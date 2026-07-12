Louis Phạm cho biết đã nhờ cơ quan chức năng vào cuộc sau vụ phát tán clip

Sau khi hình ảnh và clip riêng tư bất ngờ bị lan truyền trên mạng xã hội, Louis Phạm khẳng định bản thân là nạn nhân, đồng thời cho biết đã nhờ cơ quan chức năng vào cuộc để làm rõ sự việc.

Những giờ qua, vụ việc liên quan đến Louis Phạm (tên thật Phạm Như Phương) trở thành một trong những chủ đề được tìm kiếm nhiều nhất trên mạng xã hội. Hàng loạt bài đăng, bình luận và từ khóa liên quan xuất hiện với tốc độ chóng mặt, khiến tên của nữ TikToker phủ sóng nhiều nền tảng.

Giữa lúc thông tin tiếp tục lan truyền, tối 11/7, Louis Phạm đã livestream để lên tiếng về vụ việc. Cô cho biết bản thân không chủ động phát tán bất kỳ nội dung riêng tư nào và khẳng định mình là người bị hại trong sự việc lần này. Theo chia sẻ, những hình ảnh, video đang bị lan truyền được ghi lại từ nhiều năm trước và không được phép công khai. Louis Phạm cho rằng dữ liệu cá nhân có thể đã bị xâm nhập hoặc bị đánh cắp từ các thiết bị cũ từng được sử dụng, dù nguyên nhân cụ thể vẫn cần được xác minh.

Đáng chú ý, Louis Phạm cho biết đã thu thập các thông tin liên quan và nhờ cơ quan chức năng vào cuộc để điều tra nguồn phát tán. Cô bày tỏ mong muốn sự việc được xử lý theo quy định pháp luật, đồng thời kêu gọi cộng đồng mạng không tiếp tục chia sẻ những nội dung thuộc đời tư của mình.

Trong buổi livestream, nữ TikToker cũng nhấn mạnh rằng bản thân "không làm gì sai" và mong mọi người nhìn nhận vụ việc dưới góc độ quyền riêng tư thay vì tiếp tục lan truyền những thông tin chưa được kiểm chứng. Phát ngôn này nhanh chóng thu hút sự chú ý và tạo ra nhiều luồng ý kiến trái chiều trên các nền tảng mạng xã hội. Sự việc của Louis Phạm một lần nữa làm dấy lên cuộc tranh luận về việc phát tán hình ảnh, video riêng tư trên môi trường số. Nhiều ý

Nhiều người cho rằng dù xuất phát từ sự tò mò, việc tải xuống, chia sẻ hoặc tiếp tục lan truyền các nội dung cá nhân khi chưa có sự đồng ý của người liên quan đều có thể gây tổn hại nghiêm trọng đến danh dự, tinh thần và quyền riêng tư của họ.

Trên thực tế, cơ quan chức năng từng nhiều lần vào cuộc điều tra các vụ phát tán clip riêng tư trên mạng xã hội. Các chuyên gia pháp lý cũng lưu ý rằng người thực hiện hành vi phát tán hoặc tiếp tay lan truyền nội dung xâm phạm đời tư của người khác có thể phải chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật, tùy theo tính chất và mức độ vi phạm.

Hiện vụ việc liên quan đến Louis Phạm vẫn đang thu hút sự quan tâm lớn của dư luận. Trong khi chờ kết luận từ cơ quan chức năng, nhiều ý kiến kêu gọi người dùng mạng xã hội ngừng chia sẻ các nội dung riêng tư, tránh tiếp tay cho hành vi xâm phạm quyền cá nhân và để quá trình xác minh diễn ra khách quan.