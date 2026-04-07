Video về chiến dịch thành công đã được bộ phận báo chí của Lữ đoàn 129 công bố. Theo ghi nhận, các binh sĩ thuộc Tiểu đoàn đặc nhiệm 129 "Shkval" và Tiểu đoàn cơ giới số 1 đã tham gia cuộc tấn công, được hỗ trợ hỏa lực bởi máy bay không người lái và pháo binh.

Dựa trên đoạn video được đăng tải, các xe bọc thép đã đưa những nhóm tấn công đến tuyến triển khai, từ đó họ tiến đến các vị trí của quân Nga bằng đường bộ và đánh chiếm mục tiêu.

Vào thời điểm này, các đơn vị máy bay không người lái và pháo binh của Lữ đoàn đã 129 trấn áp bộ binh Nga và tiến hành giao tranh phản pháo, ngăn chặn đối phương hoạt động theo nhóm. Các binh sĩ Ukraine bị trúng đạn nhanh chóng được sơ tán bằng xe cứu thương nếu cần thiết.

Lữ đoàn cơ giới hạng nặng 129 đã tiến hành cuộc tấn công thành công tại vùng Kharkiv.

Trong cuộc tấn công, các đơn vị Ukraine đã thành công trong việc tiến từ làng Ambarne về phía làng biên giới Milove, tái kiểm soát 2 khu rừng và vành đai rừng xung quanh.

Nhìn chung trong chiến dịch này, binh sĩ Ukraine đã tiến sâu được khoảng 3km vào tuyến phòng thủ của Nga, trên một mặt trận rộng từ 1 đến 3km2.

Các nhà phân tích của DeepState cũng đã định vị địa lý video và xác nhận bước tiến quân của các chiến binh thuộc Lữ đoàn cơ giới hạng nặng 129.

"Các chiến binh đang đẩy lui quân địch một cách có hệ thống, tước đoạt cơ hội giành lại các vị trí đã mất và thiết lập chỗ đứng trên mặt trận mới của đối phương", các nhà phân tích nhấn mạnh.

Khu vực diễn ra cuộc tấn công của Lữ đoàn 129.

Cần nhớ rằng gần đây các binh sĩ điều khiển máy bay không người lái của Lữ đoàn 129 đã tấn công một hệ thống phun lửa hạng nặng TOS-1A Solntsepek gần làng Dvorichna thuộc vùng Kharkiv.

Hệ thống Solntsepek được bảo vệ bởi nhiều thiết bị tác chiến điện tử và giáp dạng lồng thép bổ sung, có lẽ nhằm mục đích bảo vệ nó khỏi máy bay không người lái tấn công. Tuy nhiên, bất chấp điều đó, chiếc FPV đã bắn trúng bệ phóng và phá hủy mục tiêu.

Lữ đoàn cơ giới hạng nặng 129 được thành lập bằng cách tái cấu trúc Lữ đoàn Phòng thủ lãnh thổ 129 vào tháng 7/2025. Đơn vị này được trang bị vũ khí, thiết bị chiến đấu mạnh mẽ hơn và khả năng hoạt động cũng được mở rộng, đồng thời trở thành một phần của Quân đoàn 16.

Theo Militarnyi




