 'đặc biệt' ở công trình cầu kép 8.000 tỷ đồng, lớn thứ 2 Việt Nam

Khung cảnh 'đặc biệt' ở công trình cầu kép 8.000 tỷ đồng, lớn thứ 2 Việt Nam

01:45
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại