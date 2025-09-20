Lotte muốn chấm dứt dự án Thủ Thiêm Eco Smart City 20.000 tỷ đồng sau gần một thập kỷ

Theo Báo đầu tư và Báo Lao động, chiều 18/9, Sở Tài chính TP HCM cho biết vào ngày 20/8/2025 đã nhận được văn bản của Công ty TNHH Lotte Properties HCMC.

Theo đó, công ty có nêu việc chấm dứt hợp đồng thực hiện dự án Khu phức hợp thông minh (Thủ Thiêm Eco Smart City) tại khu chức năng 2A, Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Lý do chấm dứt thực hiện Dự án không được Sở Tài chính nêu rõ.

Tuy nhiên Sở Tài chính chưa nhận được hồ sơ, thủ tục về việc chấm dứt Dự án của Công ty TNHH Lotte Properties HCMC theo quy định.



"Như vậy, về nguyên tắc, Công ty TNHH Lotte Properties HCMC vẫn đang là nhà đầu tư thực hiện Dự án Thủ Thiêm Eco Smart City, tại Khu chức năng 2A, Khu đô thị mới Thủ Thiêm theo các pháp lý dự án đã được cấp có thẩm quyền chấp thuận" Sở Tài chính cho biết. ﻿

Dự án này được động thổ vào ngày 2/9/2022 trên khu đất có tổng diện tích 74.513 m2, trong đó diện tích phát triển dự án khoảng gần 50.000 m2 thuộc khu chức năng số 2A, Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Về cơ cấu sử dụng đất, trong 7,4ha có 1,4ha đất ở; 2,6ha đất thương mại, dịch vụ cho thuê; và 2,45ha đất giao thông không thu tiền sử dụng.﻿

Thủ Thiêm Eco Smart City được xây dựng với quy mô 5 tầng hầm, 60 tầng nổi bao gồm các khu chức năng như khách sạn, khu dân cư, khu thương mại. Khu phức hợp này sẽ áp dụng các công nghệ thông minh nhằm tạo ra nhiều giá trị gia tăng.﻿

Tổng vốn đầu tư của dự án là 20.100 tỷ đồng.



Dù đã ký hợp đồng đầu tư từ 8 năm trước và tổ chức lễ khởi công cách đây 3 năm, đến nay dự án Thủ Thiêm Eco Smart City vẫn chưa có hình hài rõ rệt.

Theo báo cáo tình hình 6 tháng đầu năm 2025, Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM cho biết tổng nguồn thu từ đất trên địa bàn ước đạt 65.320 tỷ đồng. Trong đó, thành phố đã thu 12.720 tỷ đồng, còn 52.600 tỷ đồng dự kiến đến từ 9 dự án bất động sản đã được phê duyệt giá đất cụ thể.

Một trong 9 dự án đó là dự án Khu phức hợp thông minh Thủ Thiêm (Lotte Eco Smart City) do Công ty TNHH Lotte Properties HCMC, thành viên Tập đoàn Lotte (Hàn Quốc), làm chủ đầu tư.

Dự án này có nghĩa vụ tài chính về đất đai lên tới 16.190 tỷ đồng. Chính quyền TPHCM đã nhiều lần họp bàn để tháo gỡ, đặc biệt là trong khâu xác định nghĩa vụ tài chính nhằm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhà đầu tư trước khi tiến hành các thủ tục xin giấy phép xây dựng.

Trong quá trình triển khai, Lotte Properties HCMC đã kiến nghị nhiều vấn đề, gồm: nâng tổng vốn đầu tư lên 57.000 tỷ đồng; điều chỉnh cơ cấu và tỉ lệ góp vốn giữa các công ty thành viên của Lotte trong liên danh; xin gia hạn tiến độ và giải quyết các thủ tục pháp lý còn tồn đọng.

Cuối tháng 6/2025, lãnh đạo doanh nghiệp này đã có buổi làm việc trực tiếp với UBND TPHCM để trao đổi các kiến nghị, song kết quả cụ thể của buổi làm việc vẫn chưa được công bố.