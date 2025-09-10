Lữ đoàn cận vệ tổng thống bắn hạ tên lửa Iskander-K chỉ bằng pháo ZU-23-2

Cơ quan báo chí của lữ đoàn đã đưa tin về sự việc này và đăng tải một video lên mạng xã hội. Tên lửa đã bị bắn hạ trong một cuộc không kích của quân Nga vào đêm ngày 7 - 8 tháng 9 tại thủ đô Ukraine.

Việc tấn công mục tiêu trên không của Nga được thực hiện bởi các chiến sĩ thuộc tiểu đoàn tên lửa và pháo phòng không của lữ đoàn.

Lực lượng Lục quân nhấn mạnh rằng việc bắn hạ tên lửa hành trình Iskander-K bằng pháo phòng không ZU-23-2 là "một sự may mắn lớn nhân lên với kỹ năng tuyệt vời".

Tên lửa hành trình Iskander-K bị bắn hạ bằng pháo phòng không ZU-23-2?

ZU-23-2 là pháo phòng không kéo nòng đôi cỡ 23 mm do Liên Xô thiết kế. Nó có thể được sử dụng để tiêu diệt mục tiêu trên không ở tầm bắn lên đến 2.500 mét và độ cao lên đến 2.000 mét. Pháo được trang bị đạn 23 mm liền khối với đầu đạn nổ mảnh và đầu đạn xuyên giáp gây cháy vạch đường.

Lực lượng Vũ trang Ukraine đã sử dụng những vũ khí như vậy chủ yếu để bắn hạ các UAV tấn công cảm tử Shahed-136 và máy bay không người lái trinh sát của Nga.

Trước đó các binh sĩ Ukraine thuộc những nhóm phòng không cơ động tầm thấp đã cho thấy hiệu quả cao, khi nhiều lần sử dụng tên lửa vác vai bắn rơi tên lửa hành trình hiện đại của Nga thuộc loại Kh-101 và Kalibr.

Đây là những mục tiêu hoàn toàn có thể tiêu diệt do tốc độ chậm và độ cao bay thấp, rất dễ dàng đánh chặn nếu xác định được đường bay từ xa.

Theo Ukrinform



