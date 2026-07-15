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Louis Phạm lập vi bằng

Hải My
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Cập nhật mới từ Louis Phạm khiến cộng đồng mạng quan tâm.

Vừa qua, sự việc clip riêng tư bị phát tán trên MXH của Louis Phạm trở thành tâm điểm bàn luận trên MXH. Mới đây nhất, trên trang cá nhân của mình, Louis Phạm đã đăng tải hình ảnh mới nhất, có mặt tại cơ quan chức năng cùng với các vi bằng để làm rõ sự việc. Thông tin này khiến nhiều người chú ý. 

Louis Phạm đăng tải hình ảnh lập vi bằng

Sau sự việc xảy ra, Louis Phạm đã chính thức lên tiếng trên trang cá nhân, khẳng định mình không phát tán bất kỳ nội dung riêng tư nào và là người bị hại. Cô cho biết những hình ảnh, video đang lan truyền được ghi lại từ nhiều năm trước, không được phép công khai và nghi ngờ dữ liệu cá nhân có thể đã bị xâm nhập hoặc đánh cắp từ các thiết bị cũ.

Đồng thời, Louis Phạm cho biết đã thu thập các thông tin liên quan, đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc điều tra nguồn phát tán và mong vụ việc được xử lý theo quy định pháp luật. Cô cũng kêu gọi cộng đồng mạng không tiếp tục chia sẻ các nội dung thuộc đời tư của mình.

Louis Phạm (tên thật Phạm Như Phương, sinh năm 2003) từng là VĐV thể dục dụng cụ. Sau khi giải nghệ ở tuổi 20, cô chuyển hướng sang hoạt động với vai trò KOL/KOC và nhà sáng tạo nội dung. Hiện tại, Louis Phạm cũng đang là một trong những gương mặt nhận được nhiều sự chú ý tại The Face Vietnam 2026.

Cô sở hữu hơn 1,3 triệu người theo dõi trên TikTok, trong khi Facebook cá nhân có khoảng 84.000 người theo dõi.

Không chỉ được biết đến nhờ quá khứ là vận động viên thể thao, Louis Phạm còn nhiều lần trở thành tâm điểm bàn tán trên mạng xã hội vì những ồn ào trong cuộc sống cá nhân và hoạt động trên mạng xã hội.

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