Lữ đoàn 12 Vệ binh Quốc gia Ukraine với tên gọi "Azov" đã chiếm giữ dải đất phòng thủ theo hướng Dobropil. Đơn vị tác chiến đã thông báo về điều này trên trang Telegram chính thức của mình .

Đây là vị trí tiền tuyến, nơi mà kể từ mùa hè, sau khi chuyển giao quyền chỉ huy những binh chủng từ các nhóm tác chiến - chiến thuật, Quân đoàn 1 thuộc Lực lượng Vệ binh Quốc gia Azov đã đảm nhiệm việc phòng thủ .

Những đơn vị thuộc lữ đoàn, phối hợp với các đơn vị khác của Lực lượng An ninh và Quốc phòng Ukraine, đã tiến hành các hoạt động chống phá hoại, tấn công và tìm kiếm, cũng như củng cố tuyến phòng thủ theo hướng này.

"Lữ đoàn Azov sẽ tăng cường đáng kể hỏa lực và khả năng của Quân đoàn 1 trong việc tìm kiếm và bẻ gãy lực lượng tác chiến của Quân đội Nga", đại diện đơn vị này cho biết.

So sánh bản đồ của DeepState vào ngày 14 tháng 8 và ngày 30 tháng 12 tại khu vực Dobropillya.

Sau khi bắt đầu các hoạt động tác chiến tại khu vực này, diện tích lãnh thổ được tái kiểm soát trong phạm vi trách nhiệm của quân đoàn là khoảng 175 km². Ngoài ra, gần 195 km² đã được quét sạch các nhóm biệt kích luồn sâu phá hoại của Nga.

Ngoài ra theo thông tin do đại diện đơn vị công bố, từ ngày 4 tháng 8 đến ngày 29 tháng 12, các binh sĩ trực thuộc đã loại bỏ tới 12.492 quân Nga, với 8.346 người bị thương và 185 binh sĩ thuộc Lực lượng vũ trang Nga bị bắt làm tù binh, mặc dù con số này vẫn đang bị giới truyền thông nghi ngờ vì thiếu bằng chứng xác thực.