Louis Phạm ở tuổi 23 giàu cỡ nào?

Nhiều khán giả tinh ý nhận ra Louis Phạm dường như duy trì nhịp độ "mỗi năm một nhà".

Phạm Như Phương (Louis Phạm) gần đây khiến cộng đồng mạng xôn xao khi chia sẻ đoạn video ngắn ghi lại khoảnh khắc cô đến kiểm tra tiến độ thi công căn nhà mới. Chỉ trong thời gian ngắn, video đã đạt gần 2 triệu lượt xem, một lần nữa khẳng định sức hút truyền thông mạnh mẽ cũng như tiềm lực tài chính "đáng gờm" của cựu vận động viên thể dục dụng cụ (TDDC) sau khi giải nghệ.

Khẳng định vị thế bằng bất động sản

Trong đoạn clip, Louis Phạm xuất hiện đầy năng động tại không gian căn hộ đang trong giai đoạn hoàn thiện phần thô. Dù chưa tiết lộ chi tiết giá trị, nhưng nhìn vào quy mô và vị trí địa lý của công trình, giới chuyên môn và người hâm mộ đều khẳng định con số đầu tư vào bất động sản này là "không hề nhỏ".

Đáng chú ý, đây không phải lần đầu tiên cô nàng sinh năm 2003 gây choáng váng vì tốc độ mua sắm tài sản. Nhiều khán giả tinh ý nhận ra Louis Phạm dường như duy trì nhịp độ "mỗi năm một nhà". Khi được người hâm mộ đặt câu hỏi về tần suất thay đổi và nâng cấp nơi ở, chính cô cũng đã "thả tim" xác nhận, gián tiếp khẳng định sự thăng tiến vượt bậc trong khả năng tự chủ tài chính của mình kể từ khi chuyển hướng sang làm sáng tạo nội dung độc lập.

Phong cách sống xa xỉ: Từ túi hiệu đến không gian sống

Cùng với căn nhà mới, Louis Phạm tiếp tục duy trì hình ảnh "sang chảnh" với những món phụ kiện đắt tiền. Chiếc túi hàng hiệu trên vai cùng bộ trang phục ôm dáng năng động trong video đã thu hút hàng trăm bình luận từ cư dân mạng. Sự kết hợp giữa khả năng sở hữu bất động sản giá trị cao và lối sống thời thượng đã khắc họa rõ nét chân dung một nữ TikToker không chỉ thành công về danh tiếng mà còn sở hữu thu nhập đáng mơ ước ở độ tuổi 23.

Louis Phạm thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường khiến người xem không khỏi choáng ngợp về khả năng chi tiêu. Các video của cô không thiếu những món phụ kiện đến từ các thương hiệu xa xỉ như Dior, Chanel, LV... Đi kèm đó là tần suất check-in tại các resort cao cấp, những bữa tối tại các nhà hàng đắt đỏ bậc nhất TP.HCM.

Việc thường xuyên khoe các khoản chi phí lên đến hàng chục, hàng trăm triệu đồng cho mỗi lần mua sắm hay dịch vụ làm đẹp đã giúp cô xây dựng hình tượng một "rich kid" hoặc người có thu nhập cực cao nhờ công việc sáng tạo nội dung. Tuy nhiên, chính sự phô trương liên tục này đã nhiều lần đặt cô vào tầm ngắm "check VAR" của cư dân mạng, nơi các "thám tử mạng" thường xuyên đặt dấu hỏi về nguồn gốc thực sự của những món đồ cô sở hữu.

Giàu thật hay giàu ảo?

Sự giàu có của Louis Phạm luôn là chủ đề gây tranh luận trái chiều trên mạng xã hội:

Sự ngưỡng mộ: Một bộ phận lớn người theo dõi dành lời khen ngợi cho khả năng kiếm tiền và sự tự chủ của cô sau khi rời sàn đấu. Việc liên tục sở hữu các bất động sản mới được xem là minh chứng rõ nhất cho thành công của một "content creator" biết cách tận dụng cơ hội.

Sự tò mò và hoài nghi: Ngược lại, vì từng vướng vào các ồn ào "phông bạt" trong quá khứ, thông tin về khối tài sản mới này cũng khiến một số khán giả đặt ra câu hỏi về phong cách thiết kế hay nguồn gốc tích lũy. Tuy nhiên, trước mắt, người hâm mộ vẫn đang bày tỏ sự kỳ vọng vào một cơ ngơi hiện đại, mang đậm dấu ấn cá nhân mà cô sẽ công bố khi tân gia.

Dù thực tế khối tài sản của Louis Phạm vẫn là chủ đề gây tò mò, nhưng không thể phủ nhận rằng sau hơn hai năm rời bỏ sự nghiệp thể thao chuyên nghiệp, cô đã xây dựng được một đế chế tài chính cá nhân đủ vững mạnh để liên tục đầu tư vào bất động sản. Sự kiện "mua nhà mới" lần này tiếp tục củng cố hình ảnh một Louis Phạm đầy tham vọng và quyết liệt trong cuộc sống sau ánh hào quang sân đấu.