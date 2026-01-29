HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Louis Phạm xinh thật đấy, chung khung hình với Ngọc Trinh, Hoa hậu Thanh Thuỷ vẫn không lép vế, còn được khen nức nở

|

Louis Phạm đọ sắc dàn mỹ nhân Việt gây sốt MXH.

Góp mặt trong một sự kiện đông đủ mỹ nhân đình đám, Louis Phạm bất ngờ trở thành cái tên được dân mạng réo gọi khắp MXH. Lý do không chỉ vì visual ngày càng thăng hạng, mà còn bởi khoảnh khắc cô nàng đứng chung khung hình với dàn sao showbiz như Ngọc Trinh, Hoa hậu Thanh Thuỷ, ca sĩ Phương Mỹ Chi, "chị đẹp" Huyền Baby nhưng vẫn "giữ spotlight" trọn vẹn.

Trong loạt ảnh lan truyền trên mạng xã hội, Louis Phạm diện trang phục tông pastel nhẹ nhàng, kiểu dáng thanh thoát, tôn lên vóc dáng mảnh mai và làn da mịn màng. Đứng cạnh "nữ hoàng nội y" Ngọc Trinh hay Hoa hậu Thanh Thuỷ với vẻ đẹp chuẩn chỉnh, Louis Phạm không hề bị lu mờ. Ngược lại, visual của cô còn được nhận xét là hài hoà, cuốn hút theo một cách rất riêng.

Ngọc Trinh ôm Louis Phạm thân thiết

Đặc biệt, khoảnh khắc Louis Phạm chụp ảnh thân thiết cùng Ngọc Trinh và Hoa hậu Thanh Thuỷ nhanh chóng được netizen đem ra bàn luận. Nhiều bình luận cho rằng Louis Phạm không chỉ không lép vế mà còn "đẹp ngang cơ", thậm chí có phần nổi bật nhờ thần thái tự nhiên và nụ cười sáng bừng. Theo đuổi vẻ đẹp gợi cảm, makeup cầu kỳ, Louis Phạm gây ấn tượng mạnh với vẻ đẹp cuốn hút, năng lượng tươi vui của tuổi trẻ càng thêm một điểm cộng cho diện mạo. 

Louis Phạm đọ sắc cùng Hoa hậu Thanh Thuỷ 

Thời gian gần đây, Louis Phạm liên tục được khen ngợi về nhan sắc ngày càng mặn mà. Từ phong cách ăn mặc cho đến lối trang điểm, cô dần định hình hình ảnh nữ tính, thanh lịch nhưng không kém phần cuốn hút. Mỗi lần xuất hiện chung khung hình với các mỹ nhân đình đám, Louis Phạm đều chứng minh một điều: visual của cô hoàn toàn có thể "chung mâm" với dàn mỹ nhân showbiz mà chẳng sợ lép vế hay bị lấn át. 

Có thể thấy, không phải ngẫu nhiên mà dân mạng đồng loạt gật gù: Louis Phạm xinh thật đấy!

Louis Phạm checkin cùng "chị đẹp" Huyền Baby

Louis Phạm cụng ly cực vui cùng dàn sao Việt

